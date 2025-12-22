Σε μορφές περαιτέρω κλιμάκωσης όπως είναι ο αποκλεισμός στις σήραγγες των Τεμπών, η ελεύθερη διέλευση από τα διόδια, το κλείσιμο εθνικών οδών, προχωρούν οι αγρότες πριν την ανακωχή των Χριστουγέννων. Υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των μπλόκων να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι – τουλάχιστον κάποιες λωρίδες. Αφορά τις τρεις ημέρες, την παραμονή των Χριστουγέννων (Τετάρτη), ανήμερα (Πέμπτη) και την δεύτερη μέρα (Παρασκευή). Οι ταξιδιώτες όμως που θα επιστρέφουν το Σάββατο ή την Κυριακή είναι άγνωστο ακόμη τι ταλαιπωρία θα υποστούν. Όπως άγνωστο είναι ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις των φορτηγών με τα ευπαθή προϊόντα.

Όχι στο «παράλογο»

Και νέο μήνυμα ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε ή εξετάζει μόνο τα αιτήματα που μπορούν να υλοποιηθούν, και όχι τα μαξιμαλιστικά, έστειλε ο πρωθυπουργός με την κυριακάτικη ανάρτηση του. «Επιμένω ότι είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο» δήλωσε. Από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση, 7 από αυτά δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά, όπως τόνισε.

Κόκκινες γραμμές

Οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης από τις οποίες δεν θα κάνει πίσω, είναι:

Η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η ρύθμιση πέρασε την Παρασκευή με 159 ψήφους, 156 της ΝΔ – δεν υπήρξε καμία διαρροή – και τρεις ανεξάρτητων, που αποχώρησαν από τους Σπαρτιάτες (Κατσιβαρδάς κα).

Δεν μπορεί να γίνει αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Για καμία κοινωνική κατηγορία δεν γίνεται.

Όχι στον διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων, το κόστος είναι 3,6 δισ. €.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί κατώτατες εγγυημένες τιμές διότι αυτό αντίκειται στην ελεύθερη αγορά.

Δεν μπορεί να καταργηθεί το χρηματιστήριο της ενέργειας.

Δεν μπορούν να σταματήσουν οι εισαγωγές.

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για ευλογιά από την ΕΕ.

Τα «ναι» της κυβέρνησης

Επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία

Μπορούν να συζητηθούν λογικές φοροελαφρύνσεις.

ΕΛΓΑ: Αλλαγή κανονισμού για κάλυψη 100%.

Η ΔΕΗ εξετάζει φθηνότερο ρεύμα (γύρω στα 8 – 8,2 λεπτά). Είναι υπό συζήτηση.

Πληρωμές 600 εκατ. € (πιθανόν 29/12/2025).

Ρύθμιση για ΕΤΑΚ – ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων

Εξετάζεται πιο απλή εφαρμογή για ηλεκτρονικό δελτίο.

Μέτρα για ανασύσταση κοπαδιών μόλις εκριζωθεί η ευλογιά.

Εισαγγελείς

Ο πρωθυπουργός χθες ακολούθησε πιο αυστηρή γραμμή. Μίλησε για «επιμονή σε μια στείρα άρνηση διαλόγου» των αγροτών. Η εισαγγελική εντολή για ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, ίσως δεν θα είναι η τελευταία μέσα στις γιορτές. Οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα διόδια άρχισαν να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη για διαφυγόντα κέρδη από την ελεύθερη διέλευση που επιβάλλουν οι αγρότες. Από εκείνους, όμως, θα ζητηθούν οι αποζημιώσεις. Η όξυνση από όλες τος πλευρές είναι κακός σύμβουλος.

4-2=2

Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού (του ευρωκοινοβουλίου) τα πάει καλά. Στο εσωτερικό αρκετοί κοιτάζουν προς τον Τσίπρα. Στην ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε η διαγραφή του Νίκου Παππά διότι χτύπησε δημοσιογράφο. Ένας ακόμη ευρωβουλευτής, ο Νικόλας Φαραντούρης είναι με το ένα πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ και με το άλλο μετέωρο αναμένοντας το κόμμα Καρυστιανού. «Καλοδεχούμενο είναι» είπε στο Action24 για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την μάνα των Τεμπών. Έκανε και μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες με εκείνη βασική ομιλήτρια. Έχουν και φιλικές σχέσεις οι δυο τους.

Όλα καλά!

Ευγενής ο Φάμελλος δεν του τηλεφώνησε να τον επιπλήξει του τύπου «τι είπες!». Ο Τσίπρας μαθαίνω ότι ήταν κάπου στη μέση αν θα τον δεχόταν στο δικό του κόμμα ή όχι. Τώρα μάλλον θα κυριαρχήσει το όχι.

Ο Νικόλας Φαραντούρης, ήταν καλεσμένος στην εκδήλωση για τα 13 χρόνια της EφΣυν που αγοράστηκε από τον εφοπλιστή Δημήτρη Μελισσανίδη. Εκεί είδε τον Φάμελλο, και τον Τσίπρα και τους χαιρέτησε ευδιάθετος. «Με… δύο μείναμε» έλεγαν απογοητευμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Βρυξελλών. Οι δύο είναι ο Κώστας Αρβανίτης και η Έλενα Κουντουρά που έχουν εξαιρετικές επιδόσεις. Ο Φαραντούρης παραμένει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής αλλά… αυτόνομος.

Με 5 έμεινε ο Στέφανος

Δεν πρόλαβε καλά – καλά να προσγειωθεί στη Νέα Υόρκη όπου θα περάσει τα Χριστούγεννα με τον σύζυγό του Τάιλερ Μάκμπεθ και την οικογένεια του, ο Στέφανος Κασσελάκης και έμαθε τα κακά μαντάτα, την ανάρτηση της βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας Κυριακής Μάλαμα. Δήλωσε ότι αποχωρεί γιατί διαφωνεί σε μια σειρά επιλογών του προέδρου που δεν θεωρεί αριστερές που όμως ήταν γνωστές από καιρό. Δεν του τηλεφώνησε καν. Δεν τον περίμενε ούτε να γυρίσει στις 3/1/2026. Της απάντησε σε ήπιο (για Κασσελάκη) ύφος ότι το Κίνημα δεν ανήκει σε πρόσωπα. Θέλει και εκείνος να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ποιος είναι μαζί του και ποιος όχι. Έκανε και λάθη που πληρώνει.

Παρασκήνιο

Ή λαϊκή παροιμία λέει «κακό χωριό τα λίγα σπίτια». Άρχισαν διάφοροι να φοβούνται ότι το Κίνημα δεν θα μπει στη βουλή ή οι ίδιοι δεν θα βγουν βουλευτές γιατί είναι σε δύσκολες περιφέρειες και ψάχνουν άλλη κομματική στέγη. Η Κυριακή Μάλαμα εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Χαλκιδικής. Ανεξαρτητοποιήθηκε και μετά ακολούθησε τον Κασσελάκη. Ήθελε να κατέβει στην Α’ Θεσσαλονίκης. Εκεί όμως εκλέγεται και ο προερχόμενος από την Πλεύση Ελευθερίας και εκπρόσωπος του Κινήματος Δημοκρατίας Μιχάλης Χουρδάκης που οι δημοσκοπήσεις τον βρίσκουν να πηγαίνει καλά. Γίνονται λοιπόν συζητήσεις ότι η Μάλαμα φλερτάρει με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το μέλλον θα δείξει.

Στις λαϊκές

Έκλεισε η βουλή για τις γιορτές και οι βουλευτές αναχώρησαν για τις εκλογικές τους περιφέρειες. Πιο δύσκολα θα περάσουν της ΝΔ λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Θα δούμε ποιοι και αν θα εμφανιστούν στα μπλόκα. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης θα είναι πιο χαλαροί. Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε χιλιάδες φυλλάδια με το πρόγραμμα του προκειμένου οι βουλευτές να τα μοιράσουν στους πολίτες. Ο Πέτρος Παππάς πήρε τρεις στοίβες για τις λαϊκές της Θεσσαλονίκης. Από τους πρώτους που εμφανίστηκαν με τα προγράμματα ανά χείρας να τα μοιράζουν ήταν ο Παύλος Χρηστίδης και η Νάντια Γιαννακοπούλου στην Αθήνα.