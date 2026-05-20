ΝΤΙΝ Συσκέψεις επί συσκέψεων για την επόμενη σεζόν, με αρκετά μειωμένα κόστη στο τραπέζι και έντονο προβληματισμό για το μέγεθος της διαφημιστικής πίτας, που ενόψει της εκλογικής περιόδου εκτιμάται ότι δεν θα είναι πολύ… φουσκωμένη. Τα μάτια… και οι ελπίδες των περισσοτέρων είναι στις επιδοτήσεις που θα δοθούν και σε ψυχαγωγικά προγράμματα από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ). ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Και μην πάει ο νους σας μόνο σε «λαμπερά βραδινά προγράμματα», αλλά και σε τηλεπαιχνίδια, τα οποία όμως -όπως θα απαιτείται από το ΕΚΚΟΜΕΔ- πρέπει να είναι γνώσεων. Εντάξει… μην φανταστείτε ότι θα προσφέρουν γνώσεις ως «εκπαιδευτική τηλεόραση», αλλά για να κάνουν… ντιλ και να λάβουν επιδότηση, δεν πρέπει να βασίζονται μόνο στην τύχη των διαγωνιζομένων. Δικαιολογημένα λοιπόν εκτιμάται ότι την επόμενη σεζόν θα γίνει… του τηλεπαιχνιδιού! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Πάμε όμως σε άλλα… παρασκηνιακά παιχνίδια και μάλιστα στον χώρο της ενημέρωσης. Η πρόωρη αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ προκάλεσε αλλαγές που δεν είχαν υπολογίσει στο κανάλι του Φαλήρου. Ενώ λοιπόν σκόπευαν η Λένα Φλυτζάνη να αναλάβει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τον Σεπτέμβριο, ανώτατοι αξιωματούχοι του σταθμού θέλουν να καθίσει στο «τιμόνι» του από τον επόμενο μήνα, κατά τον οποίο θα υπάρχει και έντονη πολιτική επικαιρότητα. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Βέβαια αυτό σημαίνει πως θα μείνει κενή η παρουσίαση του μεσημβρινού δελτίου και, με δεδομένο ότι είναι λίγα τα εν ενεργεία πρόσωπα του σταθμού για τέτοιες θέσεις, έχουν ξεκινήσει… αναζητήσεις σε άλλα κανάλια. Προς το παρόν έχουν λάβει αρνητικές απαντήσεις, οπότε είτε θα αξιοποιηθούν πρόσωπα που είχαν… παροπλιστεί από το προηγούμενο καθεστώς, είτε τα μεσημβρινά δελτία και τα δελτία στη νοηματική θα παρουσιάζονται από το ίδιο πρόσωπο! Ας ελπίσουμε να μην τους κάνουν και… ανεξίτηλο μακιγιάζ για να κάνουν οικονομία και στα υλικά! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Παραμένουμε στον ΣΚΑΪ, αλλά πάμε στην ψυχαγωγία, όπου και εκεί υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Μετά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, λέγεται ότι οι σχέσεις του ΣΚΑΪ με την Acun Medya δεν είναι στα καλύτερά τους, όταν μάλιστα φαίνεται πως κανείς από την εταιρεία παραγωγής δεν επέβλεπε -όπως όφειλε- τους δύο παίκτες που βγήκαν για ψαροτούφεκο. Βέβαια, στην ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το σημερινό τελευταίο επεισόδιο επισημαίνεται πως «Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων», οπότε περιμένουμε να απαντηθούν βασικά ερωτήματα… όπως το προηγούμενο… για να ξεκαθαρίσουν το τοπίο! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ενώ λοιπόν το τοπίο για τη συνέχεια της πολύχρονης συνεργασίας του σταθμού και της εταιρείας παραγωγής είναι θολό, είναι ξεκάθαρο πως το Voice θα είναι στον αέρα του ΣΚΑΪ, αφού από την προηγούμενη χρονιά είχε αποφασιστεί πως το talent show ανήκει στο κανάλι. Βέβαια δεν έχει ακόμα βρεθεί η εταιρεία παραγωγής που θα το αναλάβει, με το κατά πολύ -σε σχέση με τα προηγούμενα- μειωμένο κόστος, οπότε σίγουρα θα υπάρξει αναδιαμόρφωσή του για να μην χάσουν από το πρόγραμμά τους το κερδοφόρο προϊόν. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Μιλώντας για κέρδος… και επειδή έχουν ακουστεί πολλά «παρατράγουδα» για τη συμμετοχή της χώρας μας στον διαγωνισμό της Eurovision… αλλά και το πόσο πλήρωσε η ΕΡΤ γι’ αυτήν: το συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν είναι πολύ κερδοφόρο για τη δημόσια τηλεόραση, τόσο στο «ταμείο» της τηλεθέασης όσο και στο πραγματικό ταμείο της… αν και εφόσον υπάρχει σωστή μελέτη και διαχείριση σε πολλά επίπεδα. Για του λόγου το αληθές μιλούν τα νούμερα και -για την πρώτη περίπτωση- η Nielsen, ενώ στο πραγματικό ταμείο και σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της η δημόσια τηλεόραση έβαλε περισσότερα από 600 χιλιάδες ευρώ! Διευκρινίζω: καθαρά έσοδα περισσότερα από 600 χιλιάδες ευρώ, που είναι το υψηλότερο ποσό που έχει αποσπάσει για το «πανηγυράκι», όπως το χαρακτηρίζουν πολλοί. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Συνεπώς κάποιοι στο ραδιομέγαρο δεν έκαναν… πανηγύρι, αλλά προσεκτική δουλειά… στο διαφημιστικό παζάρι! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ