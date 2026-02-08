Το κινητό με το λογισμικό των Κινέζων θα αποκαλύψει το μέγεθος της κατασκοπείας από τον Έλληνα σμήναρχο – Ο ρόλος της γυναίκας «σκιάς»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το κατασκοπευτικό θρίλερ με τον Έλληνα σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, 54 ετών, που φέρεται να παρέδιδε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα. Τώρα, στο επίκεντρο αυτών των αποκαλύψεων είναι μία γυναίκα.

Αν και ο άνθρωπος που στρατολόγησε τον σμήναρχο φέρεται να είναι ένας άνδρας από την Κίνα, σημαντικό ρόλο στην υπόθεση, φαίνεται πως έπαιζε και μία γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα στις συναντήσεις που είχαν οι δύο άνδρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γυναίκα αυτή, είναι σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr υπεύθυνη για τους διπλούς κατασκόπους στην Ευρώπη. Έχει δηλαδή, έναν εποπτικό ρόλο σε υποθέσεις όπως αυτή με τον σμήναρχο.

Ο τρόπος που τον προσέγγισαν

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο Κινέζος πλησίασε τον Έλληνα πριν από 1,5 χρόνο, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την κινέζικη γλώσσα, μιας και ο σμήναρχος μάθαινε κινέζικα.

Τον προσέγγισε μέσα από τα social media, λέγοντάς του ότι είναι σε εταιρεία που ασχολείται με συστήματα επικοινωνιών. Έχει δηλαδή ίδιο αντικείμενο με τον σμήναρχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο σμήναρχος ταξίδεψε στο Πεκίνο, για ένα σεμινάριο ξένων γλωσσών. Οι πληροφορίες λένε μάλιστα, ότι δεν είχε δηλώσει στην υπηρεσία του ότι θα κάνει το συγκεκριμένο ταξίδι…

Εκεί, στο Πεκίνο, φέρεται να συνάντησε από κοντά πια τον Κινέζο και εκείνος να τον στρατολόγησε.

Το κινητό με το λογισμικό

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μόλις τον στρατολόγησε ο Κινέζος, του έδωσε ένα κινητό με λογισμικό για να μπορεί να στέλνει με αυτό, τα απόρρητα στοιχεία, κρυπτογραφημένα. Το κινητό αυτό είχε περασμένο και ένα ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω του οποίου ο Έλληνας θα παραλάμβανε ό,τι χρήματα θα του έστελναν…

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές, μπορούν να ερευνήσουν μόνο τα χρήματα που έβγαζε ο σμήναρχος από αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι και είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ…

Ωστόσο, δε μπορούν να ξέρουν ακόμα με ακρίβεια, τα ποσά που μπήκαν συνολικά…

Η δεύτερη συνάντηση με τον Κινέζο, παρουσία (πάλι) της γυναίκας – μυστήριο

Το 2025 λένε οι ίδιες πηγές, ο Κινέζος που στρατολόγησε τον Έλληνα, ήρθε στην Ελλάδα για κάποιο σεμινάριο και οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά.

Και σε αυτή τη συνάντηση, παρούσα, φέρεται να ήταν πάλι η γυναίκα – μυστήριο.

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση λένε πάντως, ότι χρειάζεται χρόνος για να «ανοίξουν» το κινητό του Έλληνα και να δουν τι απόρρητα σήματα έχει στείλει.

Το κινητό με το λογισμικό, θα δείξει και το μέγεθος της κατασκοπείας, δηλαδή τι απόρρητα σήματα και έγγραφα έδωσε στους Κινέζους αλλά και αν είχε επαφή με άλλα πρόσωπα.

Τέλος, αναμένεται να «ξεκλειδώσει» και στοιχεία για το ποιος ήταν ακριβώς ο ρόλος της γυναίκας – «σκιάς» σε αυτό το κατασκοπευτικό θρίλερ…

Εν αναμονή της κατάθεσης του αξιωματικού στον στρατιωτικό εισαγγελέα την Τρίτη (10/2/26), ο συνήγορος υπεράσπισής του επισημαίνει πως θα επιδιώξει το καλύτερο για τον πελάτη του, καθώς η ποινή που αντιμετωπίζει είναι αυτή της 20ετούς κάθειρξης και της αφαίρεσης ιθαγένειας.