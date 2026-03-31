Επιμένουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές και συνέχισα το ρεπορτάζ. Από τις πηγές μου, δεν επιβεβαιώνεται κανένα σενάριο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται πρόωρες εκλογές τον Μάιο – Ιούνιο. «Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι τα λένε αυτά» δήλωσε στη στήλη υπουργός που θεωρείται εξ απορρήτων του πρωθυπουργού. «Δεν έχει πολιτική λογική» τόνισε.

«Ο Μητσοτάκης θα παίξει το χαρτί της σταθερότητας ενώ θα προκαλεί αστάθεια με τις εκλογές εν μέσω πολέμου που μπορεί να οδηγήσουν σε ακυβερνησία;» αναρωτήθηκε. «Και να τελειώσει ο πόλεμος αύριο -που θεωρείται απίθανο- οι συνέπειες δεν θα εξαλειφθούν ως δια μαγείας, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επανέλθει μια κανονικότητα», συνέχισε.

Τι να γλιτώσει;

Υπάρχουν όμως και τα γνωστά επιχειρήματα που επικαλούνται βουλευτές. Αν αφήσει πίσω τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως θα χάσει ένα μομέντουμ που έχει τώρα επειδή σε περιόδους κρίσης και πολέμου οι κυβερνήσεις ενισχύονται; Ταυτόχρονα μπορεί να αποφύγει τυχόν δραματικές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΚΕ (άρσεις ασυλίας γαλάζιων βουλευτών κλπ).

Η πηγή μου δεν συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες. Υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός, θα δεχθεί δριμεία κριτική αν ακολουθήσει τέτοια παρελκυστική τακτική.

Δύο σενάρια

Δύο είναι τα σενάρια για πρόωρες κάλπες. Το πρώτο «βλέπει» τα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου, μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εφόσον ο πρωθυπουργός θα μπορεί να παρουσιάσει ένα πλούσιο καλάθι -αν βέβαια το επιτρέψει ο πόλεμος-. Επίσης αν θα έχει βελτιωμένες δημοσκοπικές επιδόσεις διότι το καλοκαίρι πήγε καλά ο τουρισμός, αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα οι φωτιές κλπ.

Το δεύτερο σενάριο που συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες είναι οι εκλογές να γίνουν κανονικά την Άνοιξη του 2027 που ολοκληρώνεται η θητεία της κυβέρνησης.

Πρακτικά θέματα

Έψαξα να μάθω και κάποια πρακτικά θέματα που δείχνουν τον χρόνο των εκλογών. Δεν άνοιξε ακόμη η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των ομογενών που θα θέλουν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές με επιστολική ψήφο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, έδωσε εντολή να ανοίξει μέσα στο επόμενο 10ήμερο. Δεν θα μείνει ανοιχτή λίγες εβδομάδες αλλά 7-8 μήνες. Οι περισσότεροι ομογενείς δεν γνωρίζουν καν το νόμο και χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν τα ταξίδια υπουργών – και του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη- σε κέντρα του παγκόσμιου ελληνισμού.

«Θα πάμε με τον Μανώλη»

Κυρίαρχος του παιχνιδιού στο συνέδριο και στην εκλογή των οργάνων αναδείχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από τα 271 στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, της δικής του επιρροής είναι γύρω στα 170. Αναμενόμενο θα μου πείτε αφού είχε την πλειοψηφία και στους 3.500 συνέδρους. Εκείνο που μάλλον αιφνιδίασε ήταν ότι το παπανδρεϊκό μπλοκ άλλαξε στρατόπεδο όπως φαίνεται.

Οι πηγές της στήλης αναφέρουν ότι σε επικοινωνία που είχε ο (παπανδρεικός) Φίλιππος Σαχινίδης με τον (Δουκικό) Χρήστο Πρωτόπαππα φέρεται να του διαμήνυσε «θα πάμε με τον Μανώλη». Εννοούσε τον Χριστοδουλάκη που βγήκε δεύτερος σε δύναμη, εξελέγησαν πάνω από 70 μέλη της ΚΕ δικής του επιρροής.

Σενάρια για το Άγιο Φως

Σε ανοιχτή γραμμή βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ισραηλινό ομόλογο του Γκιντεόν Σαάρ. Αναζητούν την «βέλτιστη λύση» για να έρθει στην Ελλάδα το Άγιον Φως από τους Αγίους Τόπους την Ανάσταση. Δύο είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Να γίνει η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός και στη συνέχεια η μεταφορά του, σε συνθήκες ασφάλειας.

Εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να επιτραπεί η Τελετή Αφής αλλά να είναι κλειστός ο εναέριος χώρος του Ισραήλ. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί το Άγιον Φως να φτάσει οδικώς στο αεροδρόμιο του Αμμάν όπου εκεί θα έχει ήδη προσγειωθεί ελληνικό κρατικό αεροπλάνο (της πολεμικής αεροπορίας ή το κυβερνητικό).

Η Τελετή Αφής γίνεται το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου. Η απόσταση για το Αμμάν είναι γύρω στις 2-3 ώρες με το αυτοκίνητο. Εξετάζεται και το Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου αλλά η απόσταση οδικώς είναι γύρω στις 7-8 ώρες.

Ακοίμητος κανδήλα

Είναι ανοιχτό και το σενάριο η ελληνική αποστολή να περιμένει στο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Μπενκουριγιόν του Τελ Αβίβ και εκεί να παραδοθεί το Άγιον Φως. Στην περίπτωση που οι συνθήκες δεν θα είναι ασφαλείς ούτε για την Τελετή Αφής, ούτε για την μεταφορά, τότε η Ανάσταση θα γίνει με το περσινό Άγιο Φως.

Ο κάθε ναός στην χώρα έχει στο ιερό την ακοίμητο κανδήλα στην οποία καίει το φως της Αναστάσεως όλο το χρόνο. Αυτό θα μπορούσε να είναι το Άγιο Φως και φέτος, όπως είπε στο ποίμνιο ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος. Ενδιαφέρον μέσα από τις δικές τους επαφές έχουν δείξει ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ και ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.

Όλοι προσπαθούν, αλλά ο πόλεμος αποφασίζει… Δυστυχώς.

Γκρεμίζουν

Μετά το χάος που προκλήθηκε την πρώτη ημέρα της δίκης για τα Τέμπη, στην δικαστική αίθουσα της Λάρισας, την οποία όπως αποδείχθηκε κανείς δεν φρόντισε να δει εγκαίρως για να διορθώσει την διαρρύθμιση, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη άρχισαν τα γκρεμίσματα.

«Πρόκειται για αστοχίες που οφείλουν να έχουν ξεπεραστεί έως την 1η Απριλίου», τόνισε με τη σειρά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πηγές του υπ. Δικαιοσύνης βεβαιώνουν ότι τα 371 άτομα που είναι οι διάδικοι θα έχουν αύριο θέσεις. Σε πρώτη φάση αφαιρέθηκε μία διαχωριστική γυψοσανίδα που υπήρχε, αυξάνοντας τον αριθμό των θέσεων.

Face control

Αύριο η αστυνομία θα εφαρμόσει το face control. Θα μπαίνουν στο δικαστήριο με την σειρά που είναι γραμμένοι στο κατηγορητήριο για να μην υπάρχουν σπρωξίματα. Οι δικηγόροι θα έχουν 250 θέσεις, οι συγγενείς 100 και άλλες 140 θέσεις θα υπάρχουν σε άλλες αίθουσες. Αύριο θα συνεχιστούν οι νομιμοποιήσεις των διαδίκων που είναι πιθανόν να μην τελειώσουν και να ολοκληρωθούν μετά το Πάσχα.

Στο 20ημερο που θα είναι κλειστό το Δικαστήριο, θα γίνουν οι πιο σοβαρές εργασίες ώστε οι συγγενείς να βρίσκονται σε ενιαίο χώρο με τους δικαστές και τους δικηγόρους. Μαθαίνω ότι οι δικηγόροι πρότειναν η αίθουσα που τους έχει παραχωρηθεί για να εργάζονται και η οποία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την κύρια αίθουσα, να αξιοποιηθεί (με γκρέμισμα γυψοσανίδων) για να δημιουργηθούν 80 θέσεις συγγενών.

Οι δικηγόροι θα μπορούν να εργάζονται σε κοντέινερ.

Εκνευρισμός

Υπάρχει ένας εκνευρισμός στην κυβέρνηση για τον υπουργό Δικαιοσύνης τόσο για το ότι δεν είδε τις κρίσιμες λεπτομέρειες όσο για την επικοινωνιακή του διαχείριση, με αποτέλεσμα αντί να κλείνει ένα θέμα, να ανοίγει περισσότερα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλυψε την Δευτέρα στο μπρίφινγκ τον Φλωρίδη για τις δηλώσεις που έκανε για την Καρυστιανού (είπε ότι δεν υπάρχουν ειδικές θέσεις για υποψήφιους πολιτικούς αρχηγούς).

Δεν παύει να είναι και μητέρα που έχασε το παιδί της στην τραγωδία των Τεμπών. Υπουργοί και βουλευτές έχουν ενοχληθεί που η κυβέρνηση βρέθηκε στο στόχαστρο και αφήνουν αιχμές για τον υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Μητσοτάκης όμως τον στηρίζει, δεν νομίζω ότι κινδυνεύει…