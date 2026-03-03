«Όχι» σε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, «ναι» σε κατ´ ιδίαν ενημέρωση όσων πολιτικών αρχηγών ενδιαφέρονται, είναι η απάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα σχετικά αιτήματα που ακούστηκαν από κόμματα μετά τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επίθεση που δέχθηκε η Κύπρος και η απόφαση του ΚΥΣΕΑ «να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της», όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Επικίνδυνη δραματοποίηση

Η ραγδαία κλιμάκωση προκάλεσε έντονη ανησυχία, σε σχέση και με τις συνέπειες που μπορεί να έχει η χώρα από μία εμπλοκή της στην πολεμική διένεξη. Με δεδομένο ότι ήδη η αμερικανική βάση της Σούδας χρησιμοποιείται για παροχή υπηρεσιών στην αμερικανική δύναμη που κατευθύνεται στον Περσικό. ανεβαίνει ο βαθμός επικινδυνότητας. Υπήρξαν αντιδράσεις εντός εκτός βουλής. Το θέμα απασχόλησε κλειστή σύσκεψη του Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός απέκλεισε το Συμβούλιο Αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας διότι από μόνη της μια τέτοια σύσκεψη θα δραματοποιούσε την ελληνική συμμετοχή στην κυπριακή δύναμη. Ούτε η Ελλάδα είναι μια χώρα που δέχθηκε επίθεση.

Τετ α τετ

Προκρίθηκαν οι κατ´ ιδίαν συναντήσεις του πρωθυπουργού με όποιον αρχηγό θα ήθελε να τον ενημερώσει ο ίδιος. «Ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη επικοινώνησε με το γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και κλείστηκε το ραντεβού για σήμερα στις 12μμ στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ανοιχτός να ενημερώσει όποιον άλλον πολιτικό αρχηγό το επιθυμεί.

Στο κάδρο της φωτιάς

Η Κύπρος μπήκε στη δίνη του κυκλώνα. Αυτό που εξετάζονταν ως εφιαλτικό σενάριο, έγινε πραγματικότητα από τα πρώτα 24ωρα. Δέχθηκε τις πρώτες επιθέσεις με drones στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Η Χεζμπολά από τον Λίβανο φαίνεται ότι ήταν πίσω από τα πρώτα χτυπήματα. Ακολούθησε η απειλή στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης. «Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο, θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί» προειδοποίησε. Έκλεισε το αεροδρόμιο της Πάφου. Μέχρι αργά τη νύχτα συνεχίζονταν οι εκκενώσεις από την περιοχή του Ακρωτηρίου μπροστά στον φόβο νέων χτυπημάτων.

Αμυντικό δόγμα

Η ενεργοποίηση του αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου που προωθήθηκε επί Αρσένη, δείχνει τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας. Ο πρόεδρος της βουλής Νικήτας Κακλαμάνης επικοινώνησε με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου και της εξέφρασε την διάθεση του να επισκεφθεί την Λευκωσία εάν κριθεί ότι πρέπει να σταλεί και ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα σε επίπεδο κοινοβουλίων, στο πλαίσιο του δόγματος.

Task force

Επί κυπριακού εδάφους προσγειώθηκαν τα δύο ζεύγη των F16 που έστειλε η Ελλάδα. Απέπλευσαν για την Κύπρο και οι φρεγάτες «Κίμων» belhara που μόλις παρελήφθη από την Γαλλία και «ΨΑΡΑ», οι οποίες φέρουν τα συστήματα «Κένταυρος» και Aster 30 με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού. Σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη για τον καλύτερο συντονισμό της αμυντικής στρατηγικής της Κύπρου.

Αμυντικός χαρακτήρας

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης είναι σε ανοιχτή γραμμή. Ρώτησα κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος εάν η Ελλάδα μπορεί να κινδυνεύσει περισσότερο μετά την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο. Απάντησε ότι δεν συντρέχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας διότι είναι ξεκάθαρο ότι «ο χαρακτήρας της ελληνικής δύνσμης είναι αμυντικός, η Ελλάδα θα στηρίξει την Κύπρο εφόσον δεχθεί επίθεση, δεν θα επιτεθεί » όπως τόνισε.

«Να μην στηρίξουμε την Κύπρο;»

Στις φωνές που τάσσονται κατά της εμπλοκής της Ελλάδας, το ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος αναρωτήθηκε: « Τι μας προτείνουν; Να μην βοηθήσουμε την Κύπρο;; Αλήθεια πώς θα αντιδρούσαν εάν μέναμε αδρανείς απέναντι στην επίθεση που δέχθηκε;».

Η εξίσωση μοιάζει εύκολη αλλά δεν είναι. Για την κυβέρνηση ήταν μονόδρομος. Σε κάθε περίπτωση δεν δίνεται η αίσθηση ότι η Ελλάδα θα κινδυνεύσει.

Οι «9»

Ο διάλογος έγινε μπροστά σε μάρτυρες και σας τον μεταφέρω γιατί έχει την πολιτική του σημασία στο παζλ των διευρύνσεων, διασπάσεων και επανενώσεων που ζυμώνονται στο ρευστό πολιτικό σκηνικό και μπροστά στην προοπτική δημιουργίας νέων κομμάτων. «Άντε σε λίγο θα …ξαναβρεθούμε στο ίδιο κόμμα» πείραξε πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο. Όπως καταλάβατε εννοούσε το κόμμα που Αλέξη Τσίπρα. Ο Ηλιόπουλος χαμογέλασε και έδωσε την είδηση. «Κράτα αυτό που θα σου πω» απάντησε. «Οι «9» ότι κάνουμε, θα το κάνουνε μαζί» τόνισε. Δηλαδή, είτε αποφασίσουν να πάνε στον

Τσίπρα είτε όχι. Και όπως συζητείται ευρέως και ο Τσίπρας την αρχική του στάση ότι θα πάει μόνο με νέο αίμα την εγκαταλείπει γιατί αυτό το νέο αίμα που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική είναι ελάχιστο και να δούμε ποιος θα το πρωτοπάρει.

Οι «εκτός»

Δύο είναι οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που διαμηνύουν σε όλους τους τόνους ότι δεν θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Πέτη Πέρκα. Έχουν διαρρήξει τις σχέσεις τους με τον πρώην πρωθυπουργό και ή θα πάνε σπίτι τους ή θα βρεθούν κοντά σε άλλα αριστερόστροφα κόμματα.

Στο Κολωνάκι

Στο ίδιο εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκαν με τις παρέες τους ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Αμφότεροι είναι εκτός ΝΔ. Ο πρώην υπουργός πλησίασε τον Σαμαρά για να τον χαιρετήσει και τα είπαν για αρκετή ώρα. Ο πρώην πρωθυπουργός συνέτρωγε με τον βουλευτή Μεσσηνίας και προσωπικό του φίλο Μίλτο Χρυσομάλλη και τον στενό του συνεργάτη Νίκο Τσιούτσια.

«Πάγωσαν»

Ο πόλεμος που ξεκίνησε φέρνει τα πάνω κάτω. Παγώνει και τα σχέδια για ανακοινώσεις νέων κομμάτων, όπως σχολίασε στέλεχος υποψηφίου πολιτικού αρχηγού. Ο Τραμπ δήλωσε στην αρχή ότι ο πόλεμος θα κρατήσει 4-5 μήνες, μετά ανέβηκε στους 5 και η πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την διάρκεια. Μόλις μπήκαμε στον Μάρτιο. Μετά ακολουθεί Πάσχα και το Καλοκαίρι. Μάλλον από Σεπτέμβριο θα έχουμε τα νεότερα αφού έτσι κι αλλιώς κανένας δεν βιάζεται!