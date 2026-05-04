Ο Μάιος δεν ξεκίνησε μόνο με χιονοθύελλες στην Πάρνηθα. Προμηνύονται και καταιγίδες και αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Η ΝΔ έχει μπροστά της έναν ακόμη δύσκολο μήνα. Στις 7 Μαΐου είναι η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της. Αναμένεται πυρ ομαδόν από τους βουλευτές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τους ακούσει όλους. Αναγνωρίζει ότι σε αρκετά έχουν δίκιο, αλλά δεν θα δεχθεί λαϊκισμούς, όπως λένε συνεργάτες του και θα εστιάσει στην θετική ατζέντα και στα όσα πέτυχε η κυβέρνηση. Ο στόχος του Μαξίμου είναι η ΚΟ να λειτουργήσει ως βήμα εκτόνωσης ώστε με μήνυμα ενότητας να οδεύσει το κόμμα στο συνέδριο της 15-17 Μαΐου.

Τσίμπησε!

Η εξωτερική πολιτική είναι στα ατού Μητσοτάκη. Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μαζί με το πακέτο με τα μέτρα ύψους 500 εκατ. ευρώ από το υπερπλεόνασμα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο για να καλύψει τις δημοσκοπικές απώλειες που κατέγραψε η ΝΔ από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές κλπ. Στην δημοσκόπηση της Marc (Πρώτο Θέμα) στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφει 32,2% με προβάδισμα 18,7 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (13,5%). Το ασανσέρ συνεχίζεται λόγω των έκτακτων κρίσεων που εμφανίζονται όποτε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για παγιωμένες καταστάσεις.

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα

Δύο μεγάλα αγκάθια έχει μπροστά της η ΝΔ για τα οποία δεν έχει αποφασίσει ακόμη πως θα τα χειριστεί. Είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που στηρίζουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και για Προανακριτική κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή που αναφέρονται τα ονόματα τους στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν τις αποδεχθεί η ΝΔ θα πρέπει να διαχειριστεί μια σειρά από εσωκομματικά προβλήματα. Αν αρνηθεί να τις στηρίξει θα κατηγορηθεί για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση, κατηγορία που θέλει να αποτινάξει από πάνω της.

Καυτές πατάτες

Το αίτημα για μια νέα εξεταστική για τις υποκλοπές στηρίζεται στο βασικό επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να κληθεί το αφεντικό της Intellexa Ντίλιαν για να πιεστεί να απαντήσει σε ποιον πούλησε το predator και ποιος τον εκβιάζει. Παράλληλα θα ζητήσει να έρθουν να καταθέσουν όλοι οι υπουργοί του Μητσοτάκη και πρώην αξιωματικοί (Δένδιας, Γεραπετρίτης, Χατζηδάκης, Φλωρος κα) που αποκαλύφθηκε ότι ήταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ και το predator. Δεν θα είναι και η καλύτερη εικόνα!! Όσον αφορά στην Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η ΝΔ καταψήφισε την πρόταση για Αυγενάκη και Βορίδη πως θα αλλάξει τώρα στρατηγική; Υπάρχουν πολλά κενά και λάθη που εγκλωβίζουν την ΝΔ σε αδιέξοδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει ακόμη την στρατηγική. Ακούει τις απόψεις των συνεργατών και των νομικών του συμβούλων και θα πάρει τις τελικές αποφάσεις του.

Ξε-κίνημα ελπίδας!

Με βαριές καταγγελίες η Μαρία Καρυστιανού επιχειρεί να εξηγήσει γιατί στελέχη της αποχωρούν, επιβεβαιώνοντας τα σχετικά δημοσιεύματα. «Προτάσσοντας αυτήν την ενότητα στην πράξη, μέσα στο κίνημά μας, συνειδητοποιούμε πόσο θέλουν και προσπαθούν μεθοδικά να μας διχάσουν, εξαγοράζοντας κάποιους, παρασύροντας άλλους με ψεύτικες υποσχέσεις, συκοφαντώντας και αλλοιώνοντας την ίδια τη σημασία των λέξεων» ανέφερε σε ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα.

«Εξαγοράστηκαν»

Θα μείνω στην «εξαγορά» στελεχών. Η κατηγορία είναι πολύ βαριά. Ως νέα πολιτική αρχηγός που θέλει να φέρει το νέο και το άφθαρτο θα πρέπει να μιλάει με ονοματεπώνυμα. Διαφορετικά θα ακολουθήσει τον γνωστό δρόμο άλλων αρχηγών που μιλάνε για τα «συμφέροντα» που τους καταδιώκουν τα οποία όμως δεν αποκαλύπτουν και στα οποία αποδίδουν την δική τους αποτυχία.

Τον Μάιο

Τώρα αν η κυρία Καρυστιανού είχε στελέχη που τόσο εύκολα «εξαγοράζονται», «παρασύρονται» κλπ όπως υποστηρίζει, τυχερή είναι που έφυγαν τώρα. Μέσα στον Μάιο θα ανακοινώσει το κόμμα της και θα δοκιμαστεί στον πολιτικό και κοινωνικό στίβο με βάση τις θέσεις, τα στελέχη με τα οποία θα προχωρήσει, και την γενικότερη δημόσια παρουσία της, την συμμετοχή της στα τηλεοπτικά πολιτικά πάνελ κλπ. «Ο Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας» ανέφερε στην ανάρτηση της. Στο Facebook οι «Υποστηρικτές/ φίλοι της Μαρίας Καρυστιανού» αριθμούν 58.000 μέλη.

Ζεσταίνονται οι μηχανές

Ο Θοδωρής Λιβάνιος άναψε τις μηχανές του υπ. Εσωτερικών και θα είναι έτοιμο να κάνει εκλογές μετά το Καλοκαίρι. Πολλοί βιάστηκαν να δουν εκλογές τον Ιούνιο, αλλά δεν είναι μόνο τι θέλω αλλά και τι μπορώ όπως και πότε θα είναι έτοιμος ο προεκλογικός μηχανισμός που είναι απαιτητικός και φέτος έχει να χειριστεί και την παράμετρο της επιστολικής ψήφου που για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε εθνικές εκλογές για Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Αλλεπάλληλες είναι οι συσκέψεις του Λιβάνιου με τους εμπλεκόμενους στις εκλογές. Το τρένο μπήκε στις ράγες.

Σταθμός η ΔΕΘ

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου θεωρείται βαρόμετρο για τις πολιτικές εξελίξεις και βήμα πρωθυπουργικών εξαγγελιών. Για να γίνουν εκλογές στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι προϋποθέσεις είναι η κυβέρνηση να έχει περάσει ένα σχετικά ήρεμο καλοκαίρι από φωτιές (να υπάρχει κρατική κινητοποίηση) να πάει καλά ο τουρισμός και να μην υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες που ψαλιδίζουν τη ΝΔ και πάσης φύσεως αυτογκόλ.

Το κουμπί των εκλογών

Διαφορετικά πάμε από Ιανουάριο του 2027 και μετά, υπολογίζοντας και τις διπλές εκλογές (για να μην πω τις τριπλές) έτσι που η αυτοδυναμία μοιάζει όνειρο θερινής νυκτός και τα κόμματα δεν θέλουν να βλέπουν το ένα το άλλο. Στο σενάριο του 2027 παραμένει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι ο μόνος που έχει το αποκλειστικό προνόμιο της απόφασης ως προς το πότε θα πατήσει το κουμπί των εκλογών. Στις 28 Φεβρουαρίου είναι η επέτειος των Τεμπών. Προφανώς δεν θα ήθελε η ΝΔ να συμπέσει με την προεκλογική περίοδο. Από Μάρτιο μάλλον θα πάνε σε αυτό το ενδεχόμενο.

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

Θυμήθηκα κάποιες ιστορικές στιγμές και ανέτρεξα σε κάποιες ημερομηνίες που έχουν την σημασία τους ως προς τον χρόνο των εκλογών. Ο Κώστας Σημίτης έκανε εκλογές στις 22 Σεπτεμβρίου του 1996, ο Κώστας Καραμανλής στις 16 Σεπτεμβρίου του 2007 και ο Αλέξης Τσίπρας στις

20 Σεπτεμβρίου του 2015. Και οι τρεις αιφνιδίασαν και κέρδισαν τις εκλογές. Μήνα Οκτώβριο έγιναν τρεις εθνικές εκλογές. Στις 18/10 του 1981, στις 10/10 του 1993 και στις 4/10 του 2009. Τι σύμπτωση. Και τις τρεις φορές κέρδισε το ΠΑΣΟΚ. Ο Σεπτέμβριος είναι ενδιαφέρων μήνας τελικά!

«Δουλεύουμε για τις εκλογές»

Είναι πολλά τα πρακτικά ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν για την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος μαθαίνω ότι ζητάει από τις εταιρείες που ανέλαβαν την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές όπως και τις μεταφορικές εταιρείες, προτάσεις πώς μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα με βάση την εμπειρία τους. «Δουλεύουμε για τις εκλογές» είναι και η εντολή που έδωσε στο προσωπικό του υπουργείου.

Τόνοι χαρτιού!

Θα πρέπει έγκαιρα να αρχίσει και η διαδικασία των παραγγελιών για τους φακέλους υψίστης ασφαλείας για την επιστολική ψήφο, ή για τους τόνους χαρτιού που θα χρειαστούν για τα ψηφοδέλτια των κομμάτων και των υποψηφίων που δίνουν και εκείνοι τις δικές τους παραγγελίες (και τις πληρώνουν) καθώς πρέπει να ακολουθούν αυστηρές προϋποθέσεις. Χωρίς πιεστικές προθεσμίες που οδηγούν σε απευθείας και ακριβές αναθέσεις, θα εξοικονομηθούν κονδύλια. Θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 νέες υπουργικές αποφάσεις.

Θα υπάρξει ρύθμιση και για την πλατφόρμα αιτήσεων εκλογέων.

Η υπουργική απόφαση της πύλης υποψηφιοτήτων είναι ίδια με του 2023 με μόνη διαφορά ότι λόγω επιστολικής στο εξωτερικό, θα ανεβαίνει το λογότυπο του κόμματος κλπ.