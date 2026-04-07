Αναταράξεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ προκαλεί η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να καθιερωθεί ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή, κατά το γαλλικό σύστημα. Αυτό προβλέπει ότι ο βουλευτής που υπουργοποιείται χάνει την έδρα του, την οποία παίρνει ο πρώτος επιλαχών. Σε περίπτωση ανασχηματισμού που ο υπουργός μένει εκτός, ξαναπαίρνει την βουλευτική του έδρα. Πολλοί μπερδεύτηκαν. Έσπασαν τα τηλέφωνα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι αντί τα πολιτικά γραφεία να γίνονται π.χ. 350, καθώς θα δραστηριοποιούνταν και οι αναπληρωτές βουλευτές, μια σκέψη είναι να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Ποιος είδε το θεριό και δεν το φοβήθηκε. Ξεσηκώθηκε η Κ.Ο.

Δεν κόβονται τα ρουσφέτια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνία που έχει εξοργιστεί από το πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους γαλάζιους βουλευτές. Δεν τα κατάφερε. Είναι κρίσιμα τα επιχειρήματα. Για παράδειγμα ο υπουργός που είναι μόνο υπουργός και ο βουλευτής που είναι μόνο βουλευτής – πολύ περισσότερο εκείνος που πηγαινοέρχεται από τη μία θέση στην άλλη – μπορεί κανονικά να συνεχίσει τις πελατειακές σχέσεις. Αυξάνεται, μάλιστα, ο αριθμός διότι προστίθενται και οι επιλαχόντες που χρησιμοποιούν το συγκυριακό ρόλο τους στη Βουλή ως βατήρα για τις επόμενες εκλογές.

Μισό ασυμβίβαστο

Το ασυμβίβαστο Μητσοτάκη στην ουσία είναι …μισό. Γι’ αυτό και κρίνεται αναποτελεσματικό. Μια γενναία απόφαση θα ήταν να είναι αυστηρό. Ο βουλευτής που γίνεται υπουργός να χάνει την έδρα του. Έτσι δεν θα έχει λόγο να κυνηγάει την ψήφο κάνοντας και παράνομα ρουσφέτια. Θα μπει στη δημόσια συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος το ασυμβίβαστο που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά δύσκολα θα ψηφιστεί για να περάσει με τα προς αναθεώρηση άρθρα, στην επόμενη βουλή. Ενέχει επίσης τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί το ασυμβίβαστο για να ανοίξει ο δρόμος για τεχνοκρατικές κυβερνήσεις τις οποίες οι βουλευτές ξορκίζουν.

Του ασυμβίβαστου γίνεται!

Αν στόχος ήταν η συσπείρωση μάλλον δεν έφερε αποτελέσματα. Αντισυσπείρωση προκάλεσε η πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή. Ο κάθε βουλευτής ονειρεύεται να γίνει υπουργός, ή έστω υφυπουργός. Για να το «πουλήσει» στο ακροατήριο της εκλογικής του περιφέρειας στις επόμενες εκλογές και να πάρει περισσότερες ψήφους. Επομένως δεν θέλει να είναι στη βουλή αλά καρτ αφού έχει εκλεγεί. Γκρίνια υπάρχει στη ΝΔ. Μετά το Πάσχα ζητούν να συνεδριάσει η ΚΟ της ΝΔ. Απειλούν να μην το ψηφίσουν. Η αλλαγή ατζέντας την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση από τους διαλόγους – φωτιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν η μόνη που μέχρι σε ένα βαθμό επετεύχθη. Του ασυμβίβαστου γίνεται στις τηλεοπτικές συζητήσεις. Αλλά δεν αρκεί για να αποφύγει η ΝΔ τα «αγκάθια».

Το μαρτύριο της σταγόνας

Οι κοριοί με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έγραφαν τις συνομιλίες του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά μέσω του οποίου πιάστηκαν στη φάκα και οι βουλευτές και υπουργοί για ρουσφέτια, την περίοδο 2021-2022. Οι δικογραφίες που ήρθαν μέχρι στιγμής αφορούν μόνο στο 2021. Στο δρόμο για την βουλή είναι κι άλλες. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες υπάρχει εμπλοκή και πρώην κορυφαίου υπουργού του οικονομικού κύκλου.

Προς παραγραφή!

Τα κακουργήματα δεν παραγράφονται στην 5ετια αλλά στην 15ετία. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα παραγραφής. Για τα πλημμελήματα όμως ισχύει η 5ετία. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης οι πρώτοι που είναι κοντά στην παραγραφή, στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι ο Μάξιμος Σενετάκης και λίγες ημέρες μετά ο Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Όλοι για άρση ασυλίας

Η άρνηση μέχρι χθες της Κατερίνας Παπακώστα που φλερτάρει με το κακούργημα να κάνει από μόνη της δήλωση ότι ζητάει την άρση ασυλίας

και ότι δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές – όπως έπραξε ο Κώστας Καραμανλής – είχε προκαλέσει ενόχληση στο Μαξίμου. Της κοινοποιήθηκε ότι αν δεν το κάνει, η ΝΔ θα ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας και εφόσον κατηγορηθεί για κακούργημα θα κοπεί από τα ψηφοδέλτια είτε το θέλει είτε όχι, όπως τονίζουν οι πηγές. Τελικά έκανε δήλωση χθες το βράδυ λίγο πριν τις 10. Οι περισσότεροι από τους 9 βουλευτές δεν θα παρουσιαστούν στην Επιτροπή που συνεδριάζει υπό την προεδρία του Γιώργου Γεωργαντά, αλλά θα στείλουν υπόμνημα. Θα παρουσιαστούν ο Κώστας Τσιάρας και 2-3 ακόμη για να απαντήσουν στις ερωτήσεις και να δώσουν εξηγήσεις. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής θα είναι υπέρ της άρσης ασυλίας όλων. Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος.

Το χρονοδιάγραμμα

Η ολομέλεια της βουλής θα συνεδριάσει μετά την Κυριακή του Θωμά για να γίνει η ψηφοφορία για τις άρσεις. Το αποτέλεσμα θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία και θα ξεκινήσει Προκαταρκτική Εξέταση καλώντας ως υπόπτους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες. Μετά θα αποφασίσει εάν θα ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του καθενός για πλημμέλημα ή κακούργημα ή αν η υπόθεση του θα μπει στο αρχείο. Για να μην υπάρξει παραγραφή θα πρέπει να επιδοθεί και το κατηγορητήριο στους βουλευτές, δεν αρκεί η άσκηση ποινικής δίωξης. Ο πρωθυπουργός με το χθεσινό τηλεοπτικό του μήνυμα κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να επιταχύνει.

Πλήγμα

«Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την άρση της ασυλίας των Βουλευτών μας, να προχωρήσει ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Και όταν λέω ταχύτατα, το εννοώ» συνέχισε. «Γιατί μιλάμε για Βουλευτές μας οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί προσωπικό αλλά και πολιτικό πλήγμα. Έχουν, συνεπώς, το ελάχιστο δικαίωμα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους». Ούτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέλει να πάει άδικα ο κόπος της για να το πω απλά και οι 4-5 μήνες (Απρίλιος- Αύγουστος) μέχρι τις πρώτες παραγραφές εκτιμάται ότι είναι επαρκής χρόνος για να προχωρήσει η δικαστική διερεύνηση.

Για γέλια και για κλάματα

Αν δεν ήταν τόσο σοβαρό το θέμα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, θα ήταν για γέλια και για κλάματα. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς ο οποίος πρωταγωνιστεί σε όλες τις συνομιλίες, έδωσε την δική του, ψυχαγωγικού χαρακτήρα, εξήγηση για την έκφραση «χεράτα» που ακούγεται στο τηλεφώνημα με τον πρώην υπουργό και γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ Κώστα Σκρέκα. «Ως προς την έκφραση “χεράτα”, πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται διαχρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά σε τεχνική διευθέτηση» δήλωσε στο LiveNews με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο MEGA.

Αιτήσεις «θεραπείας»

Το άλλο χαριτωμένο που είπε είναι ότι στις «αιτήσεις θεραπείας» η παρέμβαση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καθοριστική διότι «από ένα σημείο και μετά, διακόπτεται η πρόσβαση στην υπηρεσία και η μόνη παρεχόμενη πρόσβαση παρέχεται στον πρόεδρο». Αυτό είναι το «χεράτα». Δηλαδή το χέρι του προέδρου που «θεραπεύει» ότι δεν μπορεί να γίνει με τη νόμιμη οδό. (Τι άλλο θα ακούσουμε Θεέ μου). «Θεραπεία» ήταν και η ηρακλειώτικη πατέντα του Ξηλούρη του «Φραπέ» που την αντέγραψε το Ρέθυμνο; «Θεραπεία» ήταν κι όταν ο Μελάς απαντούσε ότι πρόκειται για κρατικά χρήματα για το ρουσφέτι Καραμανλή αλλά δεν υπάρχει θέμα, θα ικανοποιηθεί;