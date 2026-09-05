Φέτος η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει προεκλογικό «χρώμα» και, όπως είθισται, κυβέρνηση και κόμματα «δίνουν τα ρέστα τους» όσον αφορά τις εξαγγελίες – δεσμεύσεις που έχουν αποτύπωμα στις τσέπες των πολιτών, οι οποίες έχουν αδειάσει από το υψηλό κόστος ζωής.

Όμως οι πολίτες έχουν βαρεθεί τις «κοκορομαχίες» και περιμένουν λύσεις, απτές, ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, όχι πολλά «θα»…

Ακούν για παράδειγμα από κόμματα της αντιπολίτευσης για μείωση του Φ.Π.Α. στα βασικά αγαθά, ακόμη και για κατάργηση…

Πόσο ωραίο ακούγεται!

Μπορεί να γίνει; Μπορούν να στερηθούν τα δημόσια ταμεία τους πόρους που προέρχονται από τον συγκεκριμένο φόρο; Από πού θα αναπληρωθεί αυτή η «τρύπα» στα έσοδα;

Από την άλλη, αλήθεια, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει διορθώσεις έστω σε κάποια βασικότατα είδη λαϊκής κατανάλωσης, διευκολύνοντας οικογένειες με παιδιά, ευάλωτες οικονομικά ομάδες κ.α.;

Η ακρίβεια αποτελεί μια καθημερινή «αιμορραγία» για τα οικονομικά του κάθε νοικοκυριού.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Δ.Ε.Θ. σήμερα θα εξαγγείλει νέα μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος. ‘Άλλα με εφαρμογή το 2027 και άλλα με σταδιακή εφαρμογή έως το 2030.

Η γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι «η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων».

Έχει κανείς αντίρρηση με τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις;

Προφανώς όχι.

Είναι όμως η λύση, η ακρίβεια να «καλπάζει» και το «ανάχωμα» απέναντι της, να είναι η αύξηση των εισοδημάτων (όταν, αν και για ποιους ανεβαίνουν…);

Φτάνει αυτό;

Πολύ καλή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών!

Προβλέπει μείωση έως 9,5% σε 1.740 κωδικούς.

Όμως, γιατί οι πολίτες είναι καχύποπτοι και δεν «πανηγυρίζουν»;

Γιατί, είδαν μέσα στο καλοκαίρι μεγάλες επιχειρήσεις να προχωρούν σε ανατιμήσεις, για να προχωρήσουν τώρα σε προσφορές και «καλάθια».

Μειώθηκε, λένε τα επίσημα στοιχεία, ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Αύγουστο.

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (διάστημα Ιούλιος 2025 – Ιούλιος 2026), πράγματι αποτυπώνει μειώσεις σε πολλά αγαθά.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα…

Κατά σειρά μείωσης:. ελαιόλαδο -21,7%, φρούτα -9,4%, παγωτά -8,8%, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα -5,8%, φυσικό αέριο -3,7%, οικιακές συσκευές και επισκευές -3,6%, ηλεκτρισμός -2,2%.

Όμως, δείτε και αυτά!

Άνοδος τιμών για πολύ βασικά αγαθά για κάθε νοικοκυριό, που «ματώνουν» τις τσέπες, ειδικά οικογενειών με παιδιά, νέων, συνταξιούχων κ.α..: Μοσχάρι +14,3%, αρνί και κατσίκι +12,4%, ψάρια (αλίπαστα) +9,6%, μαργαρίνη +8,6%, αυγά 3,5 χοιρινό +2%.

Δεν θα αναφερθώ σε τιμές στην ενέργεια που τινάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα. Ας πούμε ότι ο πόλεμος είναι η αιτία…

Τα ενοίκια; Το κόστος διαβίωσης / συντήρησης μιας κατοικίας;

Ο κόσμος ακούει υπεραπόδοση εσόδων και αύξηση του ΑΕΠ, αλλά όταν φτάνει στο ταμείο, βλέπει την αγοραστική του δύναμη να μειώνεται. Υπάρχει διάχυτη η αίσθηση ότι οι όποιες αυξήσεις σε μισθούς ή επιδόματα «καταπίνονται» αμέσως από το επόμενο κύμα ανατιμήσεων πριν καν φτάσουν στον πολίτη.

Ακούει ανεφάρμοστες πρακτικά, «μαγικές» λύσεις, και «τσιτώνει». Αρνείται να κρίνει με βάση τις υποσχέσεις. Κρίνει με βάση το τι του απομένει στον λογαριασμό στο τέλος του μήνα.

Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα μεγάλο πολιτικό στοίχημα.

Αν οι κυβερνητικές εξαγγελίες αντιμετωπιστούν από τους πολίτες ως «μια από τα ίδια», η κοινωνική απογοήτευση και η φθορά θα διευρυνθούν.

Αν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης κριθούν «ανεδαφικές», θα μεγαλώσει η αίσθηση του αδιεξόδου.

Και τον λογαριασμό, δεν είναι μακριά ο καιρός, που θα τον στείλουν οι ίδιοι οι πολίτες στις πολιτικές δυνάμεις… μέσω της κάλπης.

Κάλπη, αυτή η… «μάστιγα»!