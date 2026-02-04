Διαψεύδονται όλα τα σενάρια ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο άμεσο μέλλον ετοιμάζεται να ανακοινώσει το κόμμα του. «Δεν βιάζεται» δήλωσαν στην στήλη στελέχη που βρίσκονται κοντά του. Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι έχουν διαψευστεί όλες οι ημερομηνίες που φημολογούνταν από την εκκίνηση του rebranding περίπου ένα χρόνο πριν. Ακολουθεί με συνέπεια το σχέδιο του, παρά τις πιέσεις που δέχεται να επιταχύνει. Ταυτόχρονα παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί την πολιτική κατάσταση η οποία είναι πολύ ρευστή.

Στον αέρα οι δημοσκοπήσεις

Δεν τον προβληματίζουν ούτε οι δημοσκοπήσεις στις οποίες δείχνει μικρή πτώση η στασιμότητα και βλέπει την πλάτη της Μαρίας Καρυστιανού. Θεωρεί – και έτσι είναι – ότι είναι στον αέρα οι μετρήσεις της κοινής γνώμης καθώς γίνονται με βάση τα υπάρχοντα κόμματα αλλά και υποθετικά σενάρια για νέα κόμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Ακόμη και για την Μαρία Καρυστιανού, στην αρχή αρκετοί εκτιμούσαν ότι θα πλήξει κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα γιατί μιλούν και οι δύο κατά της διαφθοράς, υπέρ της εντιμότητας κλπ. αλλά με τις θέσεις που παρουσιάζει απειλεί τελικά τη ΝΔ και τα κόμματα στα δεξιά της, όπως τονίζουν πολιτικοί του φίλοι του πρώην πρωθυπουργού.

Ξετυλίγει το πρόγραμμα

Ο Τσίπρας αρχίζει να παρουσιάζει το πρόγραμμα του το οποίο επιμελείται το επιστημονικό συμβούλιο το οποίο συγκρότησε πρόσφατα. Έχει χωριστεί σε ομάδες οποίες συνεδριάζουν με τον πρώην πρωθυπουργό και προχωρούν στην επεξεργασία κειμένου θέσεων που αφορούν την σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.

Νέα Διαύγεια

Ήδη είναι έτοιμες οι προτάσεις για την «Νέα Διαύγεια» και θα τις παρουσιάσει άμεσα. Την Διαύγεια ξεκίνησε ο Γιώργος Παπανδρέου αλλά πρέπει να γίνει πιο διαυγής και πιο λειτουργική, όπως εκτιμάει η ομάδα εργασίας που την μελέτησε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει το συγκεκριμένο θέμα ως ένα πρώτο δείγμα του προγράμματος του. Δεν θέλει να μείνει στις ατάκες και τις γενικές θεωρίες αλλά με την εμπειρία του πρώην πρωθυπουργού να σηκώσει τη σημαία κατά της διαφθοράς και υπέρ της διαφάνειας δείχνοντας και τον τρόπο που θα το κάνει, όπως λένε οι πολιτικοί του φίλοι.

Στα Ιωάννινα η Ιθάκη

Στις 7 Φεβρουαρίου θα παρουσιάσει το βιβλίο του την Ιθάκη στα Ιωάννινα. Θα βρίσκεται εκεί από την προηγούμενη μέρα και θα έχει συναντήσεις με φορείς, συλλογικότητες κλπ. Αυτό το πρόγραμμα ακολουθεί σε όποια πόλη πάει για το βιβλίο του. Μία από τις επόμενες παρουσιάσεις θα γίνει στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο ή τα Χανιά αν και το πιο πιθανό είναι η εκδήλωση να γίνει στο Ηράκλειο.

«Παρών» Σαμαρά

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα άφησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από την πατρίδα του την Καλαμάτα όπου πήγε για πρώτη φορά μετά την απώλεια της κόρης του Λένας, το καλοκαίρι και ο κόσμος τον υποδέχθηκαν πολύ ζεστά. «Η κατάσταση είναι οριακά κρίσιμη για τη χώρα» δήλωσε στο Best tv. «Η νέα αρχή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας» συνέχισε. «Μια αναγέννηση απαιτεί συνθέσεις, όχι διχασμό. Το σίγουρο είναι ότι τα σταθμίζω. Φυσικά με πονά πολύ η Λένα, λείπει κάθε ημέρα. Αλλά μην ανησυχείτε για μένα, εδώ είμαι, θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια, δεν κρύβομαι» κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.

Μύδρους κατά Μητσοτάκη

Νέα πυρά εξαπέλυσε κατά Μητσοτάκη. «Ποιο… Μητσοτάκης ή χάος; Ο Μητσοτάκης είναι το χάος» δήλωσε. «Μετά από 7 χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Λόγια, λόγια και λόγια. Συνεχώς δικαιολογίες. «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα», «φταίει το βαθύ κράτος», «διαχρονικά προβλήματα», «παθογένειες του συστήματος», πάντα φταίνε οι άλλοι. Καμία σοβαρότητα, μόνο υποσχέσεις», πρόσθεσε χαρακτηριστικά. «Ρεκόρ διαφήμισης για ένα δήθεν επιτελικό κράτος. Ρεκόρ κυβερνητικού αυτοθαυμασμού με συνεχείς κυβερνητικές δηλώσεις. Ε, εντάξει, δεν θέλουμε άλλα τέτοια ρεκόρ».

Εθνικός διάλογος

Εθνικό διάλογο για το εθνικό απολυτήριο του λυκείου ξεκινάει η κυβέρνηση. Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις σε πρώτη φάση αλλά αυτός είναι ο απώτερος σκοπός – είναι στην ατζέντα και άλλων κομμάτων (ΠΑΣΟΚ κλπ). Αυστηρή προϋπόθεση που θέτει η κυβέρνηση είναι να βρεθεί ένα αξιόπιστο σύστημα για την αντικατάσταση των πανελλαδικών των οποίων τα αποτελέσματα δεν αμφισβητούνται. Γι’ αυτό και προς το παρόν το βάρος πέφτει στο λύκειο. «Στόχος είναι να ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογικές και επαγγελματικές προκλήσεις» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και επιστήμονες.

Ανεξάρτητη Αρχή

Μια διακομματική ανεξάρτητη αρχή έχει αναλάβει να εκπονήσει τις τελικές προτάσεις της συγκεντρώνοντας απόψεις όχι μόνο εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων αλλά και γονέων και μαθητών. Θα χρειαστούν τουλάχιστον 25 συνεδριάσεις. Ο στόχος είναι να έχει την εισήγηση τους στα χέρια της η κυρία Ζαχαράκη μέσα στους επόμενους 7-8 μήνες και να έρθει η νομοθέτηση τέλη του 2026 αρχές του 2027. Θα είναι στη στενή προεκλογική περίοδο εφόσον οι εκλογές γίνουν την Άνοιξη του 2027. Είναι μια μεταρρύθμιση αλλά και μια καυτή προεκλογική πατάτα, διότι ο διάλογος δεν θα είναι αναίμακτος.

Μεταρρύθμιση

Το εθνικό απολυτήριο είναι ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που είναι σε εξέλιξη. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το LIVENEWS του Νίκου Ευαγγελάτου στο ΜEGA:

Από την σχολική χρονιά 2027- 2028 αλλάζουν όλα τα βιβλία και προγράμματα από την 1η δημοτικού έως την 1η λυκείου. Το 2028-2029 τα βιβλία και προγράμματα της 2ας λυκείου. Το 2029- 2030 της 3ης Λυκείου. Από το 2031-2032 – εκτός απροόπτου – θα ισχύσει το νέο σύστημα. Σύμφωνα με αυτό, οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου από τους οποίους θα βγαίνει το εθνικό απολυτήριο, θα προστίθενται στην βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων, μέχρι την κατάργηση τους. Ο στόχος είναι να μην κρίνονται τα παιδιά μόνο μέσα στα τρίωρα των εξετάσεων αλλά να μετράει η απόδοση τους στη διάρκεια των τριών χρόνων του λυκείου.

ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας

Το ΠΑΣΟΚ το οποίο διεκδικεί την πρωτιά της πρότασης για το εθνικό απολυτήριο θα συμμετέχει στον εθνικό διάλογο, καταθέτοντας τις δικές του προτάσεις σε βασικά θέματα όπως:

– την αναβάθμιση του Λυκείου και την κατοχύρωση της μορφωτικής του αυτοτέλειας,

– την κατάργηση των Πανελλαδικών υπό τη σημερινή τους «άδικη μορφή» όπως επισημαίνει,

Τη συζήτηση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είχε ανοίξει και Αλέξης Τσίπρα.

Ο Γαβρόγλου

Ο τότε υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου στις 9/12/2016 δεσμεύτηκε ότι θα ανοίξει διάλογο που θα μεταδιδόταν και από το Κανάλι της Βουλής, πάνω στο τετράπτυχο «Αναβάθμιση τελευταίων τάξεων του Λυκείου, αξιόπιστο Εθνικό Απολυτήριο, κατάργηση Πανελληνίων, και αναμόρφωση των πρώτων ετών των ΑΕΙ». Το 2017 εξήγγειλε εκ νέου την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και είσοδο με το απολυτήριο του λυκείου που δεν προχώρησε βέβαια γιατί όλα αυτά δεν γίνονται στο πόδι.

Μπακαλορεά

Σε πολλές χώρες του εξωτερικού υπάρχει το μπακαλορεά που ανοίγει την πόρτα του πανεπιστημίου. Η Σοφία Ζαχαράκη, έχει εργαστεί πολύ στην συγκέντρωση βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό και σε ό,τι αφορά στο δημόσιο μπακαλορεά. Όλα αυτά θα τα εξετάσει σε βάθος η ανεξάρτητη αρχή. Η διαιώνιση του διπλού συστήματος εθνικό απολυτήριο – πανελλαδικές ήδη συγκεντρώνει αντιδράσεις. Πολλοί εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά έχουν την εντύπωση ότι θα τους τρελάνουν στις εξετάσεις. Ξεκινάει παραμονές εκλογών μια δύσκολη μεταρρύθμιση που συνήθως προγραμματίζεται αμέσως μετά τις εκλογές. Θα δείξει εάν ο εθνικός διάλογος οδηγήσει σε τολμηρά βήματα ή αρχίσουν οι εκπτώσεις.