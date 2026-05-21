Δεν πείθει η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Από όλα τα στατιστικά για τις ρυθμίσεις των δανείων σε ελβετικό φράγκο, ένα ξεχωρίζει. Οι μαζικές ακυρώσεις αιτήσεων από τους ίδιους τους δανειολήπτες, προτού αυτές προχωρήσουν, δείχνουν ότι η ρύθμιση δεν έχει πραγματικά πείσει μεγάλο μέρος των οφειλετών. Από τις 12.456 διαδικασίες που άνοιξαν στην πλατφόρμα, οι 3.566 ακυρώθηκαν από τους ίδιους τους αιτούντες, στοιχείο που δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή τεχνική αστοχία. Για πολλούς δανειολήπτες, το πρόβλημα παραμένει ότι η μετατροπή σε ευρώ γίνεται πάνω σε ήδη διογκωμένα υπόλοιπα, χωρίς αναδρομικό επανυπολογισμό της οφειλής. Έτσι, η πλατφόρμα καταγράφει ενδιαφέρον, αλλά όχι αντίστοιχη αποδοχή, όπως έχει φανεί και από τις αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις. Οι ενεργές αιτήσεις περιορίζονται στις 8.890, ενώ μόλις 2.527 έχουν φτάσει στην έκδοση βεβαίωσης κατάταξης.

Στο «σκαμνί» και τα πρόστιμα της ΑΑΔΕ

Υπό αμφισβήτηση δεν τίθεται μόνο η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, αλλά και η αυστηρή γραμμή της ΑΑΔΕ για τις αποδείξεις που εκδόθηκαν κανονικά, αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο myDATA. Η υπόθεση θα κριθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 07.10.2026, με το βασικό ερώτημα να αφορά την αναλογικότητα των προστίμων και των λουκέτων. Το ζήτημα δεν είναι αν υπήρξε παράλειψη, αλλά αν μια διαδικαστική αστοχία μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν μη έκδοση απόδειξης. Δηλαδή σαν φοροδιαφυγή, ακόμη και όταν η συναλλαγή έχει καταγραφεί. Αν το ΣτΕ βάλει φρένο σε αυτή την πρακτική, δεν θα ανοίξει απλώς μια δικαστική εκκρεμότητα. Θα αμφισβητηθεί ο πυρήνας ενός από τα πιο αυστηρά εργαλεία της ΑΑΔΕ.

Τα σχέδια της Alpha Bank

Από τα όσα ενδιαφέροντα σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την πορεία του ομίλου, συγκρατούμε τέσσερα κομβικά σημεία που αποτυπώνουν το στίγμα της περιόδου. Πρώτον, το γεγονός ότι η φιλόδοξη πιστωτική επέκταση των 1,7 δισ. ευρώ για το 2026 σχεδιάζεται υπό το πρίσμα μιας αυξημένης διεθνούς πτητικότητας. Το ρευστό εξωτερικό περιβάλλον και η μακροοικονομική αβεβαιότητα αποτελούν, άλλωστε, το βασικό πεδίο προσοχής και για τους ίδιους τους πελάτες της τράπεζας. Μέσα σε αυτό το τοπίο, πάντως, το πολιτικό ρίσκο φαίνεται να βγαίνει προσωρινά από την εξίσωση, καθώς ο κ. Ψάλτης έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο επικαλούμενος τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για κάλπες το 2027, προσφέροντας έτσι έναν ορίζοντα σταθερότητας για το τρέχον έτος. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση αναφέρθηκε στην -ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία, σε σχέση με το παρελθόν- ευαισθησία των εσόδων από τόκους ξεπερνώντας την παλαιότερη πρόβλεψη που ήθελε κάθε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης να προσθέτει 20 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία. Τέλος, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η στρατηγική της τράπεζας γύρω από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Όπως έγινε σαφές, η Alpha Bank δεν προτίθεται να αφήσει ώριμα επενδυτικά σχέδια να «κολλήσουν» στην γραφειοκρατία ή στους περιορισμούς των ευρωπαϊκών κονδυλίων· όσα δάνεια δεν καταφέρει να καλύψει το RRF, η τράπεζα σκοπεύει να τα στηρίξει δυναμικά επιστρατεύοντας ίδιους πόρους.

«Κοσμοσυρροή» στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ

Δεν έχει προηγούμενο η συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Πλέον τα βλέμματα είναι στραμμένα στην κατανομή των νέων μετοχών, η οποία και θα διαμορφώσει τη νέα μετοχική σύνθεση του ομίλου, που διαθέτει επενδυτικό πλάνο 24 δισ. μέχρι το 2030. Στην ΑΜΚ συμμετείχαν κολοσσοί, συμπεριλαμβανομένων των BlackRock και Blackstone, της αραβικών συμφερόντων Qatar Investment Authority, του αμερικανικού Capital Group και του λονδρέζικου Covalis Capital. Κεντρικό άξονα του σχεδιασμού του ομίλου αποτελεί η ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό η ΔΕΗ να διπλασιάσει σχεδόν την εγκατεστημένη ισχύ της, αυξάνοντάς την από τα 12,4 GW που διαθέτει σήμερα σε περίπου 24,3 GW μέχρι το 2030. Οι επενδυτικοί πόροι πρόκειται να κατευθυνθούν στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών, αιολικών και υδροηλεκτρικών σταθμών, καθώς και σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ενισχύοντας την παρουσία του ομίλου τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Δεν θα ξεμείνουμε από κηροζίνη

Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, ακόμη και στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, στην ομαλή προμήθεια αεροπορικού καυσίμου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε η Helleniq Energy στο Bloomberg. Αυτό καθίσταται εφικτό χάρη στο πλεόνασμα παραγωγής που διαθέτει η Helleniq Energy σε όλα τα προϊόντα, κυρίως ντίζελ, βενζίνη, νάφθα και καύσιμο αεριωθούμενων (jet fuel), τα οποία είναι τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα της εταιρείας. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή βιομηχανία, για να διασφαλίσει επάρκεια jet fuel και να αντισταθμίσει τις απώλειες ιρακινού πετρελαίου, στράφηκε στη Βόρεια Θάλασσα, τις ΗΠΑ και άλλες αμερικανικές περιοχές. Σημειωτέον ότι οι εξαγωγές της Helleniq Energy στο πρώτο τρίμηνο παρέμειναν κοντά στο 50% των συνολικών πωλήσεων.

Μείωση ανέργων λόγω τουρισμού

Σαφή τάση βελτίωσης στην ελληνική αγορά εργασίας φανερώνει η υποχώρηση των εγγεγραμμένων ανέργων της ΔΥΠΑ κατά 9,1% και 14,4%, σε ετήσια και μηνιαία βάση σύγκρισης αντίστοιχα. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή φαίνεται να αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην εποχικότητα, με την εντυπωσιακή μείωση κατά 123.616 των εγγεγραμμένων ανέργων μέσα σε έναν μόλις μήνα να σχετίζεται με την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Πάντως, τα ποιοτικά στοιχεία φανερώνουν βαθιά εδραιωμένα προβλήματα, καθώς η μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να εγκλωβίζει πάνω από τους μισούς εγγεγραμμένους (52,2%), καθιστώντας δύσκολη την επανένταξή τους. Παράλληλα, διατηρείται ένα έντονο έμφυλο χάσμα, με τις γυναίκες να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ανέργων (65,9%), ενώ το χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο παραμένει το πλέον ευάλωτο, συγκεντρώνοντας το 48,4% του συνόλου. Τέλος, το γεγονός ότι μόλις το 22% των εγγεγραμμένων λαμβάνει κάποιο επίδομα υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές μόνιμης απασχόλησης.

Αθήνα – Γρεβενά σε 3,5 ώρες

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την παράδοση στην κυκλοφορία του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, το οποίο θα συνδέει την Καλαμπάκα με την Εγνατία. Σήμερα σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ., από τον ημικόμβο με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας. Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή τα τελευταία 46 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου, στο Βόρειο Τμήμα, που ξεκινούν από τον Α/Κ Καλαμπάκας και θα φθάνουν έως και την Εγνατία Οδό δυτικά των Γρεβενών. Η κατασκευαστική πρόοδος του συγκεκριμένου τμήματος βρίσκεται στο 95,01%, με τα χωματουργικά, τις σήραγγες και τις γέφυρες να έχουν σχεδόν πλήρως ολοκληρωθεί, ξεπερνώντας το 99,5%.

Active και στην…Εναλλακτική Αγορά

Την εισαγωγή της στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών εξετάζει η εταιρεία πληροφορικής Active. Η κίνηση αυτή, όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Στασινόπουλος, θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας, ενισχυμένης εταιρικής διακυβέρνησης και στρατηγικής ανάπτυξης. Οι προοπτικές του Ομίλου διαγράφονται εξαιρετικά θετικές, υποστηριζόμενες από ένα ισχυρό διετές επενδυτικό σχέδιο (2026-2027) ύψους 14,1 εκατ. με ευνοϊκή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα εστιάζει σε λύσεις Smart Cities, ανάπτυξη λογισμικού και πλατφόρμα AI. Παράλληλα, η εξαγορά της YLEM 3D PRINTING εδραιώνει την παρουσία της στις τρισδιάστατες εκτυπώσεις. Το αναπτυξιακό αφήγημα της εταιρείας βασίζεται στο ευρύ, διαφοροποιημένο πελατολόγιο και στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ύψους 58,8 εκατ. (31.12.2025), το οποίο εξασφαλίζει σημαντική ορατότητα εσόδων. Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά διατήρηση της ανθεκτικότητας και της κερδοφορίας, με έμφαση στα Managed Services και στα μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.