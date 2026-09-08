Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι, αλλά πάντως την αντιπολίτευση δεν την θέλει ούτε το… μουσικό στερέωμα.

Διαφορετικά, δεν είναι δυνατόν όταν ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίαζε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη ΔΕΘ, λίγα χιλιόμετρα παρακάτω η Κατερίνα Λιόλου να ζητούσε τον… «Λογαριασμό» και όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει το ίδιο, στην παραλία Θεσσαλονίκης ο Αντώνης Ρέμος να γιορτάζει τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία με το… «Έλα να με τελειώσεις».

Και επειδή, πολλοί θα πουν ότι παραδοσιακά η ΔΕΘ συνδέεται με μουσικές βραδιές, ιδίως μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού το ένα Σάββατο και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το επόμενο, είναι άλλο πράγμα τα θρυλικά μπουζούκια όπου τα έσπαγαν άλλοτε στελέχη και δημοσιογράφοι τη νύχτα πριν από τη συνέντευξη Τύπου, και άλλο οι συναυλίες σε ανοιχτούς χώρους με στίχο που πλέον γίνεται… πολιτικός.

Και αν από την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, μας έμειναν τα «Δίδυμα Φεγγάρια», που αίφνης πήραν μελωδία πολιτική, αυτό έγινε γιατί ο πρωθυπουργός δεν είχε να ‘συναγωνιστεί’ κάποιον σπουδαίο καλλιτέχνη σε ανοιχτή συναυλία εκείνο το βράδυ.

Γιατί, μεταξύ μας, δύσκολα θα επέλεγε κανείς τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη το βράδυ του Σαββάτου, όταν απέναντί του, ο Αντώνης Ρέμος θα τραγουδάει επίσης σε… πολιτικό πιθανότατα mood όταν θα λέει «Ντροπή σου», ή και με οικονομική διάθεση, όταν θα ερμηνεύει το «Κέρμα» ή την τεράστια επιτυχία του με τους στίχους «Τι ήμουνα για σένανε, τι ήσουνα για μένανε καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε».