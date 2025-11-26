Σπάει τα ταμεία η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Με το που κυκλοφόρησε το βιβλίο την Δευτέρα μέσα σε 3 ώρες εξαντλήθηκαν 33.000 αντίτυπα. Οι παραγγελίες πέφτουν βροχή. Άναψαν τα τηλέφωνα του εκδοτικού οίκου, δέχεται συνεχώς νέες παραγγελίες. Η «Ιθάκη» αποτελεί εκδοτικό φαινόμενο για μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Δεν ξέρω εάν θα βοηθήσει τον πρώην πρωθυπουργό στο rebranding. Σίγουρα, όμως, θα τον κάνει πλουσιότερο. Η τιμή αγοράς του βιβλίου κυμαίνεται από 25,20-28€ και στο audiobook 19,90€. Δεν είναι φθηνό βιβλίο. Είναι όμως ένας τόμος.

Πάνω από 200.000€

Τα συγγραφικά δικαιώματα Τσίπρα πιθανόν να ξεπεράσουν τις 200.000- 250.000 ευρώ, όπως εκτιμούν εκδοτικοί κύκλοι. Το ακριβές ποσόν θα φανεί στο Πόθεν Έσχες του 2025. Θυμίζει πολιτικό θρίλερ. Είναι καλογραμμένο από συγγραφικής άποψης. Από πολιτικής καταγραφής παρουσιάζει την δικιά του αλήθεια ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως άλλωστε και ο ίδιος το έχει αναγνωρίσει.

Αριστερή πολυκατοικία

Μεγάλη ταραχή προκάλεσε ο Τσίπρας στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Δύο βασικά πρόσωπα που στοχοποίησε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης ήδη έχουν κάνει δικά τους κόμματα. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι στη βουλή και καταγράφει διπλάσια δημοσκοπικά ποσοστά. Το ΜέΡΑ25 μπήκε στη βουλή, βγήκε και τώρα ξαναφλερτάρει με ένα ποσοστό πάνω από το όριο εισόδου. Η πρώην πρόεδρος της Βουλής απάντησε ότι χαίρεται που δυσκόλεψε τη ζωή ενός προδότη. Ο Βαρουφάκης ανταπέδωσε τα καρφιά Τσίπρα για τα «κουπόνια» με τα οποία θα πληρώνονταν οι συντάξεις. Ένα Tesla (ψηφιακό νόμισμα) το μετέτρεψε σε fiat, είπε.

Ραντεβού 3 Δεκέμβρη

Υπήρξαν και διαψεύσεις. Όπως και πολύ κριτική για την απουσία αυτοκριτικής για τις ευθύνες που είχε για το διάστημα 2019-2023 όταν ο ΣΥΡΙΖΑ από την γλυκιά ήττα (γύρω στο 32%) έζησε την πανωλεθρία (17%), για την αποσιώπηση των ευθυνών της κυβέρνησης Καραμανλή για την χρεοκοπία, και γενικώς για όσα απέκρυψε στο βιβλίο του. Θα δώσει απαντήσεις. Σε όσους και για όσα θέλει. Μέσα από την δική του αλήθεια πάντα.

Το ραντεβού είναι στις 3 Δεκεμβρίου, στην επίσημη παρουσίαση της Ιθάκης στο θέατρο Παλλάς. Το παρών αναμένεται να δώσουν Φάμελλος και Χαρίτσης και πολλοί άλλοι.

Δεν θα πάει ο Δούκας!

Όχι, δεν θα πάει ο δήμαρχος Αθήνας, Χάρης Δούκας, όπως είπε στενή συνεργάτης του δημάρχου Αθηναίων στο newsit.gr. Πολλοί στο ΠΑΣΟΚ τον περίμεναν στην γωνία γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην αυτόνομη πορεία. Είναι βαρύ το κλίμα και γιατί ο Τσίπρας υποστήριξε στο βιβλίο του ότι πρότεινε συγκυβέρνηση στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και εκείνη αρνήθηκε λόγω Καμμένου. Τον διέψευσε ο Όθωνας, ο συνεργάτης της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και ακολούθησε και ο σύζυγος της.

Προκάλεσε ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη η αναφορά στο πρόσωπο της Φώφης Γεννηματά. Μια παρουσία Δούκα στην παρουσίαση του βιβλίου θα πυροδοτούσε διάφορα σενάρια δεδομένου ότι ο δήμαρχος έχει ζητήσει να περάσει στο συνέδριο η δέσμευση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ στην κυβέρνηση. Ο Χαρίτσης αποκάλυψε (Action24) ότι συζήτησε με τον Τσίπρα ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Άρα οι συμμαχίες και τα διαζύγια προχωρούν…

Κυβερνήσεις συνεργασίας

Ο Χάρης Δούκας ασχέτως εάν δεν πάει στον Τσίπρα, επιμένει στην συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων χωρίς να αποκλείει κανέναν – ούτε τον Τσίπρα. Σχολιάζοντας την γραμμή Ανδρουλάκη για νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω με μία ψήφο διαφορά, σχολίασε ότι δεν το καταλαβαίνει αυτό. «Και να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ με μια μονάδα διαφορά, με ποιον θα κυβερνήσει;» αναρωτήθηκε (ΕΡΤ). «Η συζήτηση πρέπει να αρχίσει τώρα. Ποιος δέχεται από το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ να κερδίσει και τρίτη τετραετία;».

Και κυβερνήσεις συνεργασίας

Το Μαξίμου ξεκαθαρίζει ότι «με εξαίρεση την συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου που κράτησε τη χώρα όρθια» δεν πιστεύει σε κυβερνήσεις συνεργασίας. «Για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα δεν συζητάμε» δήλωσε κορυφαίος υπουργός. «Δεν κάνουμε συνομιλητές μας, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, εκείνους που μας έβριζαν και μας αποκαλούσαν προδότες, ενώ κρατούσαμε τη χώρα στην Ευρώπη» τόνισε.

Με ποιο ΠΑΣΟΚ;

Η ΝΔ είναι πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ αλλά υπάρχουν ενστάσεις: «Το ερώτημα είναι με ποιο ΠΑΣΟΚ να συνεργαστούμε; Το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου, το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά; Ήταν ένα κόμμα με τεράστιες πολιτικές διαφορές αλλά στα μεγάλα μπορούσες να έχεις μια συνεννόηση» τονίζουν στη ΝΔ. Αφήνουν αιχμές για το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη: «Συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υιοθέτησε εν πολλοίς την ρητορική των ακραίων κομμάτων για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Άρα, δεν είναι όλα γραμμικά».

Επίθεση φιλίας;

Οι αναφορές του Μαξίμου στην κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου δεν περνάνε απαρατήρητες, σε μια περίοδο που και οι δύο ηγέτες έχουν πάρει θέση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα μιλήσει μαζί με τον Κώστα Καραμανλή στις 8 Δεκεμβρίου με θέμα «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα», σε εκδήλωση που διοργανώνει στον χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου η εφημερίδα «Δημοκρατία» με αφορμή τα 15 χρόνια από την έκδοσή της. Κάτι μου λέει ότι θα υπάρξει πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Εδώ η Ρίγα, εκεί η Ρήγα…

Στην εκδήλωση «Forbes 30 under 30» που αφορά τους νέους κάτω των 30 χρόνων που ξεχωρίζουν στους τομείς τους, παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον συνόδευε ο 36χρονος κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τι σχόλιο έκαναν στον κυβερνητικό εκπρόσωπο; Για την «Ρίγα της Εσθονίας» του Τσίπρα. Πολλοί διάβασαν την «Ιθάκη» αλλά το γεωγραφικό φάουλ ο «μικρός» Μαρινάκης το εντόπισε, οι άλλοι το προσπέρασαν.

Το κερασάκι

«Διαβάζοντας τη σελίδα 212 και την αναφορά στη Ρίγα της Εσθονίας – που δεν υπάρχει, είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη του εξωτερικού – επιβεβαιώσαμε, από τις γνώσεις γεωγραφίας του, ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κ. Τσίπρας» δήλωσε ο Μαρινάκης. Η Ρίγα είναι πρωτεύουσα της Λετονίας. Έπεσε ένα σχετικό τρολάρισμα για τον πρώην πρωθυπουργό. Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο Μπάμπης Κωστούλας που ο Ολυμπιακός τον πούλησε για 40 εκατομ. στην Μπράιτον σύμφωνα με πληροφορίες, η γνωστή ηθοποιός Κλέλια Ανδριολάτου κα.

Μασάζ

Αρχίζει το μασάζ στους βουλευτές του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τους υποσχέθηκε στη συνάντηση που είχαν στο εντευκτήριο της Βουλής, μετά την ομιλία του στην ώρα του πρωθυπουργού για την ανεργία, θα τους καλεί κατά ομάδες σε τραπέζι για να μπορούν να είναι κοντά και να συζητούν. Για τις 4 Δεκεμβρίου καλεί τους βουλευτές της ΝΔ που είναι στην Επιτροπή Οικονομικών (λόγω και του προϋπολογισμού). Θα ακολουθήσουν εκείνοι της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, μετά Παραγωγής και Εμπορίου και έπεται συνέχεια.