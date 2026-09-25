Η αβεβαιότητα βλάπτει σοβαρά τις επενδύσεις

Στην Ελλάδα οι επενδύσεις υποχωρούν όταν αυξάνεται η αβεβαιότητα, είτε αυτή πηγάζει από το εσωτερικό είτε από την υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η χώρα συγκαταλέγεται μεταξύ των μόλις έξι κρατών-μελών της Ε.Ε. όπου καταγράφεται η συγκεκριμένη διπλή αντίδραση. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, ωστόσο τα ευρήματα βασίζονται σε ανάλυση προηγούμενων ετών —δηλαδή πριν από τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι, ενόσω η Ελλάδα σχεδιάζει φορολογικά κίνητρα και ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης, ο εν λόγω παράγοντας παραμένει εκτός του ελέγχου της.

Ακρίβυνε ο δανεισμός μέσω τίτλων χρέους

Το ίδιο περιβάλλον αβεβαιότητας δεν επηρεάζει αποκλειστικά τις επενδύσεις. Στις 23 Σεπτεμβρίου, η απόδοση των εξαμηνιαίων τίτλων ενισχύθηκε στο 2,58%, από 2,34% στην προηγούμενη δημοπρασία του Αυγούστου, καταγράφοντας άνοδο κατά 0,24 ποσοστιαίες μονάδες. Η ζήτηση, πάντως, αυξήθηκε: οι προσφορές ανήλθαν στα 1,021 δισ. ευρώ έναντι 981 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στις 2,55 φορές έναντι 2,45. Το Δημόσιο άντλησε 500 εκατ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με εκείνο του Αυγούστου. Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό, καθώς αποδεικνύει ότι η αυξημένη ζήτηση δεν στάθηκε ικανή να συγκρατήσει το κόστος στα προηγούμενα επίπεδα, δεδομένου ότι το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον πιέζει ανοδικά το παγκόσμιο κόστος δανεισμού.

Γιατί ανησυχεί η βιομηχανία

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις της ελληνικής βιομηχανίας για τις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ενόψει του προσεχούς χειμώνα. Σε συνέχεια της κοινής παρέμβασης 16 εγχώριων ενώσεων προς την κυβέρνηση σχετικά με το ενεργειακό κόστος, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι η τιμή θα υπερβεί τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τους επόμενους μήνες. «Θα ζήσουμε μια επανάληψη του καλοκαιριού του 2024», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, υπενθυμίζοντας τη δυσμενή εκείνη συγκυρία, ενώ επανέλαβε την επιτακτική ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, κατ’ αντιστοιχία με τις πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ερμηνεύοντας το ΥΠΕΝ

Αίσθηση προκάλεσε η κυβερνητική θέση σύμφωνα με την οποία δεν θα υπάρξει επιδότηση των καταναλωτών ρεύματος, με το επιχείρημα ότι διατίθενται ακόμη σταθερά τιμολόγια σε τιμές κάτω των 15 λεπτών ανά κιλοβατώρα. Από την τοποθέτηση αυτή προκύπτει, καταρχάς, ότι διατηρείται σε ισχύ το συγκεκριμένο ψυχολογικό όριο που είχε εισαγάγει η κυβέρνηση επί υπουργίας Σκυλακάκη στο ΥΠΕΝ. Η ουσιώδης διαφορά έγκειται στο ότι, ενώ μέχρι πρότινος το όριο των 15 λεπτών αφορούσε τα πράσινα (ειδικά) τιμολόγια, πλέον περιορίζεται αποκλειστικά στα μπλε (σταθερά), καλύπτοντας εκ των πραγμάτων πολύ μικρότερο ποσοστό καταναλωτών.

Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι οι προμηθευτές διαθέτουν τη δυνατότητα διατήρησης αυτών των χρεώσεων στα σταθερά συμβόλαια επειδή είχαν προχωρήσει σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου πριν από την κρίση, «κλειδώνοντας» χαμηλότερο κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Στη σημερινή συγκυρία, ωστόσο, καλούνται να πράξουν το ίδιο σε ένα περιβάλλον σαφώς υψηλότερων προθεσμιακών τιμών-εξέλιξη που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μη καθετοποιημένες εταιρείες του κλάδου.

Σήκωσε το γάντι ο Τσάφος

Στο επίκεντρο έντονων πιέσεων βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, εξαιτίας δημοσιευμάτων που του καταλογίζουν προσκόμματα στην υλοποίηση μείζονος έργου αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαΐδα, το οποίο προωθεί ισχυρός εγχώριος επιχειρηματικός όμιλος. Ο υφυπουργός επέλεξε να περάσει στην αντεπίθεση, τονίζοντας σε αιχμηρή δημόσια παρέμβασή του ότι το υπό συζήτηση σχέδιο στερείται εξασφαλισμένης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι δεν δικαιολογείται προνομιακή μεταχείριση εις βάρος των υπολοίπων επενδυτών.

Γιατί απογειώνεται το αεροδρόμιο στο Καστέλλι

Τέλος στη δικαστική εκκρεμότητα που βάραινε το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας κατά των αποφάσεων των υπουργείων Πολιτισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση του ραντάρ στον λόφο Παπούρα, όπου αποκαλύφθηκε μινωικό μνημείο ηλικίας περίπου 5.000 ετών. Η θέση του ραντάρ «κλειδώνει» πλέον οριστικά. Κι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι χωρίς ραντάρ το αεροδρόμιο δεν αδειοδοτείται. Η σύμβαση των 85 εκατ. ευρώ για τον αεροναυτιλιακό εξοπλισμό είχε υπογραφεί ήδη από τον Αύγουστο ανάμεσα στον ΔΑΗΚ και την κοινοπραξία Indra – ΑΤΕΣΕ, ουσιαστικά χωρίς να είναι γνωστή η έκβαση της δίκης. Ενδεχόμενη ακύρωση θα σήμαινε αναζήτηση νέας θέσης, τη στιγμή που η ΥΠΑ είχε ήδη εξετάσει 200 εναλλακτικά σημεία χωρίς αποτέλεσμα. Με την κατασκευαστική πρόοδο στο 75% και τον χρόνο εγκατάστασης του εξοπλισμού συμπιεσμένο στους 27 μήνες, ο στόχος για πρώτες πτήσεις τον Νοέμβριο του 2028 μοιάζει πιο εφικτός. Ποια κυβέρνηση άραγε θα εγκαινιάσει, τότε, το εμβληματικό αυτό έργο;

Μειώθηκαν τα κρατικά «φέσια» προς την ΕΥΔΑΠ

Το νέο τιμολόγιο που ισχύει από 1.1.2026 άλλαξε την εικόνα της ΕΥΔΑΠ στο α΄ εξάμηνο. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,3%, στα 203,2 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα ύδρευσης ενισχύθηκαν κατά 17,6%, στα 127,4 εκατ. ευρώ, και της αποχέτευσης κατά 21,6%, στα 62,6 εκατ. ευρώ. Καθώς το κόστος πωληθέντων υποχώρησε στα 114,2 εκατ. ευρώ, το μικτό κέρδος εκτινάχθηκε κατά 58%, στα 89 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) αυξήθηκαν κατά 300%, στα 42,6 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο στο 20,9% από 6,1%. Τα καθαρά αποτελέσματα γύρισαν σε κέρδη 17,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,6 εκατ. Ορισμένα ακόμη σημεία ενδιαφέροντος της οικονομικής έκθεσης α’ εξαμήνου σχετίζονται με το γεγονός ότι τα πάγια αντιστοιχούν στο 17,5% των τιμολογημένων εσόδων από 9% πέρυσι, ενώ οι απαιτήσεις από Δημόσιο και δήμους μειώθηκαν κατά 11,7%, στα 60,7 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό πλάνο 2,5 δισ. ευρώ έως το 2035.

EricssonHellas: Η κυριαρχία των υπηρεσιών και η υπόθεση του 2020

Με πωλήσεις μειωμένες κατά 7,35%, στα 68,3 εκατ. ευρώ, έκλεισε το 2025 η Ericsson Hellas, η ελληνική θυγατρική του σουηδικού ομίλου τηλεπικοινωνιών, που συνεργάζεται και με τους τρεις μεγάλους παρόχους της αγοράς, Telekom, Vodafone και Nova. Η ακτινογραφία των μεγεθών φανερών αλλαγή στη σύνθεση του τζίρου. Τα έσοδα από διανομή εξοπλισμού μειώθηκαν κατά 12,7%, στα 33,1 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα έσοδα από υπηρεσίες έμειναν σχεδόν σταθερά, με οριακή πτώση 1,7%, στα 35,2 εκατ. ευρώ. Έτσι, οι υπηρεσίες ξεπέρασαν για πρώτη φορά στην τριετία τον εξοπλισμό και αντιστοιχούν πλέον στο 51,5% των πωλήσεων.

Στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων 2025 αναφέρεται η υπόθεση του 2020. Τότε, το Πταισματοδικείο Αθηνών διερεύνησε πιθανή συμμετοχή εκπροσώπων της εταιρείας σε απόπειρα απιστίας στην υπηρεσία, με αντικείμενο συνολικής αξίας άνω των 120 χιλ. ευρώ, με απειληθείσα ζημία άνω των 150.000 ευρώ. Η υπόθεση αφορούσε διεθνή διαγωνισμό της ΕΡΤ για 320 πομπούς επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Τα στελέχη που είχαν υπογράψει την προσφορά της εταιρείας στο διαγωνισμό κατέθεσαν υπόμνημα, ενώ η έκθεση δεν αναφέρει ποια είναι σήμερα η πορεία της υπόθεσης.