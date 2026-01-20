Η Μαρία Καρυστιανού επιχείρησε να ρίξει τα τείχη ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά. «Είναι χαρακτηρισμοί από το παρελθόν» δήλωσε στη συνέντευξη της στο Open. «Δεν θα ήθελα να βάλω ταμπέλες γιατί συνεργάζομαι με ανθρώπους από όλα τα κόμματα», τόνισε. Η πρώτη συγκεκριμένη θέση την οποία εξέφρασε, όμως, είναι θέση της Ακροδεξιάς. Ζήτησε «δημόσια διαβούλευση» για τις αμβλώσεις όταν από το 1986 αναγνωρίστηκε νομοθετικά στη γυναίκα το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος της.

Τι διαβούλευση;

«Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» δήλωσε. «Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω». Την «διαβούλευση» πως την εννοεί η κυρία Καρυστιανού; Να γίνει… δημοψήφισμα;

Ακροδεξιά

Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με εξαίρεση την Σουηδία και τη Δανία, η άμβλωση θεωρούνταν παράνομη και είχε νομικές συνέπειες και για την έγκυο και όποιον έκανε την πράξη, μέχρι το 1967. Η ατζέντα που άνοιξε η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζεται από τους ακραίους του Τραμπ και ένα μέρος της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς. Η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά δεν την υιοθετούν. Και εδώ τα ιδεολογικά όρια είναι σαφή όσον κι αν η Καρυστιανού δεν θέλει τις «ταμπέλες».

Αγώνες δύο αιώνων!

Άλλωστε δεν μιλάμε για ταμπέλες αλλά για ανθρώπινα δικαιώματα που για να κατακτηθούν χρειάστηκαν δύο αιώνες! Ο πρώτος Ποινικός Νόμος του 1834 (άρθρ. 303-305) προέβλεπε ποινή φυλάκισης. Από το 1934, άρχισαν να μειώνονται δραστικά οι ποινικές κυρώσεις. Για πρώτη φορά αντιμετωπίστηκε ως πλημμέλημα, με ποινή φυλάκισης (10 ημέρες ως 5 έτη). Το 1939, προστέθηκε ο όρος «ηθική ένδειξη», στην περίπτωση που η εγκυμοσύνη προερχόταν από βιασμό, αποπλάνηση ανηλίκου ή αιμομιξία.

Αντίστροφη μέτρηση

Το 1978 η άμβλωση επιτρεπόταν ως τη 12η εβδομάδα της εγκυμοσύνης εφόσον υπήρχε κίνδυνος για την ψυχική υγεία της μητέρας. Για πρώτη φορά θεσπίστηκε η «ευγονική ένδειξη» με βάση την οποία δικαιολογούνταν η θανάτωση του εμβρύου μέχρι και την 20ή εβδομάδα της κύησης, σε περιπτώσεις με σοβαρές ανωμαλίες του εμβρύου. Το θέμα λύθηκε οριστικά το 1986, με το ν. 1609 με τον οποίο ο όρος «άμβλωση»,, καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την «τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης». Πριν περίπου έναν χρόνο, η Ιερά Σύνοδος χαρακτήρισε την άμβλωση «φόνο». Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσαν στο μετρό, αφίσες της οργάνωσης «αφήστε με να ζήσω» με παραπλανητικά στοιχεία για το έμβρυο. Τελικά απομακρύνθηκαν.

«Μαζί προσευχηθήκαμε!»

Η Μαρία Καρυστιανού πήρε ένα σφουγγάρι και σβήνει προκαλώντας αντιδράσεις για το «άδειασμα» που θεωρούν ότι υφίστανται κάποια πρόσωπα. Ανάμεσα τους είναι και ο Νίκος Νικολόπουλος. Η Καρυστιανού υποστήριξε ότι δεν είναι στην ομάδα της. «Ούτε τον έχω συναντήσει» δήλωσε. «Εγώ κάνω πως δεν ακούω γιατί της έπεσαν ξαφνικά πολλά της καψερής και άμαθη όπως είναι δύσκολο να τα διαχειριστεί» δήλωσε ο πρώην βουλευτής στο newsit.gr. «Εσφαλμένα πάντως θέλει να κρατήσει ισορροπίες… και λέει αχρείαστα λόγια» τόνισε. «Αλήθεια δεν με ξέρει;» αναρωτήθηκε. «Τι να σου πω Χριστίνα μου; Ότι προσευχηθήκαμε μαζί; Ναι, προσευχηθήκαμε». Αργά το βράδυ ο Νικολόπουλος έκανε μια οργισμένη ανάρτηση. «Μαρία προσοχή. Ο θυμός μη γίνει πολιτικό καύσιμο χωρίς τιμόνι».

Μαρία vs Αλέξης

Η νέα κόντρα που εξελίσσεται στο πολιτικό σκηνικό είναι Μαρία vs Αλέξης. Η Καρυστιανού άρπαξε το γάντι που της πέταξε ο Τσίπρας και μπήκε σε ένα άτυπο ντιμπέιτ πολιτικών αρχηγών. «Ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε και είπε για “χρυσόψαρο”» ανέφερε. «Θα ήθελα να μας πει σε ποιες μελέτες και αναλύσεις βασίστηκε για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Άρα η κριτική μου είναι δίκαιη». Η Μαρία Καρυστιανού παρέβλεψε ότι το 3ο μνημόνιο το επέβαλλαν οι δανειστές και αφού η χώρα έφτασε στο γκρεμό και κινδύνευσε σοβαρά από διπλή έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ! Αρνήθηκε ότι το κόμμα της θα είναι κόμμα διαμαρτυρίας γιατί θα έχει επιχειρήματα. Τα ποσοστά της, πάντως, στην προοπτική ενός κόμματος, είναι μεγαλύτερα από του Τσίπρα.

Ναι σε τεχνικές λύσεις

Περίπου 4 ώρες και 20 λεπτά κράτησε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τα «σκληρά μπλόκα» την Δευτέρα στο Μαξίμου. Οι αγρότες ανέλυσαν τα προβλήματα τους, δεν πήραν αυτά που ήλπιζαν, έφυγαν με υποσχέσεις για τεχνικές λύσεις σε κρίσιμα θέματα (ρεύμα, πετρέλαιο κλπ) που τους δίνουν κάποιες ανάσες όχι όμως νέα μέτρα στήριξης. Τα περισσότερα προβλήματα που μπορούσε να λύσει η κυβέρνηση – με ή χωρίς δημοσιονομικό κόστος, τα ανακοίνωσε από μόνη της ή στην πρώτη ομάδα των αγροτών που συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αγρότες σε αρκετά μπλόκα σήμερα θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Σημασία έχει ότι ξεκίνησε ένας διάλογος. Αρκεί να μην τελειώσει εδώ!

Απήλθε!

Έξω από το Μαξίμου εμφανίστηκε και ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης. Ήταν στη λίστα των αγροτών, αλλά σβήστηκε από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού γιατί ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις, με εισαγγελική εντολή δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία και εκφράστηκε με χυδαίες εκφράσεις και κινήσεις κατά του πρωθυπουργού. Προειδοποίησε ότι θα έρθει στην Αθήνα τον δεχθούν, δεν τον δεχθούν στο Μαξίμου. Δεν μπήκε. Δεν έκανε όμως φασαρία. Στήθηκε πίσω από τον Τσιάρα για το φωτογραφικό ενσταντανέ και μετά μπήκε σ’ένα τζιπ και έφυγε!

Επιστρέφει

Στα μέσα Απριλίου, λίγες εβδομάδες πριν από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, λήγει η ποινή(!) της πρώην υπουργού και ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Μπατζελή. Της ανεστάλη η κομματική ιδιότητα για ένα χρόνο διότι θεωρήθηκε ότι πρόσβαλε τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη. Έκτοτε δεν έδωσε καμία αφορμή και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ. «Μια χαρά είναι η Μπατζελή, γιατί να μην επιστρέψει;» δήλωσε χαρακτηριστικά στη στήλη στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη.