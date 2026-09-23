ΝΤΙΝ Το τηλεοπτικό μενού γέμισε από το πρωί μέχρι το βράδυ και οι παρουσιαστές μοίρασαν με χαμόγελα και αισιοδοξία τα καθιερωμένα «καλή σεζόν», αλλά βρισκόμαστε ακόμα στην αφετηρία και είναι εξαιρετικά πρώιμο για να έχει κάποιος ξεκάθαρη εικόνα για νικητές και χαμένους στη μάχη της τηλεθέασης. Το μεγάλο τηλεοπτικό «καζίνο» άνοιξε τις πόρτες του και τα «βαριά χαρτιά» ρίχτηκαν στην τσόχα της prime time, με τους «παίκτες» των καναλιών να περιμένουν με κομμένη την ανάσα για το πού θα κάτσει η μπίλια της τηλεθέασης… ή για το ποιοι θα βρεθούν τελικά αντιμέτωποι με ένα πρόωρο… κάζο! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Εντάξει, το «με κομμένη την ανάσα» δεν φαίνεται να ισχύει για τους παροικούντες στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, καθώς τα λάθη στην εκπομπή «Στούντιο 4» συνεχίζονται και δεν έχει έως τώρα υπάρξει ένδειξη κάποιας προσπάθειας διόρθωσής τους. Βέβαια, στελέχη της ΕΡΤ με διαβεβαιώνουν ότι το μαγκαζίνο δεν είναι… αφημένο στην τύχη του, και έχω κάθε καλή διάθεση να τους πιστέψω, αλλά το τηλεοπτικό αποτέλεσμα… τους διαψεύδει, καθώς δεν έχει δείξει καμία τάση… βελτίωσης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πάντως, η δημόσια τηλεόραση βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την επισημοποίηση των προσώπων που θα αναλάβουν, μετά από σχετικό διαγωνισμό, τις Γενικές Διευθύνσεις. Έτσι, τη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης προορίζεται να αναλάβει ο Δημήτρης Τρέχας, ο οποίος έχει διατελέσει και παλαιότερα στέλεχος στη δημόσια τηλεόραση. Την ίδια στιγμή, επικεφαλής στη Διεύθυνση Ραδιοφώνου θα τεθεί ο συνθέτης και νυν διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΑ, Τάσος Ρωσόπουλος, ενώ τη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας αναμένεται να αναλάβει ο Άρης Κοντιζάς, ο οποίος σήμερα εκτελεί χρέη αναπληρωτή γενικού διευθυντή στον τομέα Λειτουργίας της ΕΡΤ. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τα τρία αυτά πρόσωπα απέσπασαν την υψηλότερη βαθμολογία – μεταξύ όσων είχαν υποβάλει όλα τα απαιτούμενα και ζητούμενα έγγραφα και δεν αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό – οπότε, αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις με ενστάσεις, πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν τα ονόματά τους με τη σφραγίδα του διαγωνισμού… και διαγράφοντας έτσι και κάθε παρασκηνιακή φήμη περί παρεμβάσεων! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μία περίεργη… φήμη άκουσα τις τελευταίες ημέρες και τη δημοσιεύω… για να την διαψεύσω, πριν αρχίσει να διαδίδεται ως «είδηση». Το «ρεπορτάζ» λοιπόν θέλει τον Νίκο Μουτσινά να συζητά με τη διοίκηση του STAR για να ξεκινήσει ξανά την εκπομπή του «Καλό Μεσημεράκι», αναλαμβάνοντας την καθημερινή μεσημεριανή ζώνη του σταθμού. Σε όλη την παραπάνω πρόταση, βάλτε ΧΙ με κεφαλαία μάλιστα γράμματα, γιατί όχι μόνο δεν έχει γίνει κάποια επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά ούτε καν σκέψη δεν έχει υπάρξει από κανάλι και παρουσιαστή για το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Επειδή όμως… άγνωστο γιατί… όλο και περισσότερο συζητιέται, το διευκρινίζω και το κόβω εδώ για να μην αρχίσει η γνωστή… παραρεπορταζολογία. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πάντως, είναι σίγουρο ότι όλη τη σεζόν ο Μουτσινάς θα συνεχίσει να είναι στο δυναμικό του STAR, αφού από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:25, θα είναι ξανά στο «τιμόνι» του «Lingo». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τώρα, περί Καλού… Μεσημερακίου κι ο ίδιος… δικαιολογημένα… φαίνεται να λέει… ίου, νοτ…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ