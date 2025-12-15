Καθόλου δε φαίνεται να κοπάζει η κόντρα που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα- και έχει ιδιαιτέρως φουντώσει τον τελευταίο μήνα- μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων από τη μια πλευρά και δικηγόρων από την άλλη, με φόντο δηλώσεις και σχόλια νομικών για δικαστικούς χειρισμούς σε υποθέσεις που χειρίζονται. Εκατέρωθεν «πύρινες» ανακοινώσεις τύπου και αντεγκλήσεις, συντηρούν ένα «πολεμικό» σκηνικό, που δε δείχνει σημάδια ανάκαμψης.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, το προηγούμενο διάστημα αποδοκίμασε σχόλια και αναφορές δύο δικηγόρων για διαφορετικές μεταξύ τους υποθέσεις. Πρώτα, στο «στόχαστρο» της κριτικής της ΕνΔΕ μπήκε ο αιχμηρός διαδικτυακός σχολιασμός του γνωστού ποινικολόγου Θρασύβουλου Κονταξή για την ταχύτητα, με την οποία ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, συνέγραψε την εισαγγελική πρόταση των 900 σελίδων, προς την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, περιγράφοντας το κατηγορητήριο των 36 κατηγορουμένων της κύριας δίκης. Ακολούθησε, η αποδοκιμασία των μελών της ΕνΔΕ στις αναφορές της Βάσως Πανταζή για την απόρριψη των αιτημάτων του εντολέα της, Ηλία Κασιδιάρη για αποφυλάκιση λόγω μερικής έκτισης της ποινής του. Βεβαίως, μήνες πριν είχε προηγηθεί η οργισμένη αντίδραση της ‘Ένωσης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για σειρά περιστατικών σε δικαστήρια, αν και δεν την κατονόμασε ποτέ.

Δυναμική θέση υπέρ των συναδέλφων τους, αλλά και εν γένει των δικονομικών δικαιωμάτων των δικηγόρων, πήρε εξαρχής ο Δημήτρης Βερβεσός και η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αλλά και πολλοί μεμονωμένοι συνάδελφοι των τριών προσώπων, κλιμακώνοντας μάλιστα την αντίδρασή τους, με δίωρη αποχή των καθηκόντων τους, στις 25 του Νοέμβρη.

«Αντιδικαστικό κρεσέντο» κατήγγειλαν οι δικαστές και οι εισαγγελείς, «προσβλητική και ιταμή στάση έναντι του δικηγορικού σώματος», απαντούσαν οι δικηγόροι και το πινγκ- πονγκ απαξιωτικών εκφράσεων και καταγγελιών καλά κρατεί ακόμα και σήμερα. Τα όσα δε ανέφεραν για τη μεταξύ τους κόντρα, κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των Ενώσεών τους, αυτό το Σαββατοκύριακο, οι Προέδροι της ΕνΔΕ και της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, μάλλον μας προϊδεάζει αρνητικά, ότι δηλαδή κανείς δε φαίνεται διατεθειμένος να «ρίξει» τους τόνους στην πρωτοφανή αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει.

«Πέντε γνωστοί δικηγόροι θέλουν να τα κάνουν μπάχαλο, θέλουν η δικαιοσύνη να φύγει από τα δικαστήρια και να πάει το πεζοδρόμιο, να υπάρξουν λαϊκά δικαστήρια» σημείωσε σε πολύ υψηλό τόνο ο Χριστόφορος Σεβαστίδης, πρόεδρος της ΕνΔΕ το Σάββατο, για «ευθείες επιθέσεις από συνηγόρους διαδίκων με δημόσιες απαξιωτικές επικοινωνιακού τύπου δηλώσεις», μίλησε την επόμενη ημέρα, ο Ευάγγελος Μπακέλας, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Κάτι μου λέει ότι η νέα απάντηση των δικηγόρων, έναντι της κριτικής που δέχονται, από δικαστές και εισαγγελείς, είναι στο δρόμο…