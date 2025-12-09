Η κυβέρνηση εγκαταλείπει την γραμμή της χαλαρής αντιμετώπισης των μπλόκων. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία μήπως τυχόν μέσα στο εκρηκτικό κλίμα που διαμορφώνεται προκληθεί κάποιο σοβαρό «ατύχημα». Ξορκίζει μια περίπτωση Γρηγορόπουλου που θα πυροδοτούσε ανεξέλεγκτη εξέγερση. Δεν υπάρχει αισιοδοξία για γρήγορη αποκλιμάκωση. Περαιτέρω κλιμάκωση περιμένει. Αλλεπάλληλες είναι οι συσκέψεις.

200 ταυτοποιήθηκαν

Μέσα σε λίγες ώρες, μετά τα έκτροπα στα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων, η αστυνομία ταυτοποίησε γύρω στα 200 άτομα, από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο. Τραυματίστηκαν εφτά αστυνομικοί. Βαριές είναι οι κατηγορίες, για σοβαρές σωματικές βλάβες, απόπειρα ανθρωποκτονίας, φθορές κατά συρροή, διατάραξη συγκοινωνιών κλπ. Ενδεχομένως να σχηματιστεί δικογραφία και για εγκληματική οργάνωση αν διαπιστωθεί ότι ενήργησαν μετά από συνεννόηση και οργάνωση. Το αποκάλυψε το LiveNews με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega και το βράδυ επιβεβαιώθηκε.

Με ποινικό μητρώο

Κάποιοι από αυτούς που ταυτοποιήθηκαν, έχουν ποινικό μητρώο για ζωοκλοπές, οπλοκατοχή, οπλοχρησία κλπ. Η πρώτη ακτινογραφία των εμπλεκόμενων δείχνει ότι αρκετοί από τους υποκινητές των επεισοδίων είναι κτηνοτρόφοι που κατέβηκαν από τα βουνά. Κάποιοι προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών. Μην ξεχνάμε ότι το πάρτι άρχισε να αποκαλύπτεται όταν κόκκινος συναγερμός χτύπησε στην ΕΕ για το ζωικό βασίλειο που πολλαπλασιάστηκε στην Κρήτη μέσα σε λίγα χρόνια και έφτασε σε τόσο υψηλούς αριθμούς που δεν χωρούσαν ποια τα «ζα» στο νησί και κολυμπούσαν στη Λιβύη. Εν ολίγοις η συντριπτική πλειονότητα των κτηνοτρόφων είναι ειλικρινείς στις δηλώσεις τους, αλλά ανάμεσα σε αυτούς που εξεγείρονται είναι και οι χαμένοι από τα μέτρα που θα εφαρμόζονται πλέον και τους πετάνε έξω από τις επιδοτήσεις.

Τελεσίγραφο

Η περίοδος της ανοχής από μέρους της κυβέρνησης όλα δείχνουν ότι έχει τελειώσει. Η αυστηρή αντιμετώπιση στη Κρήτη, είναι μήνυμα και για την υπόλοιπη Ελλάδα ενόψει της νέας κλιμάκωσης των μπλόκων που αναμένεται τις επόμενες μέρες. Το μεγάλο ραντεβού έχει κλειστεί για το Σάββατο στη Νίκαια όπου θα παρθούν αποφάσεις για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις.

Επιβεβαίωση LiveNews

Επιβεβαιώθηκε το LiveNews με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega, και σε ένα θέμα ακόμη. Ότι επιταχύνονται οι πληρωμές και οι αγρότες μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (8/12) θα έβλεπαν στους λογαριασμούς τους το Μέτρο 23 όπως και έγινε. Διανεμήθηκαν γύρω στα 170 εκατ. ευρώ σε 132.000 δικαιούχους. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και κάποια άλλα προγράμματα ύψους 500 – 600 εκατ. ευρώ και γύρω στα Χριστούγεννα (λίγο πριν ή λίγο μετά) η τελευταία δόση που θα αφορά άλλα 500 εκατ. ευρώ.

Σε ζωντανή αναμετάδοση

Χθες οι αγρότες επιχείρησαν με τρακτέρ να πλησιάσουν στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα. Η αστυνομία απέκλεισε τον δρόμο. Ο υπουργός από το γραφείο του στην Αθήνα ζήτησε να φύγουν οι δυνάμεις και να πλησιάσουν οι αγρότες. Η αστυνομία απάντησε ότι εφαρμόζεται επιχειρησιακό σχέδιο. Τελικά σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω τηλεοπτικού καναλιού το ξαναζήτησε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Τζέλλας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που ήταν στην άλλη άκρη της γραμμής κι εκείνος ξαναέδωσε εντολή στην αστυνομία να αποχωρήσει όπως και έγινε. Αυτά δεν είναι και τόσο κανονικά πράγματα. Κανονικός διάλογος πρέπει να γίνει ενώπιος ενωπίω.

Διάλογος

Αναφέρθηκα στο περιστατικό της Καρδίτσας και για ένα λόγο παραπάνω. Όταν ο υπουργός ρώτησε τον Κώστα Τζέλλα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας να του αναφέρει ένα πρόβλημα είπε για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα αγροτικά προϊόντα που μεταφέρονται. Όντως δεν στοιχίζει η αναστολή του αλλά αντιδρά η ΑΑΔΕ για να ελέγχεται η φοροδιαφυγή . Παρ´ όλ´ αυτά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια δεν είναι πρόβλημα που βάζουν σε προτεραιότητα άλλες κατηγορίες. Άλλα πιεστικά προβλήματα έχουν οι Κρητικοί, άλλα οι Θεσσαλοί, οι Εβρίτες κλπ.

Ανοιχτό το Μαξίμου σε διάλογο

Το Μαξίμου είναι ανοιχτό σε διάλογο αλλά περιμένει από τους αγρότες πρώτον μια λίστα συνδικαλιστών που θα κάθονται στο τραπέζι πιθανόν και με τον πρωθυπουργό και μια λίστα με τα πέντε – έξι βασικά αιτήματα, και όχι τα επί μέρους της κάθε ομάδας, τα οποία μπορούν να συζητιούνται με τους αρμόδιους υπουργούς. Στην ερώτηση γιατί δεν καλούνται στο Μαξίμου οι αγρότες που είχαν προσκληθεί την προηγούμενη φορά η απάντηση που πήρα ήταν ότι τότε αντιδράσεις ότι δεν τους εκπροσωπούσαν όλους.

Συντονιστικό όργανο

Είναι αναγκαίο ένα συντονιστικό όργανο των μπλόκων που θα το συναποφασίσουν αγρότες με το οποίο θα κλειστεί το ραντεβού. Επιστρέψει από τις ΗΠΑ ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης και αναμένεται να αρχίσουν εκ νέου οι συζητήσεις για διάλογο. Δύσκολα όμως τον βλέπω να γίνεται πριν οι αγρότες αναπτύξουν όλες τις δυνάμεις τους. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας είναι πιθανό ένα τέτοιο ραντεβού στην Αθήνα.

Εξονυχιστικοί έλεγχοι

Είναι καλό να καθίσουν όλοι στο τραπέζι και να υπάρξει μια ευκαιρία να βρεθούν κάποιες λύσεις και μάλιστα όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Το ερώτημα όμως είναι γιατί αυτός ο διάλογος δεν έγινε μέχρι τώρα. Για τις πληρωμές που άργησαν συμφωνώ ότι εξάντλησαν τους αγρότες αλλά όταν επί χρόνια γινόταν ένα πάρτι λαμογιών δεν μπορεί η Κομισιόν να το παίζει απλός παρατηρητής και όταν αποφασίζει να παρέμβει να μην ζητάει εξονυχιστικούς ελέγχους. Σαφώς και οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες. Δεν είναι όμως αθώες του αίματος και οι τοπικές κοινωνίες που ήξεραν αν όχι ακριβώς, περίπου τι γινόταν και δεν αντιδρούσαν δραστικά.

Απάντηση με καρφί

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αν και δεν τον κατονόμασε απάντησε στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή που δήλωσε ότι πρέπει να ακούμε τους αγρότες. «Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα» δήλωσε. «Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό» συνέχισε και πέταξε κι ένα καρφί. «Να δούμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε» τόνισε. «Αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα, τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο».

Αναφέρθηκε εμμέσως στο 2009, επί κυβέρνησης Καραμανλή και υπουργίας Σωτήρη Χατζηγάκη όταν δόθηκαν αγροτικές επιδοτήσεις ύψους 425 εκατ. ευρώ (ήταν προεκλογική περίοδος) και το 2016 το ευρωπαϊκό δικαστήριο έκρινε ότι τα 387 εκατ. από αυτά ήταν ασύμβατα με το ενωσιακό δίκαιο και τα πήραν πίσω με τόκο.

Νέες αιχμές

Με νέες αιχμές επανήλθαν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία» χθες. «Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ, αυτό έχω να πω» δήλωσε ο Σαμαράς. Στην υποβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου που όταν συμβαίνει, είναι πλήγμα στην ποιότητα της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ο Καραμανλής. «Απαξιώνεται η Βουλή στα μάτια των πολιτών όταν αισθάνονται ότι οι Εξεταστικές Επιτροπές για παράδειγμα λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά» τόνισε. Η ομιλία του όμως δεν θύμισε άλλες που ήταν πολύ καυστικές για την κυβέρνηση. Στις περισσότερες επισημάνσεις του που ήταν θεσμικές είχε δίκιο όπως άλλωστε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το Μαξίμου απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο. Μέχρι την επόμενη φορά!