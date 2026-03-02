Η πόρτα του φρενοκομείου άνοιξε. Η Μέση Ανατολή φλέγεται. Νετανιάχου και Τραμπ βομβαρδίζουν το Ιράν και το Ιράν ανταποδίδει με τυφλά (;) χτυπήματα σε στόχους αμάχων σε όλες τις γύρω χώρες, ακόμη και στο Ομάν, που θεωρούνταν φίλη χώρα. Μετά την δολοφονία του Χαμενεΐ, οι Φρουροί της Επανάστασης που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο, «λειτουργούν ανεξάρτητα» όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος. Κανείς δεν ξέρεις πού και ποιον θα χτυπήσουν.

Στον ύπνο

Αιφνιδίασαν το Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ. Και μόνο το γεγονός ότι στον μεγάλο βομβαρδισμό, που τον οδήγησε στο θάνατο, ο Χαμενεΐ ήταν στο συγκρότημα Beit-e Rahbari στην καρδιά της Τεχεράνης, χωρίς να έχει απομακρυνθεί εγκαίρως και χωρίς ούτε καν να έχουν έτοιμο ένα διάγγελμα από αυτά που συνηθίζονται τις πρώτες ώρες ενός πολέμου για να ανέβει το ηθικό του λαού, δείχνει πόσο ανέτοιμες ήταν οι ιρανικές δυνάμεις, παρά την τεράστια συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, το προηγούμενο διάστημα. «Εκδίκηση» ζητούν τώρα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα κρατήσει αυτή η σύγκρουση.

Η βάση της Σούδας

Το έκτακτο ΚΥΣΕΑ, η σύσκεψη του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι συνεχείς συσκέψεις στο υπ. Εξωτερικών υπό τον υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη, η ανοιχτή γραμμή Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη και με Ευρωπαίους ομολόγους του, δείχνουν το κλίμα που επικρατεί στην Αθήνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αμερικανική βάση της Σούδας από την οποία πέρασε για ανεφοδιασμό και το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, μήκους 333 μέτρων, Τζέραλντ Φορντ. Είναι η μόνη που επέτρεψε να περνάει αμερικανικός εξοπλισμός προς το Ιράν, σε αντίθεση με την Μ. Βρετανία που δεν το δέχθηκε – τουλάχιστον στην αρχή- όπως και η Τουρκία.

3η θέση επικινδυνότητας

Η Αθήνα βρίσκεται σε επαγρύπνηση όπως είπε στο NEWSIT αρμόδια κορυφαία κυβερνητική πηγή. Ανησυχεί αλλά όχι ιδιαίτερα με την έννοια ότι η Σούδα βρίσκεται οριακά εντός των βαλλιστικών στόχων του Ιράν. Είναι χαμηλά στη λίστα επικινδυνότητας όπως μου εξήγησαν και στρατιωτικές πηγές. Στην πρώτη κατηγορία είναι οι γύρω χώρες από τις πολεμικές εστίες (αραβικές χώρες), στην δεύτερη είναι οι περιφερειακές (Λίβανος, Αίγυπτος, Κύπρος) και ακολουθεί η Ελλάδα.

Αναβάθμιση στόχων

Σε κορυφαίο επίπεδο αποφασίστηκε η αναβάθμιση όλων των στόχων (αμερικανικών, ισραηλινών, αραβικών κλπ). Έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφάλειας. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν έτοιμα επιχειρησιακά σχέδια για όλες τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα (και την Αλεξανδρούπολη). Στην σύσκεψη στο υπ. Άμυνας αποφασίστηκε να μπουν σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Γεραπετρίτης – Ρούμπιο

Μέσα στο πλαίσιο της μυστικής επιχείρησης ΗΠΑ – Ισραήλ να επιτεθούν στο Ιράν, ήταν προφανώς η αιφνίδια πρόσκληση του Μάρκο Ρούμπιο στον Γιώργο Γεραπετρίτη να συναντηθούν, στο Λευκό Οίκο, την Πέμπτη (26/2).

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών μάλλον δεν ενημέρωσε τον Έλληνα ομόλογο του για την ακριβή ημερομηνία της επίθεσης. Ακόμη και ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς ή ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, το έμαθαν από την τηλεόραση! Τα τύμπανα πολέμου, όμως, ήδη ακούγονταν. Οι δραματικές εξελίξεις οδηγούν ευλόγως στο συμπέρασμα ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν και τον ρόλο της αμερικανικής βάσης της Σούδας στο ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από αμερικανικής πλευράς, ήταν ικανοποιητικές ως προς το εύρος της αξιοποίησης της βάσης, όπως εκτιμούν διπλωματικές πηγές.

«Τα αναγκαία»

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, δήλωσε ότι η Σούδα θα συνδράμει όσα ακριβώς προβλέπει η αμυντική συμφωνία, δηλαδή, σε τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση, δεν θα γίνουν από εδώ πυραυλικές επιθέσεις, όπως ανησύχησαν κάποιοι. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης την Κυριακή στις 5 το απόγευμα είχε τηλεδιάσκεψη με τους πρέσβεις όλων των χωρών που βρίσκονται στην ακτίνα της επίθεσης. Στις 6μμ πραγματοποιήθηκε το έκτακτο συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών ΕΕ. Υπήρξε ομοθυμία στην αλλαγή του καθεστώτος του Ιράν όπως αναφέρουν οι πηγές μου.

Οι ελληνικές θέσεις

Ο κ. Γεραπετρίτης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του τις εξής ελληνικές θέσεις: Αποκλιμάκωση και διπλωματία, ουσιαστικός έλεγχος πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος Ιράν, ασφαλείς επαναπατρισμοί, θαλάσσια ασφάλεια, σεβασμός σε διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, αλληλεγγύη σε συμμάχους στον Κόλπο, έλεγχος διακίνησης ψευδών πληροφοριών.

«Χιλιάδες Έλληνες»

Οι πρεσβείες και τα προξενεία της Ελλάδας σε όλες τις χώρες που εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην εμπόλεμη κατάσταση, έχουν ανοιχτά τηλέφωνα ενώ δημιουργήθηκαν και πλατφόρμες, για να κάνουν δηλώσεις Έλληνες που εγκλωβίστηκαν και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. «Είναι χιλιάδες» μου είπαν διπλωματικές πηγές. Ο αριθμός συνεχώς μεγαλώνει. Οι περισσότεροι βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ και το Κατάρ.

Το παρασκήνιο

Πολύ συζήτηση σήκωσε η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσει στην εκδήλωση για τα τρία χρόνια από την εθνική τραγωδία των Τεμπών ενώ είχε ετοιμάσει ομιλία. Τα γεγονότα μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν και ήταν μπροστά εξελίχθηκαν ως εξής: Η Μαρία Καρυστιανού ειδοποιήθηκε από την γραμματεία του συλλόγου εάν θέλει να μιλήσει στο Σύνταγμα να ενημερώσει για να συμπεριληφθεί στη λίστα. Δεν απάντησε.

Με Γρατσία, Σκιαδά

Εμφανίστηκε στην εκδήλωση με την δικηγόρο της Μαρία Γρατσία που ασκεί χρέη άτυπου «αντιπροέδρου» και τον πρώην πρόεδρο της ομοσπονδίας άρσης βαρών Νίκο Σκιαδά, που φέρεται να είναι στο στενό επιτελείο της. Στον κατάλογο των ομιλητών ήταν και αρκετοί εκπρόσωποι φορέων που κάποιοι κόπηκαν στο τέλος γιατί οι ομιλίες κράτησαν πολύ ώρα. Ζήτησαν και πήραν το λόγο και γονείς που δεν είναι μέλη του συλλόγου όπως ο κ. Παπαγγελής ή η μητέρα του μηχανοδηγού, μετά από την οποία θα μιλούσε η Καρυστιανού. Την αναζήτησαν αλλά είχε φύγει, πήγε να δώσει συνέντευξη σε κανάλι.

Ενόχληση!

Πικρή γεύση αφήνει το ότι κατήγγειλε άλλους γονείς ότι δεν την άφησαν να μιλήσει. Και να ήταν έτσι δεν θα έπρεπε να το πει, την ίδια μέρα της θλιβερής επετείου που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων. Έδωσε τροφή για σχόλια που συνδέονται με το κόμμα της και όχι με τις τραγικές απώλειες. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι συγγενείς των θυμάτων έχουν ενοχληθεί που θέλει να φτιάξει κόμμα γιατί εκτιμούν ότι εκμεταλλεύτηκε τα παιδιά τους που σκοτώθηκαν στα Τέμπη. Αν αισθάνεται όμως έτσι είναι προσωπικό της θέμα. Επίσης ενοχλήθηκαν και από το βίντεο που ανέβασε – το έφτιαξαν επαγγελματίες – για τα τρία χρόνια. Ακούγονται φωνές – και της κόρης Μάρθης – λίγο πριν ξεψυχήσει… Αν ήθελε να μιλήσει, όμως, στο Σύνταγμα, θα την άφηναν, αυτό είχε αποφασίσει το Δ.Σ του συλλόγου. Αυτό που δεν θα της επέτρεπαν θα ήταν να αξιοποιήσει την εκδήλωση για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ενόψει της δημιουργίας του κόμματος της.