Δεν θα γλιτώσει ο προϋπολογισμός των νοικοκυριών όσο δεν επιτυγχάνεται ειρήνη

«Κακά μαντάτα» για την τσέπη μας φέρνει η μη οριστική αποκλιμάκωση της κρίσης στην Μέση Ανατολή, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σε τροχιά ανόδου κυρίως από την ενέργεια. Στην Ελλάδα ανέβηκε στο 3,4% τον Μάρτιο, με την ενεργειακή συνιστώσα στο 7,7%, ενώ τα υγρά καύσιμα εκτινάχθηκαν κατά 24,6%. Η ανησυχία δεν είναι μόνο ο λογαριασμός στο πρατήριο, αλλά το πέρασμα του κόστους σε βιομηχανία, λιανεμπόριο και υπηρεσίες, καθώς οι επιχειρήσεις ήδη βλέπουν ακριβότερες εισροές και μεγαλύτερη πίεση να ανεβάσουν τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί και το σκηνικό θα γίνεται πιο βαρύ όσο βαθαίνει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές επαφές, μετά την κατάρρευση των τελευταίων συνομιλιών και τη νέα αβεβαιότητα γύρω από την προσφορά πετρελαίου.

Εξαγωγές σε διπλή πίεση από τη Μέση Ανατολή

Αλλά τα νοικοκυριά είναι μόνο το ένα θύμα του πολέμου. Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη αρχίσει να περνούν και στις ελληνικές εξαγωγές, με τις επιχειρήσεις να βλέπουν πρώτα το κόστος και μετά τη ζήτηση να πιέζονται. Έρευνα του ΣΕΒΕ σε 105 επιχειρήσεις δείχνει ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους και των μεταφορικών είναι το βασικό πρόβλημα, ενώ σε αρκετούς κλάδους καταγράφονται και ακυρώσεις παραγγελιών, καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και δυσκολίες στις πληρωμές. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι, αν η κρίση συνεχιστεί, θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις ή θα αναζητήσουν νέες αγορές. Από όλες τις πλευρές, επιβεβαιώνεται πως η διάρκεια του πολέμου αναδεικνύεται στο νούμερο ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει, μακράν του δεύτερου.

Τι περιμένει η Πλαστικά Θράκης

Υψηλότερες επιδόσεις, σε σχέση με πέρυσι, εμφάνισε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης για τη χρήση του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και σταθερή του πορεία μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Ενίσχυσε κατά 5,2% τον τζίρο, σε περίπου 390 εκατ. ευρώ σε συνέχεια του αυξημένου όγκου πωλήσεων (+7,2%) παρά τις έντονες πιέσεις λόγω γεωπολιτικής αστάθειας. Η λειτουργική κερδοφορία (Ebitda) κατέγραψε σημαντική άνοδο 17%, στα 48,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων εκτοξεύθηκαν στα 19,9 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 45,1%. Τα μεγέθη αυτά αποδεικνύουν την ικανότητα του Ομίλου να βελτιώνει την επιχειρησιακή του αποδοτικότητα και να θωρακίζει τα περιθώρια κέρδους του, ακόμη και σε συνθήκες αυξημένης κοστολογικής βάσης και χαμηλής διεθνούς ζήτησης. Για το τρέχον έτος 2026, οι προοπτικές παραμένουν θετικές, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία του πρώτου τριμήνου θα υπερβεί σημαντικά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παρόλο που η συνεχιζόμενη σύρραξη στη Μέση Ανατολή εισάγει παράγοντες αβεβαιότητας που καθιστούν δύσκολη μια ακριβή ετήσια πρόβλεψη, ο Όμιλος εμφανίζεται κατάλληλα προετοιμασμένος. Έχοντας ήδη λάβει μέτρα για τη διασφάλιση των πρώτων υλών και την αποτελεσματική προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, τα Πλαστικά Θράκης στοχεύουν στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής τους τροχιάς.

Οι «μεγάλες δυνάμεις» του ελληνικού τουρισμού

Αξιοσημείωτο το ρεκόρ των τουριστικών εισπράξεων (1 δισ. ευρώ +70,7%) στο πρώτο δίμηνο της χρονιάς, αλλά το ζητούμενο είναι να συνεχιστούν οι πολύ καλές επιδόσεις και στο υπόλοιπο της χρονιάς. Που οφείλεται η εκτόξευση αυτή των εσόδων; Στην ενίσχυση των εισπράξεων από ξένους τουρίστες, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή, καθώς οι εισπράξεις από τη συγκεκριμένη αγορά ανήλθαν στα 173,4 εκατ. ευρώ για το δίμηνο, με μια εξαιρετικά ισχυρή επίδοση τον Φεβρουάριο (119,4 εκατ. ευρώ). Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-27), η Γερμανία διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της με 66,6 εκατ. ευρώ στο δίμηνο, παρά την οριακή μείωση κατά 0,8%. Ακολούθησε η Ιταλία με 55,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 41,5%. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη Γαλλία, η οποία, αν και σε χαμηλότερα απόλυτα επίπεδα (29,4 εκατ. ευρώ), εμφάνισε την υψηλότερη αυξητική τάση, με τις εισπράξεις του Φεβρουαρίου να εκτινάσσονται κατά 148,6%. Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ παρέμειναν μια από τις βασικές αγορές με συνολικά 92,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο σημείωσαν αξιοσημείωτη κάμψη 13,3%, η οποία ήταν ακόμη εντονότερη τον Φεβρουάριο (-51,7%).

Η νέα τιμή-στόχος του ΟΤΕ

Σε αναβάθμιση στα 21,4% της τιμής – στόχου του ΟΤΕ προχώρησε η Morgan Stanley, η οποία διατυπώνει σύσταση υπεραπόδοσης. Βάσει των τρέχοντων επιπέδων των 17,92 ευρώ, υπάρχει περιθώριο ανόδου 15,5%, με τους αναλυτές να αναφέρουν ότι η συνολική απόδοση (από μερίσματα και επαναγορές μετοχών) για τους μετόχους είναι 8,5% έως το 2027. Η Morgan Stanley παρέχει τρία σενάρια για την πορεία της μετοχής. Από αυτά το βασικό προβλέπει αποτίμηση στα 21,40 ευρώ, αύξηση εσόδων από κινητή τηλεφωνία κοντά στο 3% και ήπια βελτίωση των περιθωρίων. Το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει αύξηση τιμής έως 30,30 ευρώ, ενώ το αρνητικό κάνει λόγο για υποχώρηση τιμής εάν ο ανταγωνισμός ισχυροποιούνταν δραματικά.

Έργο €400 εκατ. για ΤΕΡΝΑ

Το ανεκτέλεστο της ενισχύει η ΤΕΡΝΑ, ο κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που ανέλαβε το έργο της μετατροπής της Πτολεμαϊδα V σε μονάδα φυσικού αερίου. Όπως προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψε με τη ΔΕΗ, η ΤΕΡΝΑ θα προχωρήσει στην μετατροπή της υφιστάμενης ατμοηλεκτρικής μονάδας σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 420 έως 500 MW σε δύο φάσεις. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ. Το project αποτελεί σημαντικό έργο για την απολιγνιτοποίηση της Βόρειας Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας.

Την ώρα που άλλοι έκλειναν, ΕΛΠΕ και Motor Oil επένδυαν

Αρνητική πορεία ακολούθησε ο κλάδος της διύλισης τις προηγούμενες δεκαετίες, καθώς το 15% της δυναμικότητας έβαλε λουκέτο στην Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ έχει να υλοποιηθεί νέα μονάδα γύρω στα 50 χρόνια. Το γεγονός αυτό επισήμανε ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, λέγοντας παράλληλα ότι τα δύο ελληνικά διυλιστήρια φρόντισαν όλα αυτά τα χρόνια να επενδύσουν σε νέες υποδομές πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η χώρα μας απολαμβάνει πολύ καλύτερη επάρκεια σε σειρά επιμέρους πετρελαϊκών προϊόντων εν μέσω οξείας ενεργειακής κρίσης, από ό,τι θα ίσχυε σε διαφορετική περίπτωση.

Έρχεται και το υδρογόνο

Παραμένουμε στη διύλιση, καθώς οι ελληνικοί όμιλοι κοιτούν ήδη εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριότητες πέραν των παραδοσιακών, ώστε να επεκταθούν. Μόλις αυτή την εβδομάδα η Motor Oil έλαβε άδεια παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη μονάδα υδρογόνου που σχεδιάζει στους Αγ. Θεοδώρους, ισχύος 50 MW. Το έργο έχει λάβει έγκριση ώστε να επιδοτηθεί με 111,7 εκατ. ευρώ, ώστε να παράγει 7.500 τόνους πράσινου υδρογόνου ετησίως.