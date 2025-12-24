Μηνύματα μερικής ανακωχής στέλνουν αγρότες για την χριστουγεννιάτικη έξοδο χιλιάδων ταξιδιωτών. Το σκηνικό την Τρίτη ήταν εφιαλτικό. Είτε έπρεπε να περάσουν μέσα από τα μπλόκα των αγροτών είτε να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας και να μπουν σε παρακαμπτηρίους προκειμένου να φτάσουν στους προορισμούς τους, με μεγάλες καθυστερήσεις. Η μία πλευρά έριχνε τις ευθύνες στην άλλη για τη μεγάλη ταλαιπωρία.

Στηρίζουν τους αγρότες

Οι αντιδράσεις αφορούσαν κυρίως τη στάση της αστυνομίας, γιατί θεωρούσαν ότι ενώ οι αγρότες άνοιγαν μια λωρίδα, εκείνη έδιωχνε τους ταξιδιώτες για να ρίξει λάδι στη φωτιά του κοινωνικού αυτοματισμού. Η αστυνομία επικαλούνταν λόγους ασφάλειας. Οι πολίτες όμως σε ποσοστό 80% στηρίζουν τα αιτήματα των αγροτών και τα μπλόκα όπως δείχνουν μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Κι αυτό μέχρι στιγμής είναι αμάχητο εξαιτίας των λαθών της κυβέρνησης.

Το ρίσκο

«Οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν, κ. Υπουργέ κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης. «Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής: τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιουδήποτε δρόμου τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» τόνισε.

Σε ανοιχτή γραμμή

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη παραμένει σε ανοιχτή γραμμή με τις κατά τόπους αστυνομικές δυνάμεις. Η ανακωχή βέβαια αποφασίστηκε λίγο αργά. Πολλοί φοβήθηκαν την ταλαιπωρία και έμειναν σπίτι τους.

Την ίδια στιγμή, όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες στην επαρχία που περίμεναν να κινηθούν οι επιχειρήσεις τους τις γιορτές μετρούνε απώλειες. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης εκτίμησε ότι το ημερήσιο κόστος φτάνει τα 31 έως 45 εκατ. ευρώ. Γίνονται πολλές ακυρώσεις και είναι άγνωστο πώς θα εξελιχθούν όλες οι γιορτές με τα μπλόκα. Μόλις άρχισαν τα Χριστούγεννα και είναι μπροστά η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια.

Κανένα φως για διάλογο

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει κανένα φως για διάλογο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες. Οι όποιες συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις, που γίνονταν ανάμεσα σε υπουργούς και στελέχη με τους γαλάζιους συνδικαλιστές στα μπλόκα, σταμάτησαν μετά το λάθος να τους πάρει ο ΕΛΓΑ τις οφειλές πριν να κατατεθεί η βασική ενίσχυση στους λογαριασμούς τους. Αν και το πρόβλημα λύθηκε σε 8 -10 ώρες, η καχυποψία οδήγησε στα άκρα. Κόπηκαν όλες οι γραμμές επικοινωνίας. Οι αγρότες συνεχίζουν να αρνούνται το διάλογο. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή, αλλά στέλνει το μήνυμα πως λίγα θέματα έχουν να συζητήσουν, ό,τι μπορούσε το έκανε. Υπάρχουν κι άλλες κατηγορίες που έχουν ανάγκη και δεν μπορεί να μεροληπτεί, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός.

Στην Αθήνα

Μετά τα κάλαντα, το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού θα ξεκινήσει την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου. Από το Μαξίμου μας ενημέρωσαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την οικογένειά του θα περάσουν εδώ στην Αθήνα τα Χριστούγεννα. Το ίδιο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος μετά την Πρωτοχρονιά θα πάει στην Κωνσταντινούπολη όπου θα κάνει Θεοφάνεια στο Φανάρι όπως το συνηθίζει τα τελευταία χρόνια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη.

Εντός και εκτός

Οι γιορτινές ημέρες μην φαντάζεστε ότι βάζουν και διακόπτη στις πολιτικές ζυμώσεις. Ο νέος χρόνος θα δώσει πιθανόν τις απαντήσεις ως προς τα νέα κόμματα που τυχόν θα δημιουργηθούν. Στην παρούσα φάση το πλέον πιθανό είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάνει επαφές με τα στελέχη που θέλει στο νέο του εγχείρημα. Στη λίστα είναι και η Έφη Αχτσιόγλου, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τον σύντροφό της Δημήτρη Τζανακόπουλο με τον οποίον ο Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση εδώ και καιρό. Αλλά δεν βιάζεται. Έχει χρόνο μπροστά του να αποφασίσει τι θα κάνει και με τους δύο, καθώς γνωρίζει ότι η Αχτσιόγλου δεν θα πήγαινε μόνη της στο νέο εγχείρημα, ενώ ο Τζανακοπουλος θα παρέμενε στη Νέα Αριστερά που είναι τώρα και οι δύο και που είναι άγνωστο το μέλλον της. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός στελεχών που θα δεχθεί ο Τσίπρας ανεξάρτητα των δηλώσεων ότι θα πάει με άφθαρτα πρόσωπα. Οι αναγνωρίσιμοι φέρνουν την ψήφο, χωρίς αυτό να υποβαθμίζει την προσφορά των φρέσκων προσώπων με βιογραφικά.

Θα παραμείνουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ;

Ένα ηθικό θέμα το οποίο από τον καινούργιο χρόνο θα τίθεται πιο επιτακτικά, είναι τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έχουν αποφασίσει και έχουν συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα να πάνε μαζί του. Είναι πάνω από 15. Θα παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ; Πόσο πολιτικά ορθό είναι αυτό; Θα ανεξαρτητοποιηθούν; Τι «κόμμα εντιμότητας» θα είναι αυτό που ακολουθεί πρακτικές που και ο ίδιος κατήγγειλε; Θα παραδώσουν την έδρα τους στον ΣΥΡΙΖΑ; Μάλλον απίθανο το βρίσκω!