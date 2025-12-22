Η υπόθεση της Χρυσής Αυγής είναι αναντίρρητα πρωτοφανής με μεγάλη ιστορική σημασία για τα πολιτικά δρώμενα της μεταπολίτευσης στον τόπο μας. Αν καταδικαστούν και σε δεύτερο βαθμό οι πρώην βουλευτές και τα μέλη του κόμματος για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τότε η Χρυσή Αυγή θα είναι ο μοναδικός πολιτικός φορέας στην Ευρώπη, που μπήκε δύο φορές στη Βουλή και σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα θα έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Αυτό άλλωστε διαπίστωνε τόσο το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών της Αθήνας, όσο και η απόφαση των 12.746 σελίδων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας. Η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε από τη δικαιοσύνη, ναζιστικός φορέας με δομή και ιεραρχία στα ναζιστικά πρότυπα, με διαρκή εγκληματική δράση, εστιασμένη κυρίως σε ξενοφοβικές ρατσιστικές επιθέσεις, λειτουργώντας ως εγκληματική οργάνωση με «μανδύα» πολιτικού κόμματος.

Αν λοιπόν η τελεσίδικη δικαστική κρίση, έχει μεγάλη σημασία, αντιπαραβάλλοντας τη δράση της Χρυσής Αυγής με την αντίστοιχη άλλων ναζιστικών μορφωμάτων, για την ποινική μεταχείριση των 42 κατηγορουμένων έχει σχεδόν μηδαμινή. Και αυτό γιατί: Γιατί μετά από 11 ολόκληρα χρόνια μετά την έναρξη της δίκης σε πρώτο βαθμό, τον Απρίλιο του 2015, η δίκη στο Εφετείο δεν έχει ολοκληρωθεί. Αναμένεται να τελειώσει την άνοιξη του 2026.

Σχεδόν όλοι οι καταδικασμένοι για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση είναι ήδη εκτός φυλακής, έχοντας εκτίσει τα 2/5 των ποινών τους. Πλην του Γιάννη Λαγού και του Ηλία Κασιδιάρη, όλη η υπόλοιπη ηγετική ομάδα του ναζιστικού μορφώματος είναι σπίτι της, ακόμα και ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του, Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας, αποφυλακίστηκε πριν από 3 μήνες.

Έτσι λοιπόν, ακόμα κι αν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επικυρώσει την πρωτόδικη απόφαση, όλοι θα έχουν ήδη εκτίσει τις ποινές τους. Οσονούπω μάλιστα θα αποφυλακιστούν και οι δύο τελευταίοι. Ακόμα κι αν το δικαστήριο επιβάλλει στην πρώην ηγετική ομάδα αυστηρότερη ποινή- το «ταβάνι» αυτής που προβλέπεται για εγκληματική, που είναι τα 15 έτη– λόγω εισαγγελικής έφεσης που είχε ασκηθεί, ελάχιστη διαφορά θα προκύψει με την ήδη επιβληθείσα των 13 ετών και πάλι οι καταδικασθέντες θα μείνουν εκτός.

Με λίγα λόγια, η δικαιοσύνη στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής άργησε πάρα πολύ και πλέον η απόδοση ποινικών ευθυνών έχει κυρίως ιστορικό χαρακτήρα.