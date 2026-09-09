Η μάχη για την δεύτερη θέση – αν και λίγο πολύ έχει κριθεί – κορυφώνεται από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας δίνει συνέντευξη τύπου στο Βελλίδειο. Θα είναι η πρώτη στην οποία θα μιλήσει ως αρχηγός νέου κόμματος. Έχει τραβήξει διαχωριστική γραμμή από τον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίον κυβέρνησε επί τεσσεράμισι χρόνια σε συνεργασία με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου. Διεκδικεί με άλλο όχημα την επιστροφή του στο Μαξίμου. Είναι σαφές ότι κάνει στροφή προς το κέντρο ώστε να πιέσει ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Ποντάρει σε μια επικοινωνιακή επιτυχή καταγραφή ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων στους οποίους θα παρουσιάσει τα διαπιστευτήρια του.

Στόχος το 20%+

Παράλληλα θα δώσει το στίγμα του κατά πόσο θα μπορέσει να αναπτύξει την δυναμική που θα οδηγήσει την ΕΛΑΣ στην δεύτερη θέση με ένα ισχυρό ποσοστό το οποίο θα έχει μπροστά του το 2. Θα ήθελε δηλαδή να επιτύχει στις πρώτες εκλογές ένα 20%+. Θεωρεί ότι η ΔΕΘ θα είναι ο βατήρας για να κερδίσει τις δεύτερες εκλογές και να κάνει κυβέρνηση συνεργασίας, δυνατότητα που θεωρεί ότι δεν έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρειάζεται προσπάθεια διότι φαίνεται ότι από το καλοκαίρι και μετά, έχει σημειώσει μια πτώση. Συνέβαλαν αι οι αντιφάσεις νέων στελεχών που θόλωσαν τα μηνύματα του οικονομικού προγράμματος. Όπως για εκείνο το 1% τον πολύ πλουσίων που θα φορολογήσει, φλερτάροντας κάποια στελέχη του και με τις θυρίδες.

«Εντιμότητα ή διαφθορά» είναι το σύνθημα του.

Ο Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει θεσμική πολιτική παρουσία με την ιδιότητά του, του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παίρνει το βάπτισμα του πυρός στην ΔΕΘ. Κάνει διμέτωπο με Τσίπρα και Μητσοτάκη. Θα ανακοινώσει την 13η σύνταξη αλλά σε δύο δόσεις, την πρώτη τον πρώτο χρόνο της θητείας και την δεύτερη στο τέλος της τετραετίας. Δεν θέλει να κατηγορηθεί για λεφτόδεντρα. Θα τονίσει το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των δύο πρώην πρωθυπουργών και αντιπάλων του, το οποίο είναι ακριβώς το ότι δεν κυβέρνησε και επομένως δεν έχει βαρίδια. Ο Ανδρουλάκης γνωρίζει ότι πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες το κόμμα του να ξαναπάρει τη δεύτερη θέση για να έχει ελπίδες πηγαίνοντας προς τις κάλπες. Χωρίς ανεβασμένο ηθικό, ψηφοφόροι θα φύγουν για άλλες πολιτείες.

ΝΔ vs Σαμαράς

Σε επίπεδο κορυφής η μετωπική σύγκρουση του πρωθυπουργού με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά που ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, δεν φαίνεται να υποχωρεί. Και να πέφτουν για λίγο οι τόνοι, μετά θα ανεβαίνουν. Υπάρχει πολύ οργή της μίας πλευράς προς την άλλη. Το know how (τεχνογνωσία) ως προς το πώς ο Σαμαράς μπορεί να βλάψει την παράταξη θα παραμείνει στο λεξιλόγιο της επίθεσης. Ο Σαμαράς δεν μιλάει για πρωτιά, ό,τι ποσοστό όμως και να πάρει το μεγαλύτερο μέρος είτε θα προέρχεται από την ΝΔ, είτε θα αφορά την μπάρα των αναποφάσιστων. Οι τελευταίοι στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι παλιοί νεοδημοκράτες που αναζητούν διέξοδο, και πιθανόν να ρίξουν την ψήφο τους.

Άδωνις ξιφουλκεί με Σαλμά

Άρχισαν να δημοσιοποιούνται υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια Σαμαρά, ασχέτως αν δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ίδρυση του κόμματος του. Οι πρώην βουλευτές του ΛΑΟΣ που μπήκαν στο στόχαστρο του πρώην πρωθυπουργού, προκάλεσε την αντίδρασή τους. Πιο επιθετικός ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Υποστήριξε ότι ο βουλευτής που διαγράφηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παραδέχτηκε πως ήταν εκείνος που ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα». Η κυβέρνηση Τσίπρα την «αξιοποίησε» για να κρεμάσει στα μανταλάκια 10 πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσα τους ήταν και ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν τόσο ισχνά τα στοιχεία που η υπόθεση τους μπήκε στο αρχείο.

Σαλμάς κατά Σαμαρά για την Novartis;

«Θα αποκαλύψω όσα έλεγε ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και τη σκευωρία Novartis» προειδοποίησε στην περίπτωση που ο βουλευτής συνεργαστεί με τον πρώην πρωθυπουργό στο κόμμα του. Τόνισε ότι γνωρίζει συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία κρίνονται ως επιβαρυντικά για τον Σαλμά. «Λόγοι στοιχειώδους πολιτικής, αλλά και καθαρά ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αποκλείουν φαντάζομαι την πολιτική τους συνεργασία» τόνισε.

Που θα κατέβουν υποψήφιοι

Ο Μάριος Σαλμάς έχει ήδη δηλώσει ότι είναι κοντά με τον Αντώνη Σαμαρά και ότι θα κατέβει υποψήφιος στο βόρειο τομέα αν εκείνος κάνει κόμμα. Μετά από επικοινωνία που είχα με το επιτελείο Σαμαρά, φαίνεται να έχουν κλειδώσει γνωστά ονόματα τα οποία προέρχονται από την ΝΔ. Τα τελευταία χρόνια δεν δραστηριοποιούνται. Ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους προσκάλεσε να αναλάβουν ρόλους. Υπήρξαν όμως βουλευτές και υπουργοί της ΝΔ. Είναι μεταξύ των δυσαρεστημένων και στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους κυρίως απευθύνονται. Διευθυντής του οργανωτικού θα αναλάβει ο Μανώλης Αγγελάκας.

Ονόματα – περιφέρειες

Ακολουθούν υποψηφιότητες:

Μάριος Σαλμάς, βόρειος τομέας Αθήνας

Πάνος Παναγιωτόπουλος, νότιος τομέας Αθήνας

Αργύρης Ντινόπουλος, βόρειος τομέας

Άκης Γεροντόπουλος, Έβρος

Κώστας Τζαβάρας (συζητάει το επικρατείας)

Βούλα Πατουλίδου, Α ή Β Θεσσαλονίκης

Ιωάννα Γκελεστάθη, Νότιος Τομέας Αθήνας

Κώστας Ανεστίδης, Β Θεσσαλονίκης

Κώστας Μαρκόπουλος, Εύβοια

Δημήτρης Πανοζάχος, Θεσσαλονίκη

Θανάσης Σκορδάς, Δυτική Αθήνα

Στέλιος Γιαννάκης, Πρέβεζα

Φεβρωνία Πατριανάκου, Λακωνία

Μελέτης Μελετόπουλος

Ζήσης Τζηκαλάγιας, Καστοριά (μπορεί να κατέβει ο γιος του)

Εύη Τατούλη, Αρκαδία (είναι κόρη του πρώην βουλευτή, υπουργού της ΝΔ και περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη)

Νίκος Αναστασιάδης, γιος του καραμανλικού Σάββα Αναστασιάδη πρώην βουλευτή, Β Θεσσαλονίκης

Ο καραμανλικός Γιώργος Βλάχος ο οποίος έχει ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι πιθανόν να είναι υποψήφιος με κόμμα Σαμαρά. Πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό βρίσκεται και ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης. Συνδέονται με στενή προσωπική και πολιτική φιλία.

Οργασμός

Γίνονται επισκευές στο πρώην κτίριο των εκδόσεων Λιβάνη. Το στρατηγείο Σαμαρά θα παραμείνει στην Δημοκρίτου όπου κάνει και τις περισσότερες επαφές του. Ως προς το χρόνο ανακοίνωσης του κόμματος του του, κάποιοι επιμένουν ότι πρέπει να το ανακοινώσει άμεσα για να βγαίνουν οι υποψήφιοι στα τηλεπαράθυρα και άλλοι θεωρούν ότι δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί και μπορεί να το ανακοινώσει όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές. Ο ίδιος προς το παρόν κλίνει στο δεύτερο ενδεχόμενο.

Χωρίς υπουργούς

Το στιγμιότυπο διαδραματίστηκε μπροστά μου στην Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, στην ΔΕΘ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μία παρέα νεοδημοκρατών πλησίασαν τον βουλευτή Θεσσαλονίκης και πρώην υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο, ο οποίος έφυγε από την κυβέρνηση διότι το όνομά του αναφερόταν στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τελικά απεδείχθη αθώος όπως και σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές και υπουργοί. «Εσύ κανονικά δεν έπρεπε να ξαναγυρίσεις στην κυβέρνηση τώρα που δικαιώθηκες;» του είπαν. Αυτά τα αποφασίζει ο πρωθυπουργός, απάντησε εκείνος.

Γκρίνια

Το κλίμα στη βόρεια Ελλάδα είναι βαρύ και για ένα λόγο ακόμη. Δεν υπάρχουν υπουργοί που να εκλέγονται στη Θράκη και την Μακεδονία. Οι ψηφοφόροι αισθάνονται αδικημένοι. «Δεν μπορεί οι καλοί βουλευτές που κάνουν για υπουργοί να βρίσκονται μόνο στην Αθήνα» συζητούσαν σε πηγαδάκια με αφορμή τον διάλογο με Βαρτζόπουλο. «Πάντα συνέβαινε αυτό» τόνιζαν. «Αλλά τώρα παραέγινε. Μας έχουν για πολίτες Β’ κατηγορίας».