ΝΤΙΝ Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας με τις «λαμπερές πρεμιέρες», ο οποίος ιδιαίτερα φέτος, λόγω των επερχόμενων εκλογών, παρουσιάζει εντονότερη κινητικότητα, με όλο και περισσότερους να τρέχουν να δώσουν το «παρών» στον τηλεοπτικό αέρα. Έτσι, όσο περνούν οι μέρες, τόσο πυκνώνουν οι ορδές των «μονομάχων» που εισβάλλουν στην τηλεοπτική αρένα, με την ελπίδα να… ευτυχήσουν στους πίνακες τηλεθέασης. Τα «καλή μας σεζόν» στους τηλεθεατές πάνε και έρχονται, αλλά για όσους αποδειχτεί ότι στην προσφώνησή τους δεν είχαν απέναντι αρκετούς να τους «καλωσορίσουν», τότε μπορεί να μην παραμείνουν για να ευχηθούν και… «καλή χρονιά». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Την «κορδέλα» για τη φετινή σεζόν έκοψαν και ο Άκης Παυλόπουλος με τον Βασίλη Χιώτη, οι οποίοι θέλησαν να… δικαιολογήσουν την απόφαση του ΑΝΤ1 να κρατήσει τον τίτλο «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέροντας πως είναι η «παρακαταθήκη» του Γιώργου Παπαδάκη. Στη συνέχεια, οι δύο δημοσιογράφοι τόνισαν πως θα αναζητούν την κριτική για να γίνονται καλύτεροι, εκφράζοντας όμως… παράπονο που άκουσαν κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουν, προφανώς αναφερόμενοι στις δικαιολογημένες αντιδράσεις για το κάκιστο τρέιλερ που είχαν κάνει. Ότι δεν αντιλαμβάνονται το πόσο… ευφάνταστο (#not), καλαίσθητο (#not) και πρωτότυπο (#not) ήταν το τρέιλέρ τους, προκαλεί… ερωτήματα για το αν τελικά επιθυμούν κριτική… ή απλά θέλουν μόνο ευχολόγια! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένουμε στον ΑΝΤ1, όπου συνεχίζεται η προετοιμασία για το «Dancing With The Stars». Με δεδομένο ότι οι τηλεθεατές δεν θα οδηγηθούν στις κάλπες μέσα στο τρέχον έτος, η διοίκηση του σταθμού έχει εντατικοποιήσει την προετοιμασία του show, έστω και αν δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία με τη Ζέτα Μακρυπούλια για την παρουσίασή του. Ωστόσο, η προοπτική των εκλογών την ερχόμενη χρονιά έχει προκαλέσει προβληματισμό σε στελέχη του σταθμού, για το αν… συμφέρει να βγάλουν από τον Μάρτιο τον νέο κύκλο του «Your Face Sounds Familiar» που -δικαιολογημένα- διέγραψε πολύ καλή πορεία και αποδείχτηκε δυνατό στη μάχη της τηλεθέασης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Είναι γνωστό ότι τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» θα παρουσιάσει ο Τάσος Δούσης, αλλά χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το πότε θα ξεκινήσει η προβολή του. Βέβαια, στο ΟΡΕΝ καίγονται… αλλά με δεδομένο ότι ο παρουσιαστής έχει και διάφορα προγραμματισμένα γυρίσματα εκτός Ελλάδας για την ταξιδιωτική εκπομπή του «Εικόνες», η επιστροφή του τηλεπαιχνιδιού ίσως καθυστερήσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα του σαββατοκύριακου. Πάντως, με κάποιες… ευφάνταστες ιδέες που μαθαίνω για το τρέιλερ, όπου ο παρουσιαστής θα κρατά… μαστίγιο για να δείξει την «αυστηρότητά» του, τότε δικαιολογημένα… για μία ακόμα φορά… ανησυχώ για την αισθητική της ψυχαγωγίας που πλανάται στο κανάλι της Παιανίας. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε μία επιλογή… αισθητικής αναφέρεται το σημερινό κουίζ, το οποίο αφορά τη μυθοπλασία Όπως είχα αναφέρει σε προηγούμενο ρεπορτάζ, γίνονταν κρυφά κάστινγκ σε σειρά της οποίας τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει, με σκοπό να αντικατασταθεί ηθοποιός. Ο λόγος της… καραμπόλας ήταν ότι η ηθοποιός είχε διευκρινίσει από την αρχή ότι δεν γυρίζει αισθησιακές και ημίγυμνες σκηνές, κάτι το οποίο επέβαλε το σενάριο για τον ρόλο της. Αν και αρχικά είχε συμφωνηθεί ότι θα γίνουν σεναριακές αλλαγές, το κανάλι επέμενε και έτσι προχώρησαν σε αντικατάσταση! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και μπόνους… στο κουίζ: με δεδομένο ότι θα ξαναγυρίσουν τις σκηνές με την αντικαταστάτρια, αποφάσισαν αντικατάσταση και σε άλλη ηθοποιό με μικρότερο ρόλο… και για άλλη αιτία, αποδεικνύοντας ότι σε ορισμένα πλατό τα κάνουν… μούσκεμα! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ