Μετά το νόμο για την πανεπιστημιακή αστυνομία που πήγε άκλαυτος, κακή αρχή έκανε ο νέος νόμος για την ασφάλεια των ΑΕΙ με τα έκτροπα που σημειώθηκαν στο πάρτι περίπου 1000 ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα γεγονότα όπως μου τα περιέγραψαν μάρτυρες μιλάνε από μόνα τους. Την Πέμπτη κυκλοφόρησε η αφίσα για το πάρτι στους χώρους του ΑΠΘ.

Την Παρασκευή αργά το απόγευμα άρχισαν να μπαίνουν τα ποτά και στη συνέχεια άρχισε η προσέλευση του κόσμου. Χόρευαν και τραγουδούσαν μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου που μια ομάδα κουκουλοφόρων βγήκε από την Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκε με μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις. Τραυματίστηκε κι ένας αστυνομικός.

Θεατές

Τότε μπήκε η Αστυνομία στο ΑΠΘ και πέταξε χημικά για να διαλύσει το πάρτι. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα τα οποία στην πλειονότητα τους αρνούνταν να δηλώσουν αν είναι φοιτητές ή όχι. Αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι. Πάρθηκαν αποτυπώματα

και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Από τον χώρο του πάρτι κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες και μικροποσότητα κάνναβης. Και αυτά μπήκαν μέσα κανονικά!

Μπαλάκι

Άρχισε το μπαλάκι των ευθυνών. Οι πρυτανικές αρχές διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους ότι δεν έδωσαν καμία άδεια. Δεν ενημερώθηκαν για την αφίσα; Το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας ενημέρωσε ή όχι τις πρυτανικές αρχές; Γιατί εγώ έμαθα ότι έστειλαν μήνυμα. Η αστυνομία που περιφρουρεί απέξω το πανεπιστήμιο ούτε αυτή είδε κάτι ύποπτο; Το υπ. Παιδείας ζητάει εξηγήσεις. Και καλά κάνει. Τι θέλουν το αυτοδιοίκητο εάν δεν μπορούν να το χειριστούν; Και με το νέο νόμο του 2025 με τον οποίο είχαν υποχρέωση όλα τα ΑΕΙ να καταθέσουν σχέδια ασφαλείας και πάλι αναγνωρίζεται το αυτοδιοίκητο.

Τα τουρνικέ

Τόσα χρόνια συζητούσαμε για το αν μπαίνουν ή δεν μπαίνουν στα ΑΕΙ τα τουρνικέ (είναι τα μηχανήματα που διαβάζουν την κάρτα εισόδου και ανοίγουν την είσοδο) αλλά τελικά δεν κάνουν για όλες τις δουλειές. Τα πρώτα που τοποθετήθηκαν δεν ήταν βαριάς τεχνολογίας και τα έσπασαν. Μπορούν να είναι χρήσιμα μόνο στις εισόδους των κτιρίων και όχι στον προαύλιο χώρο.

Όσο για τις κάμερες, για να δούμε κι αυτές αν θα μπουν και που θα μπουν και πόσο θα μείνουν εκεί χωρίς να τις σπάσουν.

«Φοβική απραξία»

Έπρεπε να γίνει το πάρτι και τα επεισόδια για να δηλώσουν οι πρυτανικές αρχές ότι το ΑΠΘ «δεν θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου» τόνισαν.

Το «ίσως» δεν το κατάλαβα αλλά πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω είναι η απόδοση ευθυνών.

Οι κυρ Παντελήδες

Το θέμα δεν είναι μόνο να ψηφίζονται νόμοι. Το θέμα είναι να τηρούνται. Αλλιώς εκτίθεται, πρώτη από όλους η κυβέρνηση, διότι δεν μπορεί να εφαρμόσει μια πολιτική για την ασφάλεια και προστασία των ΑΕΙ και μετά όλοι οι άλλοι. Έγιναν βήματα αλλά οι κυρ Παντελήδες που στέλνουν παιδιά τους να σπουδάσουν και ανησυχούν με όλα αυτά, θέλουν άλματα. Και δεν τα βλέπουν.

2η πρόσκληση σε 22 μέρες

Διπλωματική εγρήγορση προκαλεί η νέα πρόσκληση Τραμπ στον Κυριάκο Μητσοτάκη – η δεύτερη μέσα σε 22 μέρες- για να συμμετάσχει στην πρώτη διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Ο ΟΗΕ αποφάσισε το Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα αλλά ο πλανητάρχης το επεξέτεινε και σε άλλους πολέμους, γεγονός που έκανε επιφυλακτικούς τους Ευρωπαίους διότι ερμήνευσαν την πρωτοβουλία Τραμπ ως δημιουργία ενός μίνι ΟΗΕ. Από τις 15 χώρες – μέλη που προσκλήθηκαν να γίνουν μέλη, μόνο η Ουγγαρία και η Βουλγαρία απάντησαν θετικά από την πρώτη στιγμή.

Προς το «όχι»

Το παρασκήνιο που έμαθα είναι ότι η πρόσκληση δεν είναι αρκετά σαφής, εάν οι χώρες που δεν είναι μέλη προσκαλούνται σε όλη τη διάσκεψη της 19ης Φεβρουαρίου, ή για να συμμετέχουν μόνο στην συζήτηση για τη Γάζα που ενδιαφέρει και εμάς και την Κύπρο που επίσης ξαναπροσκλήθηκε. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Οι πληροφορίες από διπλωματικές πηγές Βρυξελλών αναφέρουν ότι το πλέον πιθανόν σενάριο είναι οι Ευρωπαίοι – ανάμεσά τους και η Ελλάδα- να μην απαντήσουν θετικά.

Δύσκολη απόφαση

Ένα δεύτερο ελληνικό όχι στον Τραμπ σε μια μάλιστα προνομιακή – όπως την θεωρεί ο ίδιος- πρόσκληση, και μάλιστα μέσα σε ένα κλίμα που οι στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ αναβαθμίζονται, αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού. Αλλά η αίσθηση μου είναι ότι δύσκολα θα πούμε το ναι αν δεν αλλάξουν γνώμη και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία κλπ).

Θα απαντήσει η Ελλάδα μέσα στις επόμενες μέρες.

Στην Ινδία

Επίσης στις 19 Φεβρουαρίου που θα πραγματοποιηθεί η διάσκεψη του Τραμπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει εδώ και καιρό να βρίσκεται στην Ινδία όπου θα είναι ομιλητής σε διεθνές συνέδριο για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσία του πρωθυπουργού της χώρας, Ναρέντρα Μόντι. Έχει σημασία το πολιτικό τάιμινγκ διότι μετά από 20 χρόνια διαπραγματεύσεων υπογράφτηκε η κολοσσιαία συμφωνία ΕΕ – Ινδίας η οποία προβλέπει μείωση των δασμών σε πάνω από το 90% των ευρωπαϊκών προϊόντων, ανάμεσα στα οποία είναι και πολλά ελληνικά.

Άπατρις

Η αφαίρεση της ιθαγένειας την οποία προβλέπει το νομοσχέδιο Δένδια για τις ένοπλες δυνάμεις (άρθρο 298) θεωρείται πολύ πιθανό να προστέθηκε διότι το υπ. Άμυνας είχε υπόψη του την υπόθεση του σμήναρχου που διέρρεε απόρρητα στρατιωτικά μυστικά σε τρίτη χώρα. Στη βουλή, ο υπουργός δέχθηκε ερωτήσεις και προσφέρθηκε για κατ´ ιδίαν ενημέρωση. Μαντέψτε! Δεν πήγε κανείς!

Και στο βάθος έκδοση στις ΗΠΑ;

Εννοείται ότι δεν κηρύσσεται κάποιος άπατρις χωρίς να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για όσα κατηγορείται. Όταν κάποιος χάσει την ιθαγένεια στερείται όχι μόνο των πολιτικών του δικαιωμάτων αλλά δεν έχει ούτε ταυτότητα, διαβατήριο κλπ. Ταυτόχρονα η Σύμβαση για το Καθεστώς των Ανιθαγενών που έχει υπογράψει η Ελλάδα, πιθανόν να δώσει το πράσινο φως για την έκδοση του σμήναρχου – εφόσον καταδικαστεί τελεσίδικα- να εκδοθεί σε χώρα που θα το ζητήσει.

Η CIA ήταν αυτή που «έπιασε» στα ραντάρ της την διαρροή απόρρητων μυστικών προς την Κίνα, με το προηγμένο λογισμικό. Οι ΗΠΑ έχουν σημάνει συναγερμό για το κινεζικό κατασκοπευτικό σύστημα. Η έκδοση του σμήναρχου εφόσον κριθεί ως ιδιαίτερα σημαντική περίπτωση, μπορεί να είναι το επόμενο βήμα!

Η Κίνα

Η υπόθεση κατασκοπείας του σμήναρχου μπορεί να είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ερευνάται μήπως έχουν αναπτυχθεί δίκτυα και εκτός ενόπλων δυνάμεων καθώς για την Κίνα η επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά είναι στρατηγικής σημασίας. Το υπ. Εξωτερικών βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με το υπ. Άμυνας και την ΕΥΠ. Όταν συγκεντρωθεί όλο το ανακριτικό υλικό και όντως «κλειδώσει» η άμεση εμπλοκή της Κίνας – παίζονται πολλά παιχνίδια κατασκοπείας- η Αθήνα θα κάνει όλα τα απαραίτητα διαβήματα και διπλωματικές κινήσεις που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.