«Όχι», των 27 υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ για να βοηθήσουν στην ελεύθερη διέλευση της ναυσιπλοΐας. Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε άμεση εμπλοκή της Ευρώπης. «Αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας» διεμήνυσαν οι υπουργοί Εξωτερικών που συνεδρίασαν την Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Ποτέ όμως μην λες ποτέ στην πολιτική και την διπλωματία. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου υπουργών εξέφρασε την «σαφή επιθυμία» των 27 να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς «προς το παρόν» να υπάρχει διάθεση για επέκταση της επιχειρησιακής εντολής της στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν θα εμπλακούμε»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing το μεσημέρι χθες αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξη του για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, νωρίς το απόγευμα, ξεκαθάρισαν ότι η θέση της Αθήνας είναι ότι «δεν θα εμπλακούμε στον πόλεμο». Υπενθυμίζεται ότι τον συντονισμό της επιχείρησης «Aspides» έχει αναλάβει η Ελλάδα η οποία έστειλε στην Ερυθρά Θάλασσα την φρεγάτα «Ύδρα». Μια χώρα μόνο από την Ευρώπη συμμετέχει ακόμη, η Ιταλία. Η Ελλάδα ήδη έχει εκπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τις υποχρεώσεις της για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι στην Κύπρο στάλθηκαν δυνάμεις διότι δέχθηκε επίθεση από drones που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο όπως δήλωσαν οι εμπόλεμοι και προορίζονταν για τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. «Η συνδρομή στην Κύπρο είναι αμυντική και όχι επιθετική» ξεκαθαρίζουν οι πηγές.

Το παρασκήνιο

Θα προσθέσω όμως ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ που αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας τα στενά του Ορμούζ. Σας θυμίζω την δήλωση Μακρόν από την Κύπρο, για την δημιουργία μιας νέας αποστολής, την οποία χαρακτήρισε «καθαρά συνοδευτική και αμυντική», με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών αλλά και άλλων χωρών. Στόχος της αποστολής θα είναι η συνοδεία δεξαμενόπλοιων και εμπορικών πλοίων, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εμπορική δραστηριότητα από τα στενά του Ορμούζ. Τότε, η ελληνική πλευρά ξεκαθάρισε στη στήλη, ότι όλες αυτές οι συζητήσεις είναι πρώιμες και σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε επιχείρηση στα στενά του Ορμούζ.

Η ομάδα των «πρόθυμων»

Ο πόλεμος τον οποίον ξεκίνησε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, χωρίς να ρωτήσει ούτε τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ κλιμακώθηκε. Η οποιαδήποτε συμμετοχή στην εμπόλεμη περιοχή των στενών του Ορμούζ στοχοποιεί τη χώρα που θα το κάνει. Ο Μακρόν είναι από τους πρώτους που απάντησαν αρνητικά στον Τραμπ ενώ παράλληλα επιχειρεί να ανοίξει δίαυλο συνεννόησης με το Ιράν για την ασφαλή διέλευση των γαλλικών πλοίων. Η Κίνα για παράδειγμα το κάνει. Αρκετά πλοία της περνάνε ελεύθερα από τα στενά του Ορμούζ. Εάν κρατήσει πολύ ο πόλεμος και συνεχιστεί το ράλι της τιμής του πετρελαίου η ΕΕ θα βρεθεί σε δεινή θέση και ενδεχομένως να ξανακληθεί να πάρει θέση. Η τιμή του μπρεντ το πρωί ξεπέρασε τα 106$ το βαρέλι ενώ στις 9.54 το βράδυ έπεσε στα 99,77, κάτω από το όριο των 100$ που χτυπάει ο κόκκινος συναγερμός.

«Δοκιμασία πίστης»

Ο Τραμπ βλέποντας την άρνηση ή την απροθυμία των κρατών – μελών για παρουσία στα στενά Ορμούζ, κατά την προσφιλή μέθοδο του, άρχισε τους εκβιασμούς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και εκείνος θα ξαναδεί την συμμετοχή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Δεν διέλυσε το ιρανικό θεοκρατικό καθεστώς γρήγορα όπως ίσως ήλπιζε. Τώρα ζητάει την βοήθεια συμμάχων που του λένε όχι και δεν έχει συνηθίσει να του αρνούνται. Αργά το βράδυ ο Τραμπ απάντησε στο όχι των 27 υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ότι δεν τους έχει ανάγκη, μπορεί και μόνος του κι ότι αυτό που τους έκανε ήταν τεστ «δοκιμασίας πίστης». Την Πέμπτη η Σύνοδος Κορυφής θα συζητήσει όλα τα αγκάθια του πολέμου.

Υπεροχή Νίκου

Μεγάλη επιτυχία του ΠΑΣΟΚ η συμμετοχή των περίπου 185.000 μελών που ψήφισαν για τους 3.870 συνέδρους που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο 27 – 29 Μαρτίου. Στην αριθμητική των στρατών, λίγο τα έχω μπερδέψει. Πώς να σας το πω, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Επικοινώνησα με όλα τα επιτελεία και θα σας τα γράψω όπως μου τα είπαν.

Η μοναδική κοινή παραδοχή όλων είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έχει την απόλυτη υπεροχή.

Η αριθμητική

Από εδώ και κάτω αρχίζουν τα δύσκολα. Οι άνθρωποι του προέδρου υποστηρίζουν ότι έχει εκλέξει γύρω στους 2000 – 2200 συνέδρους. Για την δεύτερη θέση βλέπω έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Οι συνεργάτες του δημάρχου είπαν στη στήλη ότι έχει εκλέξει γύρω στους 750 συνέδρους. Μαζί με τους δικούς του που θα συμμετάσχουν εξ οφίτσιο υπολογίζει ότι θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τους 900. «Εγώ έχω όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο» μου είπε εξ απορρήτων του, για κάθε έναν σύνεδρο που στήριξε ο Δούκας. Εμμέσως αμφισβήτησε τους αριθμούς που δίνουν άλλοι. Ήδη φτάσαμε τους 3000.

Ο μικρός

Ο 38χρονος Μανώλης Χριστοδουλάκης δήλωσε ότι από τους 3780 εξέλεξε 967 συνέδρους. Δεν ξέρει πόσους εξ οφίτσιο έχει δικούς του διότι δεν ανακοινώθηκαν ακόμη ποιοι θα είναι. Στα σενάρια που κυκλοφορούν ότι μπορεί να διαθέσει τις ψήφους του υπέρ του Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, με τον οποίον οι σχέσεις τους αποκαταστάθηκαν μέχρι σ’ ένα βαθμό, απαντάει «εγώ ποτέ δεν τον έχω ψηφίσει σε εσωκομματική διαδικασία» εννοώντας ότι ούτε στο μέλλον θα το κάνει. Εχει την δική του πλατφόρμα Αλλαγή Plus και αυτή θα υποστηρίξει. Δεν τον βλέπω να γίνεται δεκανίκι κανενός. Και με τους δικούς συνέδρους ξεπεράσαμε τους 3.780.

Ο Γερουλάνος

Ίσως είναι το μοναδικό επιτελείο που απέφυγε να δώσει αριθμό συνέδρων. Κομματικοί παράγοντες υπολογίζουν τους «σκληρούς» του Παύλου Γερουλάνου γύρω στους 650. Στη Α’ Θεσσαλονίκης, μου είπαν πάντως, ότι από τους 150 συνέδρους οι 64 είναι δικοί του. Γενικά δεν είναι της «γραμμής». Λέει στους δικούς του ότι αν είναι κάποιος καλός να τον ψηφίσουν για την Κεντρική Επιτροπή κι ας είναι του Ανδρουλάκη ή οποιουδήποτε άλλου. Κοντεύουμε τους 5.000 χωρίς να έχουμε μετρήσεις της Άννας Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Κατρίνη.

Κόντρες

Μου διηγήθηκαν μια κόντρα ανάμεσα σε συνεργάτες του Χάρη Δούκα και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Οι πρώτοι κατηγορούσαν την Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν είχε καλή οργάνωση στην ψηφοφορία, έβαλε λίγες κάλπες, η συμμετοχή θα ήταν μεγαλύτερη, αλλά κόσμος δεν μπορούσε να περιμένει στις ουρές και έφευγε. Οι άνθρωποι του Ανδρουλάκη κατηγορούσαν τον δήμαρχο Αθηναίων ότι έστειλε να ψηφίσει δικούς του συνέδρους όλη την υπηρεσία καθαριότητας, αρκετοί εμφανίστηκαν με τις φόρμες της δουλειάς.

Γαλάζιος αντάρτης

Αυτό έχει γίνει και σε άλλα κόμματα. Η εκλογή συνέδρων είναι η πιο ανώδυνη κομματικά διαδικασία. Πηγαίνουν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες να ψηφίσουν τον δικό τους άνθρωπο, ανεξάρτητα τι κόμμα ψηφίζουν. Μαθαίνω ότι ψήφισε για σύνεδρο του ΠΑΣΟΚ και ένα αντάρτης υποψήφιος δήμαρχος της ΝΔ (δεν εξελέγη). Δεν έφυγε από τη ΝΔ γι’ αυτό δεν θα γράψω το όνομα του μην τον κάψω τον άνθρωπο.

Persona non grata

Απεργία διαρκείας ξεκινούν από σήμερα Τρίτη τα ταξί.

Αντιδρούν στο νομοσχέδιο του αν. υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Είναι κατά της ηλεκτροκίνησης αφού δεν υπάρχουν ακόμη οι κατάλληλες υποδομές όπως λένε. Αντιδρούν στην απαγόρευση να μπαίνουν στις λεωφορειολωρίδες, για τα ιδιωτικά βαν που θα χρεώνουν πιο φθηνά από τα ταξί όπως λένε, για το ποινικό μητρώο κλπ. Τους το είπα ότι δεν θα τους στηρίξω στο τελευταίο. Δεν μπορεί κάποιος που καταδικάστηκε για κλοπή ή ξυλοδαρμό κλπ να του εμπιστεύεσαι το παιδί σου που γυρνάει το βράδυ από τα μπαράκια. Έβγαλαν και φυλλάδια με την φωτογραφία του Κυρανάκη, όπως αυτό που ανέβασα στη στήλη. Το μοιράζουν στους πελάτες. Αν βρεθεί έστω ένας ταξιτζής να ψηφίσει τη ΝΔ να μου τρυπήσετε την μύτη, όπως λέγαμε στο σχολείο.