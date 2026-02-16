Συγκλονίστηκε το πανελλήνιο με τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας με τις εκτελέσεις 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την 1η Μάη του 1944, τις οποίες πωλητής από το Βέλγιο έβγαλε σε δημοπρασία στο ebay. Οι φωνές για την απόκτηση τους από την Ελλάδα, είναι πολλές. Το οφείλουμε στην ιστορική μας μνήμη εφόσον είναι αυθεντικές. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και του ζήτησε το Ίδρυμα της Βουλής να αγοράσει αυτές τις φωτογραφίες, «ως φόρο τιμής στην αντίσταση και τους νεκρούς της, αλλά και ως τεκμήριο του ηρωισμού με τον οποίο ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε τη λαίλαπα της ναζιστικής κατοχής».

Στην Διάσκεψη προέδρων

Επικοινώνησα χθες το βράδυ με τον πρόεδρο της Βουλής και τον ρώτησα αν θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία μετά και την επιστολή Τσίπρα. Μου απάντησε ότι το Ίδρυμα της Βουλής δεν έχει μπάτζετ, η Βουλή όμως διαθέτει έναν προϋπολογισμό. Την Πέμπτη, στη διάσκεψη των προέδρων θα ζητήσει εξουσιοδότηση να ερευνήσει το θέμα του αρχείου, εάν όντως είναι αυθεντικό – θα πρέπει να ταυτοποιηθούν αν όχι όλα, κάποια από τα πρόσωπα – και να συζητηθεί η τιμή. Θετική είναι και η κυβέρνηση.

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Ο Παύλος Πολάκης πρότεινε να αγοράσουν το αρχείο ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΚΚΕ. Οι φωτογραφίες προέρχονται από τη συλλογή του Γερμανού λοχία Χέρμαν Χόϊερ, ο οποίος υπηρέτησε σε τάγμα με έδρα τη Μαλακάσα. Η δημοπρασία έγινε γνωστή από το facebook (Greece at WWII Archives). Εάν αυτές οι ιστορικές φωτογραφίες βρεθούν σε ιδιωτικές συλλογές η απόκτηση τους μετά θα είναι σχεδόν αδύνατη.

«Πόλεμος»

Επί τριημέρου την προηγούμενη εβδομάδα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ήταν ο πόλεμος Άδωνι – Κωνσταντοπούλου, ο οποίος κλιμακώθηκε με την θανατηφόρα έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον υπουργό Υγείας «ελεεινό υποκείμενο», διότι πήγε να καλύψει τον ιδιοκτήτη, όπως τον κατηγόρησε, και εκείνος έσπευσε στη βουλή για να της απαντήσει. Την χαρακτήρισε «ότι το πιο τοξικό, δηλητηριώδες και κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή», την κατηγόρησε ότι ψεύδεται, ο ίδιος δεν γνωρίζει τον ιδιοκτήτη, αυτό που είπε ήταν ότι κέρδισε 25 βραβεία και ας περιμένουμε την Πυροσβεστική. Μετά ήρθε η μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η απαξιωτική αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη ότι εμφανίστηκε μεσάνυχτα στο ΑΤ με robe de chamber, το sms της Κωνσταντοπούλου στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από τον οποίο ζητούσε να καλέσει τον Γεωργιάδη να παραιτηθεί αλλοιώς να παραιτηθεί ο ίδιος (μόνο ο πρωθυπουργός μπορεί να αποπέμψει υπουργό) κλπ.

Δύο σχολές

Όλη αυτή η σύγκρουση προκαλεί δύο ειδών αντιδράσεις στη ΝΔ. Όσοι έχουν εξαντλήσει τα όρια τους με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όπως και ο «στρατός» του Άδωνι στο διαδίκτυο, τον αποθεώνουν στη λογική «πέστα Χρυσόστομε». Είναι και εκείνοι που σχολιάζουν ότι «ο Άδωνις της δίνει αξία, η Κωνσταντοπούλου δεν έχει να παρουσιάσει πολιτικό λόγο, τρέφεται από τις συγκρούσεις, και ανεβάζει τα ποσοστά της». Όσο κι αν φαίνεται οξύμωρο με την πρώτη ανάγνωση, ο υπουργός Υγείας, συμπαρατάσσεται με την δεύτερη σχολή σκέψης! Και σας το γράφω μετά λόγου γνώσεως.

Την ανεβάζει!

Η στρατηγική Άδωνι είναι όσο μεγαλύτερο ποσοστό πιάσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόσο καλύτερα για τη ΝΔ. Το ιδανικό μάλιστα θα ήταν να έβγαινε δεύτερο κόμμα, όπως εξηγεί σε συνομιλητές του. Στο δίλημμα Ζωή ή Μητσοτάκης η ΝΔ θα ξαναπάει αυτοδυναμία. Η Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει ψήφο διαμαρτυρίας, δεν την στηρίζει κάποιος επειδή θέλει να κυβερνήσει, όπως τονίζει. Το ίδιο ισχύει και για την Μαρία Καρυστιανού. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τη ΝΔ.

ΝΔ vs ΠΑΣΟΚ

Γι’αυτό το λόγο και η στρατηγική της ΝΔ είναι να βγάζει στη σέντρα το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι στην περίπτωση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου που ερευνάται από την Οικονομική Εισαγγελία μαζί με άλλα έξι πρόσωπα, με βάση το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, για υπόθεση υπεξαίρεσης ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, η ΝΔ αν και συνεχώς τον χρεώνει στο ΠΑΣΟΚ, δεν έχει ζητήσει την παραίτηση του από την κορυφαία θέση της ανώτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Κι αυτό την ώρα που η Πολιτική Γραμματεία του κινήματος ανέστειλε την κομματική του ιδιότητα και του επισήμανε ότι οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ. «Ο Ανδρουλάκης μισεί τον Παναγόπουλο και νομίζει προφανώς ότι βρήκε ευκαιρία να τον φάει» πήρε το όπλο του και ο υπουργός Υγείας. «Είναι εσωκομματικοί αντίπαλοι εδώ και χρόνια. Ο Ανδρουλάκης το έχει μανιέρα αυτό».

Δύο ΠΑΣΚΕ

Όντως ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δεν στήριξε τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές. Όσο παραμένει δυνατός αν και είναι υπό έρευνα, τόσο πιο πολύ φθείρεται το ΠΑΣΟΚ, όπως πιστεύουν κορυφαία στελέχη που ασχολούνται με την στρατηγική του ΝΔ. Το πλήγμα από τις δύο ΠΑΣΚΕ που πήραν θέσεις μάχης είναι σημαντικό για ένα κόμμα που στηρίζεται στους μηχανισμούς. Η σύγκρουση αυτή μόνο απώλειες θα καταγράψει, άσχετα από το ποιο είναι πολιτικά και ηθικά ορθό.

Ήττα

Στον εμφύλιο με τις δύο ΠΑΣΚΕ καταγράφηκε η πρώτη ήττα Ανδρουλάκη έναντι του Παναγόπουλου στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Τα αποτελέσματα βγήκαν χθες το βράδυ. Η Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ) του Γιάννη Παναγόπουλου συγκέντρωσε 218 ψήφους και έλαβε 5 έδρες. Οι «Εργαζόμενοι Μαζί» που είναι η άλλη πράσινη παράταξη συγκέντρωσε 142 ψήφους και 3 έδρες. Πρώτη βγήκε η παράταξη, ΔΑΣ, που πρόσκειται στο ΚΚΕ και συγκέντρωσε 459 ψήφους και 11 έδρες.

Με μισό μάτι

Στην κοπή της πίτας των νομαρχιακών επιτροπών Α και Β Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαουλίδης που είχε κατέβει για βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ αλλά δεν εξελέγη. Μετά την συμμετοχή του στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, βρέθηκε ένα βήμα πριν από την διαγραφή του. Με μισό μάτι τον βλέπουν οι σύντροφοι. Δεν ξέρω εάν θα τον πάρει ο Τσίπρας, αλλά έχω την εικόνα ότι την Α Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ μάλλον θα πρέπει να την ξεχάσει.

Σε 80 πίτες!

Ο προεκλογικός αγώνας για τα καλά έχει ανάψει. Μια καλή περίοδος για να κτίσει πυρήνες ένα υποψήφιος στις επόμενες εκλογές (εκλεγμένος ή όχι) είναι ο μαραθώνιος της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο βουλευτής Πέτρος Παππάς που είναι από τις πρώτες βουλευτικές μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ (θα κατέβει στην Α Θεσσαλονίκης) τις τελευταίες 9 μέρες έχει τρέξει όχι έναν αλλά περισσότερους μαραθώνιους. Μέχρι την Κυριακή της Αποκριάς θα έχει πάει σε πάνω από 80 εκδηλώσεις κοπής πίτας. Την ιδρώνει την φανέλα…

Με απόφαση αρχηγού

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε χθες την Επιτροπή Ψηφοδελτίων ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Κυριαρχούν πρόσωπα του παλιού ΠΑΣΟΚ. Επικεφαλής είναι ο Πέτρος Λάμπρου. Ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης θα αποφασίσει για τους βουλευτές άλλων κομμάτων που θέλουν να προσχωρήσουν στο ΠΑΣΟΚ ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα διεύρυνσης ενόψει του συνεδρίου του.

Περιμένουμε δύο συν έναν (ή μία), λένε στις συζητήσεις τους στελέχη του κινήματος. Οι δύο είναι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη και ο προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Για τον τρίτο ακούω διάφορα ονόματα αλλά όταν μάθω θα σας γράψω για τα στανταράκια.