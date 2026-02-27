Για όποιον παρακολούθησε τη δίκη των υποκλοπών από την αρχή, η χθεσινή δικαστική απόφαση δεν αποτέλεσε έκπληξη. Οι τοποθετήσεις του Προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Νίκου Ασκιανάκη και του Εισαγγελέα της έδρας, Δημήτρη Παυλίδη, επί ζητημάτων που ανέκυπταν, οι ερωτήσεις που υπέβαλαν στους μάρτυρες και ο έντονος προβληματισμός- τον οποίον και εξέφραζαν – στα όσα κατέθεταν ορισμένοι μάρτυρες, είχαν προϊδεάσει τους διαδίκους, αλλά και το ακροατήριο, για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων, εκπροσώπων και διαχειριστών των εταιρειών Krikel και Intellexa, που σχετίζονται με την πώληση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού predator.

Το δικαστήριο πείστηκε ότι οι Γιάννης Λαβράνος, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου και Φέλιξ Μπίτζιος εμπορεύτηκαν και το παράνομο λογισμικό στη χώρα μας και το χρησιμοποίησαν από κοινού και κατά συρροή για τις τηλεφωνικές υποκλοπές προσώπων. Κατά την δικαστική απόφαση, σε πέντε περιπτώσεις το πέτυχαν και σε 82 ακόμη αποπειράθηκαν να το κάνουν.

Όμως το πιο σημαντικό συμπέρασμα που συνάγεται από όλη την ακροαματική διαδικασία και την καταδικαστική απόφαση, είναι ότι το χαμηλόβαθμο αυτό δικαστήριο (Μονομελές Πλημμελειοδικείο), δεν πείστηκε ότι οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι έδρασαν μόνοι τους, με σκοπό να παρακολουθηθούν από δημοσιογράφοι και πολιτικοί, μέχρι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων και επιχειρηματίες.

Δεν πήρε ως δεδομένο το πόρισμα του πρώην Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Αχιλλέα Ζήση για τις υποκλοπές, σύμφωνα με το οποίο η ΕΥΠ δεν είχε καμία σχέση με το predator και ότι όσοι παρακολουθήθηκαν μέσω ΕΥΠ, ήταν με νόμιμη επισύνδεση για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για την ακρίβεια, προχώρησε βαθύτερα την έρευνα. Θα έλεγε κανείς ότι με τα μέσα που είχε, προσπάθησε να κάνει ό,τι ενδεχομένως δεν έπραξε η έρευνα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το δικαστήριο κάλεσε και άλλους μάρτυρες, κυρίως συνεργάτες των δύο ερευνώμενων εταιρειών και φυσικά τον επονομαζόμενο «κρεοπώλη», από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου «έφυγαν» 25 μολυσμένα μηνύματα, προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πρόσωπα. Τα κενά στις απαντήσεις του Αιμίλιου Κοσμίδη και οι αντιφάσεις, στις οποίες υπέπεσε, οδήγησε χθες το δικαστήριο να ζητήσει την έρευνα σε βάρος του και ακόμη 8 προσώπων για συνέργεια στα όσα διέπραξαν οι τέσσερις καταδικασθέντες. Αντίθετα, ο Άρειος Πάγος είχε καλέσει τον «κρεοπώλη» σε κατάθεση, μετά από μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη και δεν αξιολόγησε ως ύποπτο το ρόλο του στην υπόθεση.

Η σύνθεση του δικαστηρίου είχε πολλές απορίες για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις της ΕΥΠ (ΚΕΤΥΑΚ) στην Αγία Παρασκευή και αν εκεί βρέθηκαν μέλη ή συνεργάτες της Krikel και της Intellexa. Σε πολλούς μάρτυρες το δικαστήριο απηύθυνε επίμονες ερωτήσεις για την συνεχή παρουσία ενστόλων αστυνομικών στην Krikel και τους λόγους των συναντήσεων με τα στελέχη της εταιρείας. Είχε σχηματίσει τη δικανική πεποίθηση ή έστω είχε σοβαρές υπόνοιες ότι υπήρξε σχέση ή πιθανή συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με τις εταιρείες εμπορίας κατασκοπευτικού λογισμικού. Για όλα αυτά τα ζητήματα, το πόρισμα του κ. Ζήση κατέληξε σε εκ διαμέτρου διαφορετικά συμπεράσματα και η βεντάλια των ερευνών περιορίστηκε στα υπό κρίση τέσσερα άτομα που εμφανίζονταν στην ηγετική ομάδα της Krikel και της Intellexa.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που την τελευταία τριετία κλυδώνισε το πολιτικό στερέωμα και ιδιαιτέρως την κυβερνητική πλειοψηφία, μετά τη χθεσινή δικαστική απόφαση για συνέχιση της έρευνας για νέα αδικήματα και νέα πρόσωπα, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο προσκήνιο και ποιος ξέρει τι άλλα αποτελέσματα θα παράξει στο μέλλον….