Τον Οκτώβριο του 1991, κύματα πάνω από είκοσι μέτρα και άνεμος έντασης έντεκα μποφόρ, χτύπησαν τις ακτές της Σκωτίας. Οι μετεωρολόγοι την ονόμασαν απόλυτη καταιγίδα με την έννοια ότι δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερη. Δεν ξέρω αν αυτό που ζει η κυβέρνηση αυτήν τη στιγμή είναι απόλυτη καταιγίδα ή έρχονται χειρότερα. Πολλές φήμες υπάρχουν για νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι κοριοί έγραφαν μέχρι το 2024 και οι συνομιλίες που εμπεριέχονται στις τελευταίες δικογραφίες αφορούν το 2021! Παράλληλα είναι οι υποκλοπές που παίρνουν νέα δραματική τροπή. Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την κυβέρνηση και το Μαξίμου, ενώ υπάρχουν και άλλες βόμβες που δεν έσκασαν (υδρόμετρα, σπιτάκια κλπ).

Το μήνυμα

Άρσεις ασυλίας για 11 βουλευτές που αναφέρονται στην νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστω κι αν δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, όπως θα τονίσει, εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τηλεοπτικό μήνυμα του, στις 12 το μεσημέρι από το Μαξίμου. Θα πει «καθαρές κουβέντες» πίκρες αλήθειες. «Όσα απασχολούν την επικαιρότητα, τώρα, έχουν, ήδη ξεπεραστεί μετά την απορρόφηση του άρρωστου αυτού οργανισμού από την ΑΑΔΕ» τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτηση του. Θα τονίσει ότι η μάχη με το βαθύ κράτος εντείνεται.

Εκτός ψηφοδελτίων

Η άρση της ασυλίας οδηγεί σε προκαταρκτική εξέταση από την Δικαιοσύνη που θα κρίνει τον καθένα χωριστά. Οι βαριές περιπτώσεις θα βρεθούν εκτός ψηφοδελτίων στις επόμενες εκλογές. «Η αληθινή ευθύνη κρίνεται στις στιγμές που αναμετριόμαστε με τις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, όπως και με τις δικές μας αστοχίες. Δύο στοιχεία που συναντήθηκαν, δυστυχώς, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ» δήλωσε. Ένα επιχείρημα όμως που είναι ασθενές μετά από εφτά χρόνια στην εξουσία.

Δήλωση Παπακώστα

Το παράδειγμα του Κώστα Καραμανλή αναμένεται να ακολουθήσει η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα της οποίας η περίπτωση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, αναμένεται να κατηγορηθεί για κακούργημα. Φαίνεται ότι θα κάνει δήλωση ότι δεν θα ξανα-είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Εδώ που τα λέμε και να μην το έλεγαν και οι δύο, δεν θα ήταν, αυτή ήταν η απόφαση του πρωθυπουργού. Ενημερώθηκαν εξωδίκως. Είτε έμμεσα είτε άμεσα από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη.

Το μαχαίρι στο κόκκαλο

Ο πρωθυπουργός φέρεται αποφασισμένος να βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, υπέρ της Προανακριτικής για την Φωτεινή Αραμπατζή (για πλημμέλημα) και τον Σπήλιο Λίβανο (για κακούργημα) αναμένεται να είναι η κομματική γραμμή της ΝΔ. Η Αραμπατζή ήδη με ανακοίνωση της κάλεσε τους συναδέλφους της να ψηφίσουν υπέρ. Ένας τοπικός κομματικός ανταγωνισμός με τον Κώστα Καραμανλή, αναδείχθηκε από την δικογραφία.

Προς Προανακριτική

Η πρώην υφυπουργός ήθελε να δείξει στους ψηφοφόρους της ότι βάζει μέσον για να πληρωθούν νωρίτερα τις αγροτικές επιδοτήσεις κλπ. Του Λιβανού φαίνεται βαρύτερη η περίπτωση και για το μεγάλο ρουσφέτι που έκανε για τον Καραμανλή (37 περιπτώσεις βιοκαλλιεργητών που πληρώθηκαν 224.000 € χωρίς να τα δικαιούνται) και για άλλα μικρότερα. Τυχόν παραπομπή του σε Προανακριτική για κακούργημα καθιστά αδύνατη την παραμονή του στη θέση του προέδρου του ΔΣ στα Ελληνικά Πετρέλαια. Έκανε δήλωση ότι δεν έκανε τίποτα μεμπτό αλλά δεν είπε κουβέντα για Προανακριτική.

Εκλογές τον… Οκτώβριο

Μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα, υπάρχουν πολλά στελέχη που εισηγούνται στον πρωθυπουργό να πάει σε πρόωρες εκλογές τον Μάιο – Ιούνιο. Εξ απορρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη επιμένει ότι αν γίνουν πρόωρες εκλογές θα είναι γύρω στον Οκτώβριο. Μια προσφυγή στις κάλπες τώρα, όπως ζητάει η αντιπολίτευση, θα έδειχνε πανικό και παραδοχή της ήττας. Μπήκαμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται, οι κοινοβουλευτικές εξελίξεις από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ θα κορυφωθούν μετά το Πάσχα, οι διάλογοι – φωτιά θα συνεχίσουν να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Χώρια που μπορεί να «σκάσει» και άλλη δικογραφία εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Ο εγκλωβισμός είναι μεγάλος. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα…

Βράζει η ΚΟ

Στα κάγκελα είναι η ΚΟ της ΝΔ για τις άρσεις ασυλίας. Και ποιος δεν έχει ζητήσει ρουσφέτι, λένε. Όταν το κράτος είναι άρρωστο, υπάρχει ανάγκη ο βουλευτής να παρέμβει. Επισημαίνουν ότι το ρουσφέτι είναι διαχρονικό. Ανάλογα με το ποιο κόμμα είναι στην εξουσία, μεγαλώνει η πρόσβαση για τους ημέτερους! Οι επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άρχισαν το 2021 που δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην κυβέρνηση ήταν και είναι μέχρι σήμερα η ΝΔ γι’ αυτό και είναι γαλάζιο το σκάνδαλο.

Αντάρτικο!

Οι περισσότεροι βουλευτές από τις αγροτικές εκλογικές περιφέρειες απειλούν με… αντάρτικο στις άρσεις ασυλίας. Ο αναβρασμός που υπάρχει στην ΚΟ έχει θορυβήσει το Μαξίμου διότι αν υπάρξουν αρκετές διαρροές το κλίμα θα γίνει ακόμη πιο βαρύ γιατί θα ενισχυθεί η εικόνα ότι η ΝΔ είναι καθεστώς από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Όταν έρθει η ώρα θα αρχίσουν τα τηλεφωνήματα και το μασάζ.

«Δεν την γνωρίζω»

Τηλεφώνησα στον Τάκη Μπαλτάκο να τον ρωτήσω εάν αληθεύει η φήμη ότι βοηθάει την Μαρία Καρυστιανού στο κόμμα που φτιάχνει. «Δεν την γνωρίζω» είπε. Θύμισε μάλιστα την περίπτωση Αβραμόπουλου που το κόμμα του είχε διψήφιο στις δημοσκοπήσεις και δεν έφτασε ούτε στις εκλογές γιατί ξεφούσκωσε και επέστρεψε στη ΝΔ. Θυμίζουμε ότι ο Τάκης Μπαλτάκος ήταν γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου στην κυβέρνηση Σαμαρά και παραιτήθηκε όταν αποκαλύφθηκαν επαφές του με στελέχη της Χρυσής Αυγής.

Στο τέλος εκλογές

Ο Μπαλτάκος μου διηγήθηκε και μια παλιά ιστορία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν λίγες μέρες που τον είχε ορίσει ο Σαμαράς υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του τηλεφώνησε για να του ζητήσει να περάσει μια τροπολογία για τους δημόσιους υπαλλήλους. «Ωραία είναι, συμφωνώ αλλά δεν θα ξαναβγείς βουλευτής» του απάντησε ο τότε γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου. «Πέρασε την κι εγώ ας μην ξαναβγώ βουλευτής» απάντησε ο Μητσοτάκης. Ο Μπαλτάκος θεωρεί ότι αυτό που λέει το εννοεί και θα κάνει εκλογές στο τέλος, το 2027. Μέχρι τότε θα «καίει» όποιον πιάνει η Ευρωπαϊκή ή η Ελληνική Εισαγγελία.