Η ξαφνική μεταστροφή του Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, από το οποίο δήλωσε και μάλιστα «με απόλυτη σαφήνεια ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας» ήταν μία κίνηση καλής θέλησης. Όλα όμως θα κριθούν το επόμενο διάστημα. Μην έχουμε αυταπάτες ότι επειδή για 2-3 εικοσιτετράωρα ο Τούρκος πρόεδρος άφησε πίσω του, τις καθημερινές απειλές πολέμου εναντίον της Ελλάδας, είδε το φως το αληθινό. Ο Ερντογάν στα διεθνή «φόρα» το συνηθίζει αυτό. Ήταν ανεβασμένος και ψυχολογικά αφού πήρε όχι μόνο το φωτογραφικό ενσταντανέ με τον Τραμπ που ήθελε και τους ύμνους του, για το πόσο σκληρό καρύδι είναι και να τον φοβούνται. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ότι η Ελλάδα «είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος – ταραξίας», ότι «το casus belli (απειλή πολέμου) που έχει διακηρύξει η Τουρκία αποτελεί «εστία έντασης» και άνοιξε όλη την ατζέντα των εθνικών θεμάτων στην ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ.

Κρας τεστ

Αλλά ας μην έχουμε αυταπάτες. Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι τα ήρεμα νερά που μετατράπηκαν σε τρικυμία με ψηλά κύματα τους τελευταίους μήνες, θα συνεχίσουν να είναι ήρεμα και όταν το Νοέμβριο θα βγει το γαλλικό πλοίο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου. Παραμένει πολύ κρίσιμο κρας τεστ. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε πλήρη ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Σφοδρή ενόχληση προκαλεί στον Ερντογάν η στενή σχέση Μητσοτάκη – Νετανιάχου.

«Περνάει πάνω από την Ελλάδα»

Τα τουρκικά φιλοκυβερνητικά κανάλια έδειχναν ακόμη και το αεροπλάνο του Ισραηλινού πρωθυπουργού που πετούσε πάνω από την Ελλάδα για τη Νέα Υόρκη! Ο Νετανιάχου έριξε κεραυνούς κατά του Ερντογάν από το θέμα του ΟΗΕ, προκαλώντας την αποχώρηση αρκετών αντιπροσωπιών από την αίθουσα. Επιτέθηκε στον Τούρκο πρόεδρο, χαρακτηρίζοντάς τον τύραννο. Όπως είπε, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους: «Ο τύραννος της Τουρκίας έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους». Τον κατηγόρησε ότι ζητά καθημερινά την καταστροφή του Ισραήλ. «Λέει ότι θα γίνει ο κυρίαρχος της Ιερουσαλήμ» τόνισε. «Όχι, κύριε, δεν θα γίνετε. Είναι η πόλη μας». Η συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου στο περιθώριο του ΟΗΕ, στέλνει τα δικά της μηνύματα για τις στρατηγικές σχέσεις της Ελλάδας, στην Άγκυρα. Η «Ασπίδα» έχει εξοργίσει τους Τούρκους. Νομίζω ότι Νέα Υόρκη ήταν απλά μια παρένθεση.

«Να βουτάμε τη γλώσσα»

Προσωπικά στάθηκα σε μία άλλη φράση του Ερντογάν. Το καρφί που πέταξε στην αναφορά του στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενα προεκλογικής εκμετάλλευσης» τόνισε. Η αναφορά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ότι εάν δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα μπορεί να κάνει ντου η Τουρκία και η συνέχεια που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής κατακρίνοντας το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» δεν νομίζω ότι ωφελούν κάποια πλευρά. Καλόν είναι όλοι «να βουτάνε τη γλώσσα στο μυαλό»… Με τα εθνικά θέματα κανείς δεν πρέπει να παίζει, πολύ περισσότερο σε προεκλογική περίοδο που εύκολα πυροδοτούνται κόντρες διαρκείας.

«…Ή φεύγω!»

Την πρόθεσή της να κυβερνήσει τη χώρα, επανέλαβε η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καρυστιανού, στη συνέντευξη της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA. Αν δεν μπει στη Βουλή προειδοποίησε ότι θα φύγει από τη χώρα. Το κόμμα της βρίσκεται σε επικοινωνιακή αδράνεια από πριν το καλοκαίρι. Μαθαίνω ότι έφυγαν και άλλα στελέχη που επρόκειτο να συγκροτήσουν το επικοινωνιακό επιτελείο. Μετά τον Θανάση Αυγερινό είναι το δεύτερο κρούσμα. Δεν εμφανίζεται σχεδόν κανένα στέλεχος της Καρυστιανού στα ΜΜΕ. Κι άλλα στελέχη φεύγουν ή τους παίρνουν τους ρόλους και έχουν απογοητευτεί. Ακόμα και η δικηγόρος Μαρία Γρατσία έχει καιρό να εμφανιστεί. Απορώ πως αυτό το κόμμα οι δημοσκοπήσεις του δίνουν να μπαίνει στη Βουλή και να τσιμπάει και κάτι παραπάνω. Η κατάρρευση από τα διψήφια έχει παγιωθεί. Η μάχη τώρα θα δοθεί για την επιβίωση.

Ο νέος Τσίπρας

Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα έχει γράψει από τις χειρότερες σελίδες στις σχέσεις μιας κυβέρνησης με τα ΜΜΕ. Για ένα εξάμηνο είχαν τιμωρήσει και τον ΣΚΑΪ. Απαγορευόταν στα στελέχη να βγαίνουν. Χώρια η ΕΡΤ που είχε μετατραπεί σε προπαγανδιστικό μηχανισμό δεύτερης κατηγορίας. Ο νέος Τσίπρας επέλεξε να δώσει την πρώτη συνέντευξη του της προεκλογικής περιόδου στον ΣΚΑΪ. Όταν θέλεις να αποκτήσεις δυναμική αυτό κάνεις. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι εχθροί. Όλοι κρίνονται και οι πολίτες αποφασίζουν ποιον θέλουν να δουν και να ακούσουν και ποιον όχι. Και όταν κάποιος χάνει συνήθως βλέπει εχθρούς παντού. Έτσι συνέβαινε και με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.

Πολλά νεύρα!

Ο Άδωνις Γεωργιάδης το τελευταίο διάστημα είχε δύο σφοδρές συγκρούσεις με δημοσιογράφος. Δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις τους και τους επιτέθηκε για μπάφους, τους κατηγόρησε για κομπογιαννίτες κλπ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τράβηξε διαχωριστική γραμμή. Αλλά νομίζω ότι το τηλεφώνημα από τη Νέα Υόρκη στον υπουργό Υγείας δεν έγινε. Μητσοτάκης και Άδωνις έχουν προσωπική σχέση. Η εμπειρία μου από το πολιτικό ρεπορτάζ του Μαξίμου λέει ότι ο υπουργός Υγείας μόνο τον πρωθυπουργό ακούει.

Μέτωπα

Όποιος πιστεύει ότι ο πόλεμος με ΜΜΕ λειτουργεί προς όφελος του, κάνει τραγικό λάθος ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αρκετοί υπουργοί θεωρούν ότι ο πόλεμος όταν μάλιστα δεν είσαι καβάλα στο άλογο, κάνει κακό. «Πρέπει να κλείνουμε μέτωπα» μου λένε. «Όχι να ανοίγουμε καινούργια». Αρκετά γαλάζια στελέχη στηρίζουν τον Άδωνι γιατί βγαίνει μπροστά όταν οι άλλοι κρύβονταν. Αρκετά όμως είναι και αυτά που λένε ότι ο υπουργός Υγείας το παρατραβάει και υπηρετεί προσωπική ατζέντα.

Δώστε και σώστε

Σήμερα το πρωί μπήκα στην πλατφόρμα της ΕΛΑΣ για να δω πως πάει η οικονομική καμπάνια την οποία ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή. Σε μία εποχή που αρκετοί βουλευτές δε δίνουν τη συνδρομή την οποία υποτίθεται ότι είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν στο κόμμα τους – με ελάχιστες εξαιρέσεις – δεν θα έλεγα ότι πάει άσχημα η συγκέντρωση χρημάτων από ένα κόμμα, με δεδομένη την μεγάλη δυσαρέσκεια που υπάρχει έτσι που οι περισσότεροι δυσκολεύονται και για το σουπερμάρκετ.

Πόσα έδωσαν

Η πλατφόρμα ανανεώνει το ποσόν με βάση τα χρήματα τα οποία κατατίθενται κάθε 10 λεπτά. Όποιος θέλει γράφει το όνομά του το ΑΦΜ του κλπ και έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα εικονίδια 1€, 5€, 10€, 20€, 50€. Η εκλογική νομοθεσία ορίζει ότι κάποιος μπορεί να δώσει σε ένα ακόμα μέχρι 20.000 € το χρόνο. Μέχρι τις 10.45 είχαν καταθέσει οι πολίτες 208.453 €. Όχι άσχημα. Αλλά θα σας αναφέρω και κάτι άλλο που πρόσεξα γιατί παρακολουθώ την ροή από την πρώτη στιγμή. Στην αρχή γρήγορα το ποσό έφτασε γύρω στις 190.000. Τώρα οι ρυθμοί είναι και μιλάμε για πολύ μικρά ποσά. Θα φτάσουν τα λεφτά των πολιτών για τον προεκλογικό αγώνα της ΕΛΑΣ; Είναι πάντως η πρώτη κομματική προσπάθεια που δείχνει μια διαφάνεια. Αρκεί να συμπληρωθεί και με τα χρήματα που ξοδεύτηκαν μέχρι τώρα.