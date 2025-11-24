Αρχίζει εβδομάδα πληρωμών. «Η νέα, μόνιμη πλέον, πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί στους λογαριασμούς χαμηλοσυνταξιούχων νωρίτερα του προγραμματισμένου, τη Δευτέρα» προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του. Στις συντάξεις του Ιανουαρίου (καταβάλλονται τέλη Δεκεμβρίου) θα εμφανιστούν οι αυξήσεις (η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς κλπ). Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί το ένα ενοίκιο σε ευρεία γκάμα φορολογούμενων. Γύρω στις 30 Νοεμβρίου θα μπουν στους λογαριασμούς των αγροτών, που ανακοίνωσαν κινητοποιήσεις, γύρω στα 700 εκατ. €, το 30% της βασικής ενίσχυσης.

Κρας τεστ

Αυτό το πρώτο πακέτο πληρωμών θεωρείται κρίσιμο κρας τεστ γιατί θα δείξει εάν η ΝΔ θα πιστωθεί το αποτύπωμα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στην ΔΕΘ ή η δυσαρέσκεια είναι τόσο μεγάλη που θα την κρατήσει σε χαμηλές πτήσεις. Οι δημοσκοπήσεις του Φεβρουαρίου του 2027 θα είναι καθοριστικές ως προς το εάν τα μέτρα έχουν αποτέλεσμα ή αν η απόδοση τους είναι ανάλογη με της κυβέρνησης Σημίτη όταν εξήγγειλε πρόγραμμα σύγκλισης περίπου 12 δισ. ευρώ και το ΠΑΣΟΚ πήρε στις δημοσκοπήσεις μόλις ένα 0,7%!

Κορυφώνεται το παρασκήνιο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στην ΕΕ για τον νέο επικεφαλής του Eurogroup που θα διαδεχθεί τον Πασκάλ Ντόναχιου, που θα αναλάβει διευθύνων σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Γνώσης, στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ενδιαφέρον για την θέση του επικεφαλής του Eurogroup έχουν εκφράσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, που προέρχεται από το ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Κάρλος Γκουέρπο υπουργός Οικονομικών στην σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας.

Στις 11 Δεκεμβρίου η ψηφοφορία

Η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου επικεφαλής του Eurogroup θα γίνει στην συνεδρίαση του οργάνου της 11ης Δεκεμβρίου. Η εξίσωση στην άσκηση συγκέντρωσης των ψήφων είναι δύσκολη. Σύμφωνα με πηγές της στήλης από τις Βρυξέλλες, από τους «20» υπουργούς Οικονομικών που ψηφίζουν, 7 χώρες έχουν υπουργούς Οικονομικών κομμάτων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 4 προέρχονται από το Renew (Ομάδα Μακρόν), 4 είναι σοσιαλιστές, οι υπόλοιποι προέρχονται από κυβερνήσεις συνεργασίας.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Η διαπραγμάτευση που γίνεται στο παρασκήνιο είναι πολυεπίπεδη. Η ψήφος εξαρτάται από το ποιος αποφασίζει στην κάθε χώρα για το Eurogroup. Και μόνο ότι είναι στην τριάδα των φαβορί ο 42χρονος Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι πολύ τιμητικό και για τον ίδιο και για την Ελλάδα διότι ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα βρίσκεται στο Βερολίνο όπου θα έχει σειρά υψηλών συναντήσεων με τον αντικαγκελάριο Ρόμπερτ Χάμπεκ, τον ομόλογο του Λαρς Κλίνγκμπεϊλ και θα κάνει δημόσια ομιλία στο πανεπιστήμιο «Χέρτι». Στο γερμανικό RND, ο δημοσιογράφος Γκερτ Χόλερ, με αφορμή την επίσκεψη Πιερρακάκη σχολίασε ότι «η Ελλάδα δεν ταξιδεύει πλέον στο Βερολίνο ως ικέτης, αλλά ως ισότιμος συνομιλητής και φέρνει οικονομικά στοιχεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμη και ζηλόφθονο βλέμμα στη Γερμανία». Έξω πάμε καλά, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Το «κόμμα Καρυστιανού»

Ένας κρίσιμος παράγοντας που όμως δεν μπορεί να αξιολογηθεί στην δεδομένη χρονική στιγμή, είναι η δυναμική που παρουσιάζει ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού. Συνεχίζει να προηγείται των Τσίπρα και Σαμαρά, παρά την ολομέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της ο Νίκος Καραχάλιος όταν εκείνη υποστήριξε περίπου ότι δεν τον ξέρει, ενώ συζητούσαν την δημιουργία κόμματος και είχαν ειδοποιήσει και τα κανάλια ότι θα το ανακοίνωνε στα Χανιά, το καλοκαίρι, όπως υποστήριξε ο πρώην επικοινωνιολόγος του Κώστα Καραμανλή.

Το μήνυμα

Αυτή η κόντρα με τον Καραχάλιο και οι στενές σχέσεις που φερόταν να έχει με τον Νίκο Νικολόπουλο που προέρχεται από την βαθιά μπλε πτέρυγα της ΝΔ και στη συνέχεια πειραματίστηκε με δικό του κόμμα, προκάλεσαν μια σύγχυση. Κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι ήταν δεξιά. Η πολιτική διάσταση μπερδεύτηκε με την μάχη μιας μάνας που θέλει να μάθει πως έχασε το παιδί της στα Τέμπη.

Πρώτη σε δυνητική ψήφο

Παρ’ όλ’ αυτά, όμως, με την απογοήτευση που υπάρχει για το υπάρχον πολιτικό σύστημα, η «μάνα των Τεμπών» είναι πρώτη στην δυνητική ψήφο σε σχέση με ένα κόμμα Τσίπρα ή Σαμαρά. Στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά»:

-Το 9,5% θεωρεί ισχυρή την πιθανότητα να ψηφίσει στις εκλογές ένα κόμμα Καρυστιανού με τη συνολική δυνητική ψήφο να φτάνει το 19,5%.

-Το 8,3% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να ψήφιζε τον Αλέξη Τσίπρα και 10,5% αρκετά πιθανό (18,8%).

– Για τον Αντώνη Σαμαρά, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 2,2% και 6,3%.

Διψήφια ποσοστά

Μπορεί και διψήφια ποσοστά να πάρουν Τσίπρας και Καρυστιανού με βάση τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις. Το επιβεβαιώνει και ο Palmos για τον Ελεύθερο Τύπο.

-Το 9% δήλωσε πως θα ψηφίσει σίγουρα ένα κόμμα Καρυστιανού, το 13% πως είναι πολύ πιθανό και το 53% πως σίγουρα δεν θα το ψηφίσει.

-Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Αλέξη Τσίπρα είναι 7%, 18% και 61%.

-Χαμηλές είναι οι πτήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά, με τα αντίστοιχα ποσοστά να βρίσκονται στο 2%, 11% και 69%.

Πολιτική διάσταση

Αν κάνουν κόμματα Τσίπρας και Σαμαράς μπερδεύεται αρκετά η τράπουλα των κυβερνήσεων συνεργασίας μετά τις εκλογές. Ποιος θα πάει με ποιον; Για τον Αλέξη Τσίπρα θα παίξει ρόλο το πώς θα αποτυπωθεί στην κοινή γνώμη το βιβλίο του που θα παρουσιαστεί σήμερα 24 Νοεμβρίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Για την Μαρία Καριυστιανού θα παίξει ρόλο με ποια στελέχη και ποια ατζέντα θα ζητήσει την ψήφο των πολιτών (αν κάνει δικό της κόμμα!).

«Αυτοαδειάζεται» ο Τσίπρας

Το βιβλίο Τσίπρα με τις αντιδράσεις που ήδη έχει προκαλέσει, δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός τους πρώτους που αδειάζει είναι οι πρώην σύντροφοι του, αυτούς που τοποθέτησε στην κυβέρνηση του, επισημαίνουν από την Χαριλάου Τρικούπη. «Αυτοαδειάζεται» τονίζουν. «Ακυρώνει τις ίδιες τις επιλογές του. Επομένως ποιο θα είναι το νέο του δόγμα; Ότι στο μέλλον δεν θα κάνει τα ίδια λάθη;». Επίσης οι συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο αξιόπιστο κόμμα όσον αφορά στην διείσδυση του στο πολιτικό κέντρο. «Δεν μπορεί ο Τσίπρας ξαφνικά να γίνει κεντρώος» τονίζουν. «Αλλά εάν δεν απειληθεί η ΝΔ στο κέντρο, τότε πώς θα ηττηθεί;» αναρωτιούνται. «Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική πρόταση εξουσίας».

Το μετέωρο βήμα

Το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο κόμμα. Κινείται όμως έως 14-15% στην εκτίμηση ψήφου. Πολύ μακριά από τον στόχο του Νίκου Ανδρουλάκη να βγει πρώτο κόμμα έστω με μια ψήφο διαφορά. Ποντάρει στο λαϊκό αίτημα για πολιτική αλλαγή. Η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ότι ο χρόνος θα λειτουργήσει υπέρ του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν κυβέρνησε»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ένα ατού όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Δεν κυβέρνησε» τονίζουν συνεργάτες του. «Δεν έχει τα βαρίδια ούτε του Μητσοτάκη, ούτε του Τσίπρα» τονίζουν. «Δεν δοκιμάστηκε στην άσκηση της διακυβέρνησης της χώρας». Αρκεί βέβαια «να μην του βάζουν τρικλοποδιές μέσα στο κόμμα του» λέει στην στήλη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η εσωστρέφεια είναι η μεγαλύτερη παγίδα.