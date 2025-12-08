Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς ξαναπήραν τα όπλα τους. Υπερασπίστηκαν εμμέσως τα μπλόκα και άφησαν αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αντίθετα ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση του δήλωσε ότι «οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα», αλλά «οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, τελικά, όμως, δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα».

Οι αποστάσεις των πρώην με τον νυν παραμένουν αγεφύρωτες.

Σε κοινή γραμμή

Χθες Κυριακή (7/12) ο Καραμανλής σε ομιλία του σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ, επισήμανε ότι «οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους». Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι «η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή, ειδικά σε προμαχώνες του Ελληνισμού, όπως η Θράκη». Λίγες ώρες μετά ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί «βλέπουν απέναντί τους την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες». «Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!» δήλωσε.

Και για τα ΕΛΤΑ!

Την 1/11 ο Σαμαράς ζήτησε να επανεξεταστεί το λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Χθες και ο Καραμανλής επισήμανε ότι η τάση φυγής από την περιφέρεια «δυστυχώς ενισχύεται και από την κατάργηση κρίσιμων δομών και υπηρεσιών: Σχολεία, Αστυνομικά Τμήματα, ταχυδρομικά γραφεία, τραπεζικά καταστήματα». «Λίγη σημασία έχει αν συνεννοήθηκαν πριν, για τις κοινές παρεμβάσεις οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, σημασία έχει ότι πιστεύουν ακριβώς τα ίδια» σχολίασε βουλευτής της ΝΔ.

Τρεις εναντίον ενός!

Το Μαξίμου αναμένει κορύφωση της κριτικής που δέχεται στην επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας “Δημοκρατία”, με θέμα

«Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα». Θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Παλιό Καπνεργοστάσιο, με ομιλητές τον Κώστα Καραμανλή και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Στην πρώτη σειρά θα κάθεται ο Αντώνης Σαμαράς. Πιθανόν να κάνει και δήλωση. Και οι τρεις άνδρες δεν θέλουν να βλέπουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε ζωγραφιστό. «Σε μερικά έχουν δίκιο αλλά κάποιοι στην κριτική τους βάζουν παρωπίδες διότι ο πρωθυπουργός δεν τους έδωσε αυτό που ήθελαν», όπως σχολιάζει το μητσοτακικό μπλοκ.

Στην Αθηναϊκή Λέσχη

Δεν παύει όμως, το γεγονός, να είναι τρεις εναντίον ενός! Κι αυτό συνεπάγεται ζημιά για την ΝΔ, σε μια συγκυρία που έχει ανοιχτά τα μπλόκα, συνεχίζεται η εξεταστική με τους φραπέδες και τις Ferrari, και επιχειρεί να συγκρατήσει τα δημοσκοπικά οφέλη από τα ενεργειακά. Σαμαράς και Καραμανλής θα βρεθούν μαζί και στην Αθηναϊκή Λέσχη, την Τετάρτη, για τα 150 χρόνια από την ίδρυση της. Στους υψηλούς προσκεκλημένους θα είναι ο Παύλος Ντεγκρές, ο Νικόλαος κ.α. Η απόφαση Σαμαρά για δημιουργία νέου φορέα μοιάζει μη αναστρέψιμη όπως θεωρείται αδύνατη και η επαναπροσέγγιση Μητσοτάκη – Καραμανλή.

Δεν είχαν τον Θεό τους!

Το προκλητικό στυλ του Χρήστου Μαγειρία του «τυχεράκια» του τζόκερ, με τις γονικές παροχές 300.000 € από μία φτωχή μητέρα που του πήρε και μια Ferrari, που έγινε έφοδος και δεν βρήκαν ούτε μαντρί ούτε πρόβατο, γιατί το έφαγε ο κακός ο λύκος όπως είπε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, με βασάνισε τύπου «τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει!». Και θυμήθηκα πότε άκουσα σε ανύποπτο χρόνο το όνομα Μαγειρίας.

Απειλές κατά Μαρινάκη

Το 2023 ο πρωθυπουργός έκοψε την σύντροφο του Πόπη Σεμερτζίδου από το ψηφοδέλτιο του νομού Κοζάνης με εισήγηση του τότε γραμματέα του κόμματος και νυν κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του εξ απορρήτων του Μητσοτάκη Θανάση Νέζη. Έχοντας την ευθύνη των ψηφοδελτίων, ξεσκόνιζαν τα ψηφοδέλτια. Τότε δεν υπήρχε θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, μεγάλη συζήτηση, όμως, γινόταν για το lifestyle της Πόπης – φωτογραφιζόταν με την Ferrari κλπ. Εκείνη θεώρησε άδικο το κόψιμο της και ο πολλά βαρύς σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίας, λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές του Μαΐου του 2023, στο πλαίσιο περιοδείας του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία, μπροστά σε αρκετό κόσμο, κινήθηκε απειλητικά κατά του Παύλου Μαρινάκη, ζητώντας του τα ρέστα για την τότε εισήγησή του!

Μπούμερανγκ

Δεν εξελίσσεται καλά το rebranding του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς. Με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό βουλευτών που είναι συνομιλητές του (Νοτοπούλου κ.α.) ένας – ένας κορυφαία στελέχη βγαίνουν και εκφράζουν την ενόχληση τους για τα «αδειάσματα» που επιφύλαξε ο πρώην πρωθυπουργός για την αντιπολίτευση και τα πρώην στελέχη του που επέλεξε να τα βάλει να καθίσουν στον εξώστη. Του απάντησαν ο Φάμελλος σε πιο ήπιους τόνους, ο Χαρίτσης με πολλές αιχμές – είδε στον Τσίπρα μια έντονη αγωνία να φανεί «πέρα και πάνω» από την πολιτική Αριστερά – ο Σακελλαρίδης, ο Πολάκης, ο Αλεξιάδης κ.α.

«Δεν νουθετεί»

Στενοί συνεργάτες του σχολίασαν ότι ο Τσίπρας δεν προτίθεται να επιτρέψει η συζήτηση που άνοιξε να περιοριστεί σε αντιπαραθέσεις κορυφής. «Δεν επιδιώκει να απαξιώσει, να νουθετήσει ή να επιβάλει απόψεις» τόνισαν. Ο Αλέξης Τσίπρας «δηλώνει ηχηρά απών» από παρασκηνιακές διεργασίες και «ενεργά παρών» στην προσπάθεια κινητοποίησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών, είτε βρίσκονται εντός κομματικών σχηματισμών είτε έχουν αποστασιοποιηθεί από αυτούς. Το δια ταύτα είναι ότι ο Τσίπρας τράβηξε πολύ το σχοινί και αντί να αυξήσει τους συμμάχους κάνει εχθρούς γιατί η προσβολή πάσης φύσεως είναι κακό πράγμα.

Μεγάλη κλιμάκωση

Την ερχόμενη Κυριακή 14/12 είναι το πανελλαδικό ραντεβού των εκπροσώπων των μπλόκων που θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεων. Μέχρι τότε όλο και περισσότερα τρακτέρ θα καταφτάνουν στα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Ήδη προαναγγέλλονται αποκλεισμοί λιμανιών και παρακαμπτηρίων. Ο στόχος είναι επίδειξη δύναμης και ισχυρής πίεσης στην κυβέρνηση.

Το δίλημμα

Για την επίθεση του τρακτέρ σε αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Μακεδονία και την απάντηση αστυνομικών με χημικά και κρότου λάμψης, διατάχθηκε ΕΔΕ. Η εντολή Χρυσοχοΐδη είναι η αστυνομία να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά. Εάν όμως αρχίσουν τα πολύωρα κλεισίματα, ταυτόχρονα σε πολλά σημεία της χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια, τελωνεία κ.λ.π.) τα πράγματα θα αλλάξουν.

Plan b και plan c

Η αστυνομία έχει έτοιμα επιχειρησιακά σχέδια «για plan b και για plan c» όπως είπε αρμόδια κυβερνητική πηγή στη στήλη. Η κυβέρνηση ποντάρει και στον κοινωνικό αυτοματισμό. Σε ακραίες δράσεις, παραμονές Χριστουγέννων, θα υπάρξει επέμβαση της Αστυνομίας. Δύο τάσεις υπάρχουν στη ΝΔ. Η μία «να αποφευχθούν οι συγκρούσεις» και η άλλη, «τους αφήνουμε να οργανώνονται και στο τέλος η αστυνομία δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα».

Επιτάχυνση πληρωμών

Έως την Τετάρτη 10/12 αναμένεται να μπει στους λογαριασμούς των αγροτών το μέτρο 23, ύψους 178 εκατ.€. Πληροφορίες του newsit.gr και της στήλης από αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι γίνεται προσπάθεια αυτήν την εβδομάδα να γίνουν κι άλλες πληρωμές. Μέχρι τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς είναι να πληρωθεί ένα δισ. ευρώ επιπλέον. Οι αγρότες έχουν εξαντλήσει τα όρια τους.

Ούτε ευρώ!

Από την βασική ενίσχυση των περίπου 370 εκατ. € τους έμειναν κάτι ψηλά ή το χειρότερο είναι μηδενικοί οι λογαριασμοί τους διότι τράβηξε τα λεφτά ο ΕΛΓΑ. Το 65% των αγροτών έχουν υπογράψει όταν παίρνουν την βασική ενίσχυση ο ΕΛΓΑ να κρατάει αυτόματα τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Αυτό το ποσόν ήταν γύρω στα 90-100 εκατ. €. Τι να τους κάνουν τα υπόλοιπα περίπου 250 εκατ. € που έμειναν για τους 450.000 αγρότες; Έχουν πολλούς μήνες να πληρωθούν και έπρεπε να υπάρχει μέριμνα να μην γίνει η παρακράτηση με την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης αλλά με την εξόφληση, λένε οι αγρότες. Έχουν δίκιο. Η οργή ξεχειλίζει.

Αγρίεψε!

Μαθαίνω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης εξοργίστηκε και άρχισε τις καρατομήσεις. Ζήτησε και έλαβε την παραίτηση του γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνου Καλαφατάκη γιατί δεν κάλεσε την υπεύθυνη οργανωτικού, βουλευτή Γιώτα Πούλου, σε συνέλευση συντονιστών. Επίσης παραίτησε το μέλος του Εκτελεστικού Λίλα Σουλελέ γιατί αντέδρασε για το… πάνελ σε μια εκδήλωση και δημιούργησε μια άνευ προηγούμενου αναταραχή όπως λένε στην Αμαλίας Νο 2 (η Αμαλίας Νο1 είναι του Τσίπρα).

Ως εδώ!

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας έχει κυριολεκτικά απηυδήσει «από συμπεριφορές που έφεραν κάποιοι από την νομενκλατούρα του ΣΥΡΙΖΑ και προκαλούν ανούσιες αντιπαραθέσεις χωρίς πολιτικό επίδικο αλλά δίνοντας μάχη για την καρέκλα» όπως έλεγαν συνεργάτες του. «Ως εδώ» είναι το τελεσίγραφο που στέλνει. «Έδειξε υπερβολική ανοχή και κάποιοι θεώρησαν ότι μπορούν να κάνουν ότι θέλουν» τονίζουν. «Όσοι αναπολούν του βυζαντινισμους και τους παραγοντισμούς του ΣΥΡΙΖΑ που απέρριψε τόσο το υγιές κομμάτι αυτού του κόμματος όσο και η κοινωνία μάλλον δεν έχουν καταλάβει γιατί αγωνίζεται το Κίνημα Δημοκρατίας» καταλήγουν. Ο Στέφανος δεν έμαθε ακόμη ότι το χούι πεθαίνει τελευταίο.

Rebrain!

Ξεπέρασαν τις 1500 οι συμμετοχές στην εκδήλωση του Rebrain στη Νέα Υόρκη χθες. Μιλάμε για κανονικό sold out. Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από έναν νευρολόγο καθηγητή Ιατρικής στις ΗΠΑ, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του – επίσης ακαδημαϊκό – εξέφρασαν την επιθυμία να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ο πατέρας του είχε φύγει μετανάστης από την Καστοριά το 1952, αφού σπούδασε ιατρική στο ΑΠΘ. Ο ίδιος γεννήθηκε στην Αμερική. Σήμερα, όντας στην κορυφαία πεντάδα της ειδικότητάς του, έχει δημιουργήσει υποτροφίες για Έλληνες γιατρούς στη νευρολογία, για να στηρίξει την επόμενη γενιά επιστημόνων.

Από Μόντρεαλ

Στην εκδήλωση βρέθηκαν και γιατροί από το Μόντρεαλ, οι οποίοι ταξίδεψαν οδικώς για να προλάβουν τις συναντήσεις με μεγάλους ιατρικούς ομίλους. «Άυπνοι αλλά ενθουσιασμένοι», όπως έλεγαν.

«Θεωρούν το Rebrain μια πραγματική ευκαιρία να αξιολογήσουν αν η επιστροφή στην Ελλάδα είναι πλέον εφικτή και με προοπτική» τόνισε η Νίκη Κεραμέως. «Ζητούν μια ευκαιρία και τους την δίνουμε».