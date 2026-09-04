ΝΤΙΝ Η τηλεοπτική αρένα ανάβει για τα καλά, καθώς, εκτός από τα ενημερωτικά επιτελεία, γκαζώνει πλέον ακάθεκτη και η ψυχαγωγία, με τα κανάλια να εγκαταλείπουν εσπευσμένα τη θερινή τους ραστώνη. Τα κεφάλια μέσα… ή πιο τηλεοπτικά: τα προγράμματα στον αέρα, καθώς η παραδοσιακή στρατηγική που ήθελε τα βαριά χαρτιά της ψυχαγωγίας να κάνουν πρεμιέρα μετά το μέσον του Οκτωβρίου ανήκει… τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν… στο παρελθόν. Λόγω των επερχόμενων εκλογών και του εξαιρετικά θολού τηλεοπτικού τοπίου, οι διοικήσεις των σταθμών οδηγήθηκαν στην απόφαση να ρίξουν στη μάχη της τηλεθέασης τα μεγάλα τους όπλα πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τι σημαίνει αυτό; Ότι εκτός από το GNTM, το οποίο, όπως έχω αναφέρει, θα ξεκινήσει να «περπατά» στην τηλεοπτική πασαρέλα του STAR από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, αρκετές παραγωγές μυθοπλασίας επιστρατεύονται άρον άρον για να πάρουν τη θέση τους στην prime time ζώνη των καναλιών, ελπίζοντας να προλάβουν τις πολιτικές… καταιγίδες! Κι ενώ όλοι θα ξεκινήσουν με πολλές ελπίδες, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ανταγωνισμός θα βαρέσει κόκκινο από τις πρώτες κιόλας ημέρες του φθινοπώρου… και θα έχει ενδιαφέρον αν… επιβιώσουν όλοι έως το τέλος της σεζόν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Καταπέλτης η αγωγή του πρώην παίκτη του «Survivor», Σταύρου Φλώρου, εναντίον της εταιρείας παραγωγής του ριάλιτι επιβίωσης, με την οποία ζητά 100 εκατομμύρια δολάρια. Τον λόγο πλέον έχουν οι δικαστικές αρχές, αλλά από αρκετά που αναφέρει στην αγωγή του ο νεαρός παίκτης προκύπτουν ορισμένα σοβαρά ερωτήματα για τις αιτίες που προκάλεσαν το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο -το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του- αλλά και για τη στάση και «κινήσεις» της τούρκικης εταιρείας παραγωγής. Δικαιολογημένα λοιπόν, με την υπόθεση να είναι πλέον στο προσκήνιο, ο ΣΚΑΪ βάζει οριστικά στο συρτάρι την παραγωγή νέου κύκλου του ριάλιτι επιβίωσης, κρατώντας έτσι απόσταση… και παραμένοντας εκτός της δικαστικής διαμάχης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Καθυστερήσεις καταγράφονται στη… μάχη των υποψηφίων για τις Γενικές Διευθύνσεις της ΕΡΤ. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί πριν από το μέσον Αυγούστου και οι ιθύνοντες έχουν κάνει το… ξεκαθάρισμα για να διαπιστωθεί αν οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους. Εντούτοις, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι «προσωπικές συνεντεύξεις», την ίδια στιγμή που στελέχη της ΕΡΤ εμφανίζονται… αισιόδοξα ότι θα ξεκινήσει άμεσα η συγκεκριμένη διαδικασία και με σκοπό να ολοκληρωθεί μέσα στον μήνα. Αν σκεφτείτε ότι το σύνολο των υποψηφίων για κάθε θέση είναι μονοψήφιος αριθμός… ε, διαπιστώνετε για μία ακόμα φορά τους ρυθμούς της δημόσιας τηλεόρασης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και επειδή δεν είμαστε κακόπιστοι, δεν ακούμε κάποιους που υποστηρίζουν ότι οι καρέκλες των «Γενικών Διευθύνσεων» έχουν ήδη… δοθεί! Θα περιμένουμε… θα τους δούμε… και θα τους συγκρίνουμε με όσους δεν θα επιλεγούν. Πάντως, θα πω και κάτι που μου προκάλεσε εντύπωση: πρόσωπο… διορθώνω: δύο πρόσωπα που εκτιμούσα, λόγω βιογραφικού και της επαγγελματικής τους πορείας, ότι θα υπέβαλαν τα χαρτιά τους, επέλεξαν να μη συμμετάσχουν, αποτυπώνοντας έτσι τη δυσαρέσκειά τους. Αυτά… προς το παρόν…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στο «πορτοκαλί» βρίσκεται προς το παρόν η εκπομπή του Γιώργου Καράμπελα, που θέλει να επιστρέψει στον τηλεοπτικό αέρα με την εκπομπή του «The Life Manifesto». Η διοίκηση του ΟΡΕΝ έχει ζητήσει από τον «κοσμοπολίτη concept maker» -όπως αναφερόταν στις ανακοινώσεις του σταθμού- να βρει χορηγούς για την εκπομπή του και μαθαίνω πως ο πρώην «αγοραστής» του «Cash or Trash» είναι πολύ κοντά… για να πάρει το πράσινο φως! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Εγκεκριμένη πάντως η νέα εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα, στην οποία θα φιλοξενεί καλεσμένους που έχουν βιώσει κάποιο θαύμα και θα πάρει θέση μεσοβδόμαδα στο πρόγραμμα του ΟΡΕΝ, γύρω στις 9 το βράδυ. Θα πω αυτό: με κάποιες επιλογές στον ψυχαγωγικό τομέα που γίνονται… κυρίως ελλείψει χρημάτων… είναι λογικό στο κανάλι της Παιανίας να περιμένουν όχι, ένα, αλλά πολλά… θαύματα στο ραβασάκι της Nielsen! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Άλλωστε θα έπρεπε να έχουν αντιληφθεί ότι με κάποιες επιλογές είναι δύσκολο να βάψουν… χρυσά τα ποσοστά τηλεθέασης…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ