Με στόχο να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και Τουρκία και Ελλάδα να στείλουν το μήνυμα ότι μόνες τους θα κάθονται στο τραπέζι, δεν χρειάζονται μεσολαβητές που θα τους πιέζουν να τα βρουν με όποιο κόστος, πραγματοποιείται σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Ανοιχτό είναι να υπάρξει μια θετική εξέλιξη για την Θεολογική Σχολή της Χάλκης όπου ολοκληρώνονται έργα ανακαίνισης με δωρεά του εφοπλιστή Αθανάσιου Μαρτίνου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έθεσε το θέμα επαναλειτουργίας της Σχολής της Χάλκης μετά από 55 χρόνια όταν επισκέφθηκε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η επόμενη μέρα εξαρτάται και από τους όρους που θα βάλει η Τουρκία.

Σε 45´

Το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έγινε στην Αθήνα πριν από ενάμιση χρόνο, υπογράφτηκε η Διακήρυξη των Αθηνών, αλλά έκτοτε δεν ξανασυναντήθηκαν Μητσοτάκης – Ερντογάν. Το επίσημο πρόγραμμα στην Άγκυρα θα αρχίσει στις 3.15 ώρα Ελλάδος (στην Τουρκία θα είναι 4.15). Η συνάντηση των δύο ηγετών παρόντων των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και των διπλωματικών τους συμβούλων αναμένεται να κρατήσει γύρω στη μιάμιση ώρα (45 λεπτά καθαρός χρόνος χωρίς την μετάφραση).

Χωρίς ερωτήσεις οι δηλώσεις

Το τετ α τετ των δύο ηγετών πιθανόν να γίνει στη διάρκεια των συνομιλιών και να ζητηθεί από τους υπουργούς να αποχωρήσουν. Μπορεί, όμως, να τα πουν και στο δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Τουρκίας στην πρωθυπουργική αποστολή, Οι δύο ηγέτες δηλώσεις θα κάνουν στις 5μμ ώρα Ελλάδος. Δεν θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τα ΜΜΕ. Συνεννόηση φαίνεται ότι υπάρχει και για τα κείμενα των δηλώσεων για μην υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Ατζέντα χαμηλής πτήσης

Δέκα υπουργοί συνοδεύουν τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα. θα υπογράφουν συμφωνίες. Θέματα καθημερινότητας και χαμηλής διπλωματίας έχει η επίσημη ατζέντα του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν:

Μεταναστευτικό

Περαιτέρω διευκόλυνση της βίζας στους Τούρκους

Τουρισμός

Εμπόριο

Πολιτιστική Συνεργασία

Παραβιάσεις

Ανάμεσα στα θέματα αιχμής που θέτει πάντα η Τουρκία στην ελληνική πλευρά, πέρα από τις συνήθεις παράνομες διεκδικήσεις της, είναι και δύο που την πονάνε πολύ.

-Οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας- Ισραήλ

-Το ελληνικό μπλόκο στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα

-Οι αντιδράσεις για τα F35

Η Ελλάδα αναγνωρίζει μόνο μια διαφορά με την Τουρκία, την ανακήρυξη ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Δεν είναι στην ατζέντα αλλά εάν τεθεί θα απαντηθεί. Από ελληνικής πλευράς θα τεθούν οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από την Τουρκίας που διαταράσσουν τα ήρεμα νερά.

Χωρίς μεσάζοντες

Υπάρχει κοινή κατανόηση των δύο ηγετών ότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεν χρειάζονται μεσάζοντες. Δείχνουν τις ΗΠΑ από όπου έρχονται μηνύματα «βρείτε τα» τα οποία μοιραία θα οδηγούσαν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις που δεν τις θέλουν και οι δύο πλευρές για διαφορετικούς λόγους.

Αναταράξεις

Κύκλο συζητήσεων άνοιξε η άποψη του καθηγητή Χρυσόγονου που διατυπώθηκε σε εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου ότι στο σενάριο που θα πάμε σε διπλές εκλογές γιατί θα είναι αδύνατο να συγκροτηθεί κυβέρνηση (αυτοδύναμη ή συνεργασίας) η επόμενη βουλή που θα ορκιστεί για ελάχιστα 24ωρα και μετά θα διαλυθεί για τη νέα προσφυγή στις κάλπες, δεν μπορεί να είναι αναθεωρητική. Οπότε η συνταγματική αναθεώρηση καίγεται. Για να μην καεί, όμως, μπορεί να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού και συγκεκριμένου χρόνου (6 μηνών) για να ολοκληρώσει την συνταγματική αναθεώρηση, όπως υποστήριξε ο κ.Χρυσόγονος.

Χωρίς τον Μητσοτάκη!

Σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού εάν γινόταν, προφανώς πρωθυπουργός δεν θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης (κι ας ήταν πρώτο κόμμα η ΝΔ) αλλά ένα πρόσωπο τρίτο. Το όνομα που συζητούσαν ήταν του Ευάγγελου Βενιζέλου. Θα προκαλούσε όμως εξέγερση στη ΝΔ. Το β´ εξάμηνο του 2026 η Ελλάδα έχει την προεδρία της ΕΕ και χρειάζεται κανονική κυβέρνηση. Χώρια που τα προβλήματα είναι πολλά και μια μονοθεματική κυβέρνηση για κάποιους μήνες θα τα επιδείνωνε.

Εκτός πραγματικότητας

Την αντίθετη άποψη εξέφρασε ο καθηγητής Σπύρος Βλαχόπουλος στην εκδήλωση Βενιζέλου. Επισήμανε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί αναθεωρητική μια βουλή λίγων ημερών, χωρίς να έχει ορκιστεί κυβέρνηση. Όταν εκλεγεί κυβέρνηση εκείνη η βουλή θα είναι η αναθεωρητική. Το μήνυμα που έστειλε ήταν ότι αυτά που ειπώθηκαν δεν στέκονται συνταγματικά.

«Ξεχάστε το»

Η συζήτηση στη ΝΔ για παιχνίδια με το Σύνταγμα έχει ανάψει. Οι σχέσεις του Μαξίμου με τον Ευάγγελο Βενιζέλο παραπέμπουν σε πολικό ψύχος. Κορυφαίος υπουργός δήλωσε στη στήλη ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δεχθεί κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Κορυφαίο μέλος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης της ΝΔ επισήμανε στη στήλη ότι η συζήτηση άνοιξε και πρέπει να κλείσει με συμφωνία κομμάτων και συνταγματολόγων ότι δεν μπορεί να είναι αναθεωρητική η βουλή που διαλύεται σε λίγες ώρες. Αν μπει κάτω από το χαλί υπάρχει κίνδυνος μετά τις εκλογές να δημιουργηθεί μείζονα πολιτειακή κρίση κι αυτό μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει στην Ελλάδα.

Χτυπάει 14ωρα

Στην Αθήνα προσκάλεσε την ομάδα του στο Εurogroup ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης για τον προγραμματισμό του έτους και την τάραξε στις συσκέψεις. Ξεκίνησαν στις 9 το πρωί και τελείωσαν γύρω στις 10.30 το βράδυ. Ο πρόεδρος του Eurogroup ήταν τουλάχιστον φιλόξενος. Τους πρόσφερε μεταξύ άλλων και ελληνικά κεφτεδάκια. Απαιτητικές οι υποχρεώσεις του εντός και εκτός της Ελλάδας. Σήμερα ο Πιερρ θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα και αύριο θα πετάξει στην Κρήτη σε συνέδριο επιχειρηματιών.

Ακυρώθηκε η «Καλύβα»

Στις 18 Φεβρουαρίου είχε προγραμματιστεί το τσιμπούσι της λαϊκής δεξιάς στην ταβέρνα «Καλύβα» του Γιάννη Πατσόγιαννη όπου θα συναντιούνταν για μια φορά ακόμη οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς. Χθες το πρωί ενημέρωσαν όσους θα πήγαιναν ότι ακυρώνεται η σύναξη χωρίς να ορίζεται άλλη ημερομηνία. Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε ο Κώστας Καραμανλής αποφάσισε να μην πάει, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δικαιολογήθηκε ότι έχει ταξίδι στο εξωτερικό, ο Νικήτας Κακλαμάνης ότι έχει στη βουλή τη συζήτηση για το δημογραφικό κλπ. Για νέα «συνωμοσία» θα μιλούσαν αρκετοί. Το Μαξίμου έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του. Οπότε είπαν κι εκείνοι αυτή τη φορά ας το πάρει το ποτάμι.