Άρχισε η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ με επαναπατρισμό πρώην βουλευτών και στελεχών που είτε προσχώρησαν στον ΣΥΡΙΖΑ και μετάνιωσαν, είτε αποστασιοποιήθηκαν από το κίνημα γιατί απογοητεύτηκαν. Τα πρώτα 44 ονόματα ανακοίνωσε η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης. Η συμπαράταξη με το ΠΑΣΟΚ δεν καθιστά υποχρεωτική την κομματική ένταξη ούτε συνεπάγεται βουλευτική υποψηφιότητα όπως διευκρίνισε. Και άλλα πρόσωπα θα προστίθενται στην λίστα καθ´ οδόν για το συνέδριο που θα γίνει στις 27 – 29 Μαρτίου.

«Δεν περίμεναν τον Τσίπρα»

Στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, σχολίασαν στη στήλη ότι σε μια περίοδο που το πολιτικό σύστημα είναι κινούμενη άμμος και υπάρχει ένα κλίμα αβεβαιότητας, τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ που είναι μέσα στους 44, «δεν περίμεναν να δουν τι θα κάνει ο Τσίπρας». Δηλαδή δεν περίμεναν να δουν αν τους πάρει ή δεν τους πάρει ο πρώην πρωθυπουργός στο κόμμα που θα κάνει, για να αποφασίσουν, έκαναν την επιλογή τους, ελπίζουν στο ΠΑΣΟΚ και το στηρίζουν. Το γεγονός αυτό είναι ένα μήνυμα και για τον Τσίπρα. Στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι από εκεί που έδειχνε μια δυναμική ότι μπορεί να βγει και 2ο κόμμα τώρα, παίζει και στην τέταρτη σειρά, όπως εκτιμούν.

Συγκοινωνούντα δοχεία

Από το 2015 και μετά πολύ μπερδεύτηκε η τράπουλα. Υπάρχει ένα πήγαινε έλα των βουλευτών και των στελεχών μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πόλος έλξης ήταν η κυβέρνηση Τσίπρα. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε τρία κομμάτια (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Τσίπρας) υπάρχουν οι μετανιωμένοι. Όλη αυτή η κινητικότητα δείχνει ότι τα δύο κόμματα είναι συγκοινωνούντα δοχεία αν και δεν ταυτίζονται στις ιδεολογικές απόψεις και τις πολιτικές συμπεριφορές. Ο Μάρκος Μπόλαρης, ο Γιάννης Πανούσης, ο Νίκος Μαδεμλής ξεκίνησαν από ΠΑΣΟΚ, πήγαν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Τζούλιαν Χατζίκου ήταν ΣΥΡΙΖΑ πήγε με τον Στέφσνο Κασσελάκη και τώρα μετακομίζει στο ΠΑΣΟΚ. Η Γεωργία Γεννιά και ο Γιάννης Καραγιάννης εξελέγησαν βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα κατευθύνονται στη Χαρ. Τρικούπη. Οι 44 ήταν μια επίδειξη πυγμής στον Τσίπρα.

Κασιμάτη, Αποστολάκης, Φαραντούρης

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, που προσφάτως ο Φάμελλος την ξήλωσε από την Διακομματική Επιτροπή για το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ανεξάρτητος βουλευτής, που επίσης προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστολάκης και ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής (τον διέγραψε ο Φάμελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ ) Νίκος Φαραντούρης, εμφανίζονται σε πολλά δημοσιεύματα να οδεύουν προς το ΠΑΣΟΚ. Η αίσθηση που αποκόμισα είναι ότι δεν έχει «κλειδώσει» κανένα πρόσωπο τουλάχιστον στην παρούσα φάση. «Επειδή ήταν μαζί σε μια εκδήλωση ο Τσουκαλάς με τον Φαραντούρη, κάποιοι έβγαλαν το συμπέρασμα ότι έρχεται στο ΠΑΣΟΚ» μου είπαν χαρακτηριστικά για τον ευρωβουλευτή.

Στο συνέδριο

Εάν θελήσουν βουλευτές που δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ να έρθουν στο συνέδριο είναι άλλο θέμα. Όσον αφορά στα ψηφοδέλτια υπάρχει η Επιτροπή των ψηφοδελτίων στην οποία καταθέτει το ενδιαφέρον του όποιος θέλει να κατέβει υποψήφιος με το κίνημα και θα ακολουθηθεί η διαδικασία, όπως μου εξήγησαν. Άρα θα υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν φαίνεται διατεθειμένος ο Ανδρουλάκης να πει ναι σε όλα απλώς για να δείξει ότι κάνει διεύρυνση.

Ενστάσεις!

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον βάλει και ο Ανδρουλάκης σε εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας αν τελικά προχωρήσει ο αρραβώνας; Δύσκολο το βλέπω. Θα δεχόταν ο ναύαρχος να κυνηγήσει την ψήφο; Εάν δεν απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το ίδιο ισχύει και για την Κασιμάτη. Η εκλογική περιφέρεια που θα επιλέξει είναι ελεύθερη; Ή την έχει καπαρώσει κάποιο άλλο πρόσωπο κοντά στον Ανδρουλάκη; Ο Φαραντούρης θα συνεχίσει να είναι ευρωβουλευτής. Η θητεία του λήγει το 2028. Επομένως το πιο πιθανό είναι να μην θέλει να αφήσει την έδρα του για μια υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές. Γενικώς θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για τον Φαραντούρη εάν δεν χαρακτήριζε «καλοδεχούμενο» ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της ένταξης του σε αυτό, ενδεχόμενο που απέρριψε η ίδια.

Καθαρό τοπίο

Στο ερώτημα μου γιατί στις περιπτώσεις της Ράνιας Θρασκιά και του Πέτρου Παππά ακολουθήθηκε διαφορετική μεταχείριση, η απάντηση ήταν ότι η μεταγραφή τους αποφασίστηκε σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και ήθελε να αυξήσει την αριθμητική υπεροχή του. Και οι δύο ήταν ανεξάρτητοι (αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ) και έχουν ήπιο λόγο, όχι οξύτητα. Το δια ταύτα είναι ότι εάν δεν καθαρίσει το πολιτικό τοπίο, να φανεί ποιος θα κάνει κόμμα και ποιος θα πάει με ποιον, πολλοί βουλευτές θα αισθάνονται ότι είναι στον αέρα διότι μην γελιόμαστε το πρώτο μέλημα τους είναι πως θα επανεκλεγούν.

Ειρηνοποιός

Ο εξ απορρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη Θανάσης Νέζης πέτυχε το ακατόρθωτο. Να καθίσουν απέναντι ο αν. υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλου και να μην σφαχτούν. Αντίθετα συζήτησαν οι τρεις τους – και με τον Νέζη – όλα τα θέματα στα οποία διαφωνούν αναφορικά με τις ρυθμίσεις που προωθούνται για τα ταξί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα βανάκια των ιδιωτικών εταιρειών που τα ταξί θεωρούν ότι τους κόβουν τη δουλειά, και τα ηλεκτρικά ταξί. Δεν συμφώνησαν Κυρανάκης και Λυμπερόπουλος αλλά ο ειρηνοποιός Νέζης πέτυχε να μην αποφασιστεί απεργία διαρκείας των ταξί άμεσα και να συνεχίσει η διαβούλευση. Πρόκειται για μια ανακωχή που μπορεί να οδηγήσει σε ειρήνη ή σε πιο σκληρό πόλεμο. Να το σκεφτεί, πάντως, η κυβέρνηση. Πρέπει να κλείνει μέτωπα όχι να ανοίγει.

Εθνική συμφιλίωση

Από πίτα σε πίτα τρέχουν οι βουλευτές, το ίδιο κάνει και ο Πέτρος Παππάς του ΠΑΣΟΚ. Τον κάλεσαν σε πίτα πολιτικών προσφύγων και διηγήθηκε την προσωπική του ιστορία. Από προσφυγική οικογένεια προέρχεται. Γεννήθηκε στην τότε Τσεχοσλοβακία και ήρθε με τους γονείς του στην Ελλάδα το ´ 81 όταν ήταν τριών ετών. Έξω από το σπίτι τους ήταν συνέχεια άνδρες της ασφάλειας. Διαμαρτυρήθηκε ένας θείος του αλλά δεν του έδωσαν σημασία. Έφυγαν όταν κέρδισε το ΠΑΣΟΚ την εξουσία. «Το ΠΑΣΟΚ δίδαξε την εθνική συμφιλίωση» τόνισε. Με την συναίνεση που θα χρειαστεί μετά τις εκλογές να δούμε τι θα κάνει…

Στο στόχαστρο

Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα αφήσουν σε χλωρό κλαρί την Μαρία Καρυστιανού. Ανεξαρτήτως αν η ατζέντα της μέχρι τώρα κινείται στα δεξιά της δεξιάς, αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει τους πολίτες που βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο να δημιουργήσει δικό της κόμμα. Η ίδια μετά από

κάθε δήλωση της που της επιτίθενται, κάνει αναδίπλωση, μιλάει για διαστρέβλωση κλπ. Αλλά οι πολίτες δεν της χρεώνουν τα λάθη. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχει κάτι σαν λευκή επιταγή. Απειλεί λιγότερο ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αλλά η δυναμική της υποθηκεύει την επιτυχία των άλλων.

Δεν ανησυχεί ο Τσίπρας

Τα πράγματα για τον Τσίπρα, για παράδειγμα, θα ήταν πολύ καλύτερα εάν δεν είχε μπροστά του τον κίνδυνο να βγει δεύτερο κόμμα η Καρυστιανού. Ο ίδιος πάντως κρατάει στάση αναμονής. Εάν δεν δοκιμαστεί κι άλλο η πρώην πρόεδρος του συλλόγου πληγέντων των Τεμπών, δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα. Ο Τσίπρας θα συνεχίσει στο πεδίο που ξέρει, το προγραμματικό λόγο του. Οι προτάσεις του για να γίνει πιο διαυγής η Διαύγεια, ήταν ενδιαφέρουσες και ρεαλιστικές, κλείνει πολλά παράθυρα.