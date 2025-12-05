Θέσεις μάχης παίρνουν Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης αφού η ΝΔ, όπως φαίνεται δύσκολα θα χάσει την πρωτιά. Ο πρώην πρωθυπουργός προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος, αφού εμφανίστηκε αφοριστικός για την αντιπολίτευση, αφήνοντας αιχμές ότι ο κύκλος των κομμάτων έκλεισε, η έγνοια τους και η αγωνία είναι ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό, ότι η ΝΔ είναι κυρίαρχη γιατί δεν έχει αντίπαλο. Τι άλλο να έλεγε! Φιλοδοξεί να εμφανιστεί ως ηγέτης των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

Μάχη για την δεύτερη θέση

Με βάση τα σημερινά δεδομένα η μάχη για την δεύτερη θέση θα δοθεί μεταξύ του κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση έστω από καραμπόλα διότι διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν απειληθεί το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δεχθεί μεγαλύτερες πιέσεις εκ των έσω. Επιμένει στην αυτόνομη πορεία και στη νίκη έστω με μια ψήφο. Υπάρχουν φωνές όπως του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα ή του βουλευτή Απόστολου Πάνα που μίλησε χθες στην εκπομπή Talk του Τάκη Χατζή στο Meganews και είναι υπέρ μιας συνεργασίας με όμορα κόμματα.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Θα πρέπει, όμως, πρώτα να ξεκαθαρίσει η εικόνα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Δεν βλέπουν άπαντες την ελπίδα στο πρόσωπο Τσίπρα, άλλοι, μάλιστα είναι απέναντι. Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί ως προς το ποιους θα τραβήξει πάνω στο άρμα του ο Τσίπρας και ποιοι θα κρατήσουν ότι θα απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, τα κλειδιά της Κουμουνδούρου και την κρατική χρηματοδότηση αρκετών εκατ. ευρώ (αν και τα χρέη είναι πολλά και παραμένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στην Αυγή και το Κόκκινο). Παράλληλα, θα κριθεί και η Νέα Αριστερά. Οι 8 από τους 12 βουλευτές ήταν στην εκδήλωση Τσίπρα. Σε αυτούς τους χώρους θα βασιστεί στην αρχή ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να κινηθεί επιθετικά διεκδικώντας ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

Κίνημα!

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τον στόχο του να ηγηθεί ενός κινήματος. Οραματίζεται «μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μετά τις επόμενες εκλογές». Το κίνημα χρησιμοποιήθηκε ως πολιτικός όρος (και όνομα) από το ΠΑΣΟΚ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα). Όντως τότε εξέφρασε μια ανάγκη για κοινωνική ανατροπή. Άλλα ήταν τα διακυβεύματα. «Κίνημα Δημοκρατίας» είναι και το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη. Ανεξάρτητα από αυτά όμως ένας πρώην πρωθυπουργός που κυβέρνησε τη χώρα δεν μπορεί να κάνει Κίνημα διότι δεν μπορεί να ενδυθεί πλέον το κουστούμι του αντισυστημικού.

Η Καρυστιανού

Ενός κινήματος θα μπορούσε να ηγηθεί η Μαρία Καρυστιανού, η «μάνα των Τεμπών». Σε ανάρτηση της αναφέρει ότι οι αγρότες «φωνάζουν απεγνωσμένα για την επιβίωση και τα αφανισθέντα ζώα τους». Ότι οι κινητοποιήσεις καταλήγουν σε «άκαρπη εκτόνωση», με την κυβέρνηση να προσφέρει «ψίχουλα» και την αντιπολίτευση να περιορίζεται σε «παχιά λόγια». Χαρακτηρίζει «ρίζα του κακού» το άρθρο 86 του Συντάγματος και ζητάει να μην εφαρμοστεί ώστε να υπάρξει πλήρη λογοδοσία όλων των πολιτικών για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, την Novartis, το Μάτι.

Κατά πάντων

«Οι πολιτικοί υπεύθυνοι παραμένουν πάντα εκτός κάδρου, ατιμώρητοι» τόνισε. Η ανάρτησή της που έγινε την επομένη της παρουσίασης Τσίπρα, έχει σαφή πολιτική χροιά και βάζει στο στόχαστρο την κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και του Τσίπρα. Η Μαρία Καρυστιανού είναι η μόνη που μπορεί να απειλήσει και το ΠΑΣΟΚ και ένα κόμμα Τσίπρα. Θα το κάνει όμως; Είχε πολλά μπρος πίσω μέχρι τώρα.

Στο απυρόβλητο ο Καραμανλής

Υπάρχει ενόχληση στην Χαριλάου Τρικούπη και για το ότι ο Γιώργος Χουλιαράκης ενώ κατηγόρησε στην ομιλία του, στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ για την χρεοκοπία, άφησε στο απυρόβλητο την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Συζητιούνται διάφορα στο παρασκήνιο για την χημεία των δύο ανδρών. Ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να ακούει για τον Τσίπρα. Οι επόμενοι μήνες θα κρίνουν πολλά. Η τράπουλα ανακατεύτηκε και σε λίγο θα βγουν πάνω στο τραπέζι τα πιστόλια.

Οι σύντροφοι!

Ένα σημαντικό μέρος των παραδοσιακών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιθανόν να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικά, όσοι αισθάνονται απογοήτευση και αναζητούν νέα έκφραση στο χώρο της Αριστεράς όπως και παλιά στελέχη που δεν ήθελαν ποτέ να φύγει ο Τσίπρας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, ένα 44% αυτών που αυτοπροσδιορίζονται κεντροαριστεροί, και ένα επίσης υψηλό ποσοστό γύρω στο 40% βλέπει τον Τσίπρα ως «φυσικό ηγέτη».

Δεν κινδυνεύει!

Η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ειδικά στα σημερινά της ποσοστά, δεν απειλείται από ένα κόμμα Τσίπρα – παρά την δυσαρέσκεια που υπάρχει. Το εκλογικό ακροατήριο που έχει περιοριστεί σημαντικά (25% στην πρόθεση ψήφου) είναι πολύ νεοδημοκρατικό για να μετακομίσει σε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πρωινό καφέ της Πέμπτης στο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, συζητήθηκε η ομιλία Τσίπρα.

Ποπ κορν!

Συμφώνησαν όλοι με αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ότι ο Τσίπρας θα μπορούσε πολύ απλά να συγκαλέσει μία κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, όλων των κομματιδίων που έχουν δημιουργηθεί από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και κινούνται στο όριο της εισόδου στη Βουλή. Θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και αναρωτιούνται αν ο Ανδρουλάκης θα μπορέσει να κόψει τον βήχα σε όλα αυτά τα στελέχη που ζητούν συνεργασία. Έγιναν εκτιμήσεις και για τις επιθέσεις που θα δέχεται ο Τσίπρας από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάνη Βαρουφάκη, τον Στέφανο Κασσελάκη και άλλους πρώην δικούς του. «Εμείς θα τα παρακολουθούμε σαν σινεμά και θα τρώμε ποπ κορν» ήταν το σχόλιο που άρεσε.

Άκυρο το ραντεβού

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα Παρασκευή το ραντεβού που είχε κλειστεί ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Τσιάρα που είχε καθοριστεί για αύριο. Οι αγρότες όμως ζήτησαν αυτήν τη φορά στη συνάντηση να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές τους νησιού. Συνεργάτες του αντιπροέδρου εξηγούσαν ότι ποτέ δεν ξανάγινε αυτό και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συζήτηση με πολιτικό και κομματικό χρώμα και όχι σε παράθεση και εξέταση των αιτημάτων των αγροτών. Αντιπαράθεση των κομμάτων γίνεται συνεχώς τόσο στη Βουλή όσο και στα μέσα ενημέρωσης όπως τόνισαν. Ο Κωστής Χατζηδάκης αύριο το απόγευμα πετάει για Νέα Υόρκη. Την Δευτέρα είναι κεντρικός ομιλητής στο Capital Link, το συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο για τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

Θα έχει επίσης επαφές με επενδυτές και μέλη της Ελληνικής Ομογένειας. Θα επιστρέψει την Τρίτη.

Διάλογος μετά!

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Δεν θέλουν να κάνουν διάλογο με την κυβέρνηση. Αφού κάνουν επίδειξη δύναμης, τότε θα δουν ποιον θα συναντήσουν. Το 1,2 δισ. ευρώ που η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα δοθεί έως τα Χριστούγεννα είναι για τις παρακάτω αποζημιώσεις ήδη δρομολογείται.