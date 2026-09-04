Η φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης έρχεται για ακόμη μία φορά να χτυπήσει «καμπανάκια» για την ηχηρή απουσία επαρκούς θεσμικού πλαισίου για την παιδική προστασία στην Ελλάδα. Το εξόχως προβληματικό βεβαίως είναι ότι τα καμπανάκια χτυπούν ξανά και ξανά τα τελευταία χρόνια, με αφορμή πολλές σοκαριστικές υποθέσεις, όπως ο αστυνομικός της Βουλής το 2024, η 12χρονη από τον Κολωνό το 2022, η υπόθεση των Πετραλώνων όπου δύο αγόρια κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα τους από το 2017, το σπίτι- σκουπιδότοπος του Αγίου Παντελεήμονα, όπου βρέθηκαν σε συνθήκες ακραίας παραμέλησης τρία μικρά παιδιά το 2022 και πολλές πολλές ακόμη, οι οποίες όταν δημοσιοποιούνται μας «παγώνουν» το αίμα… μέχρι την επόμενη φορά.

Η ελληνική κοινωνία- περιλαμβανομένων και των κρατικών φορέων- τις πρώτες ημέρες μετά από κάθε τέτοιο σοκαριστικό συμβάν αναστατώνεται, δείχνει να αφυπνίζεται, η πολιτεία εξαγγέλλει μέτρα για την αποφυγή ανάλογων φαινομένων, ίσως φτάνει και να νομοθετεί την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για την τιμωρία των εγκληματιών, ώσπου έρχεται η… κανονικοποίηση. Ο «θόρυβος» από τα μέσα ενημέρωσης κοπάζει, οι προβολείς σβήνουν και οι περισσότερες εξαγγελίες μπαίνουν στο συρτάρι. Μόνο έτσι εξηγείται η τόσο συχνή επανάληψη αντίστοιχων τραγικών φαινομένων κακοποίησης, παραμέλησης και εγκατάλειψης ανήλικων παιδιών, ως επί το πλείστον, από την ίδια τους την οικογένεια, στα οποία η Πολιτεία αποτυγχάνει να προστατεύσει τα ανήλικα θύματα.

Τα περιστατικά αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και αυτό αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη λειτουργία των τριών “Σπιτιών του Παιδιού” σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, που παρουσιάζει το newsit.gr. To 2025, στη μεγαλύτερη δομή, στο Σπίτι του Παιδιού στην Αθήνα, εξετάστηκαν από ειδικούς επιστήμονες παιδοψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς συνολικά 647 ανήλικα θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης και παραμέλησης. Στην αντίστοιχη δομή του Πειραιά, εξετάστηκαν 83 αγόρια και 164 κορίτσια, συνολικά 247 ανήλικα παιδιά. Τέλος, στο Σπίτι του Παιδιού της Θεσσαλονίκης, το προηγούμενο έτος κατέθεσαν για τραγική εμπειρία ή κακοποίηση που υπέστησαν συνολικά 237 θύματα.Το «Σπίτι του Παιδιού» είναι η εξειδικευμένη δομή προστασίας παιδιών που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης σε θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης και δημιουργήθηκε για να προστατεύει τα παιδιά από δευτερογενή θυματοποίηση κατά τη διάρκεια της διερεύνησης περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, προσφέροντας ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον.

Η υπόθεση της Κυψέλης έρχεται να μας θυμίσει με τον χειρότερο τρόπο ότι κάπου κοντά μας ή και δίπλα μας παιδιά διαβιούν υπό απαράδεκτες και ακατάλληλες συνθήκες και όμως περνούν πάντα κάτω από τα «ραντάρ» της Πολιτείας. Δεν έχουν «φωνή» να ακουστούν… Δεν ξέρουν τον τρόπο να βοηθηθούν… Δε γνωρίζουν που πρέπει να απευθυνθούν…

Στην υπόθεση της Κυψέλης, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δεν είχε υπάρξει επίσημη καταγγελία για το ζευγάρι της φρίκης και τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Ωστόσο, όπως προέκυψε τα τρία παιδιά από το Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025 μπαινόβγαιναν σε κρατητήρια και νοσοκομεία Παίδων, όπου διαπιστωνόταν η κακή τους κατάσταση και προφανώς το ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον και σε όλες τις περιπτώσεις χάνονταν στο σκοτάδι, κάτω από τη μύτη των Αρχών.

Το 2025 παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων 2025-2030. Τρία χρόνια νωρίτερα, το 2022 είχε παρουσιαστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας κατά των ανηλίκων. Όπως διαπιστώνεται και οι δύο καινοτόμες δράσεις παραμένουν στα χαρτιά. Η βασικότερη αδυναμία εντοπίζεται στο θεσμικό κενό στο συντονισμό ανάμεσα στις Εισαγγελίες Ανηλίκων της χώρας, τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, την Ελληνική Αστυνομία, τα νοσοκομεία παίδων και τις δομές φιλοξενίας ανήλικων θυμάτων. Στα εξαγγελθέντα προβλεπόταν η δημιουργία ενιαίου πρωτοκόλλου παιδικής προστασίας, με τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων. Οι συνεννοήσεις ανάμεσα στα συναρμόδια Υπουργεία δεν έχουν ακόμη τελεσφορήσει…