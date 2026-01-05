Με τρία μέτωπα έκανε ποδαρικό το 2026. Το αγροτικό είναι το μείζον γιατί όπως φαίνεται «η δράση προκαλεί αντίδραση» όπως μου είπε κορυφαίος υπουργός αργά χθες το βράδυ. Θα γίνει μια ύστατη προσπάθεια και αν αποτύχει και αυτή, η σκληρή αναμέτρηση θα είναι αναπόφευκτη. Όλα θα παιχτούν στα επόμενα 24ωρα. Η στρατηγική καρότο και μαστίγιο συζητήθηκε στην έκτακτη σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Μέτρα και μετά πρόστιμα

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης το καρότο θα είναι η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης στους αγροτοκτηνοτρόφους που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο από την μάνικα, αποζημιώσεις στο 100% του ΕΛΓΑ, τις μειώσεις στο ρεύμα κλπ. Θα είναι ένας οδικός χάρτης. Τι θα προβλέπει η κάθε ρύθμιση και πότε θα περάσει. Σχεδόν ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν και τα πρόστιμα τα οποία όμως θα αρχίσουν να εφαρμόζονται πιθανόν από την επόμενη Δευτέρα.

Αντικυβερνητικό μέτωπο

Τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι ότι η υπομονή της κυβέρνησης εξαντλείται.

Κορυφαίος υπουργός επισήμανε τρία ζητήματα: Η κυβέρνηση διαχωρίζει τους αγροτοσυνδικαλιστές από τους απλούς αγρότες. Θεωρεί ότι οι κινητοποιήσεις είναι υποκινούμενες από συγκεκριμένα κόμματα (ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νατσιό, ακροδεξιούς κλπ). Δεν εξαιρεί το ΠΑΣΟΚ. Το Μαξίμου βλέπει να διαμορφώνεται ένα αντικυβερνητικό μέτωπο, απέναντι στο οποίο, όμως, τάσσεται η εκλογική βάση της ΝΔ και όλο και μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας που πλήττεται ή ταλαιπωρείται καθώς τις 40 ημέρες πλησιάζουν οι κινητοποιήσεις, όπως τόνισαν οι κυβερνητικές πηγές.

Υπομονή τέλος

Εάν μετά τα μέτρα αποφασιστεί νέα κλιμάκωση, η κυβέρνηση πλέον θα απαντήσει «με τη χρήση νόμιμης βίας». Δεν θα επιτρέψει να συνεχιστούν τα μπλόκα. Θα επιχειρήσει να τα διαλύσει. Τα πρόστιμα και οι συνέπειες όσων κλείνουν τους δρόμους θα τσούζουν, όπως είπε αρμόδια πηγή. Σε αυτήν την περίπτωση η αναμέτρηση θα μοιάζει αναπόφευκτη και θα έχει ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις.

Χαλαρή αντίδραση

Το δεύτερο θέμα που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης στην εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του για ναρκεμπόριο. Ο πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει την δεδομένη στιγμή «τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών». «Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση» τόνισε, αφού καταδίκασε την «βάναυση και καταπιεστική δικτατορία που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας». Ταυτόχρονα δεσμεύτηκε ότι «η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα».

Πόλεμος

Σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση, άσκησε δριμεία κριτική. Επίθεση εξαπέλυσαν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς (ΝΔ) και Αλέξης Τσίπρας (ΣΥΡΙΖΑ). Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Τσίπρα υπενθυμίζοντας τις προνομιακές σχέσεις που είχε η κυβέρνηση του με το καθεστώς Μαδούρο χάρη στις οποίες κάλυψε υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στην πρεσβεία της Βενεζουέλας.

Τελευταίος!

Με μεγάλη καθυστέρηση, τελευταίος και καταϊδρωμένος έκανε δήλωση εκ μέρους της ΕΕ η ύπατος αρμοστής για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ

Κάγια Κάλλας. Τόνισε ότι οι προκλήσεις του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία συνιστούν σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας, «με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας».

Με τον Τραμπ ή κατά του Τραμπ;

Την δήλωση υπέγραψαν 26 από τις 27 χώρες – μέλη της ΕΕ. Δεν την υπέγραψε η Ουγγαρία, δηλαδή, ο εκλεκτός του Πούτιν, Όρμπαν. Το δίλημμα με τον Τραμπ ή απέναντι στον Τραμπ, θα γίνει ακόμη πιο πιεστικό το επόμενο διάστημα. Στον απόηχο της σύλληψης Μαδούρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται την Γροιλανδία και θα την αποκτήσουν! Η ελληνική κυβέρνηση έχει συνάψει κρίσιμες ενεργειακές και αμυντικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Από την άλλη υπάρχει η Κύπρος και οι τουρκικές απειλές και διεκδικήσεις. Η ισορροπία είναι δύσκολη. Η κυβέρνηση θα πρέπει και στον λαϊκισμό να αντισταθεί – σε όλους που τη μια κατηγορούσαν τον Μητσοτάκη γιατί ήταν με τον Μπάιντεν και μετά γιατί έγινε «δεδομένος σύμμαχος» του Τραμπ – αλλά και την εθνική αξιοπρέπεια και τα κυριαρχικά δικαιώματα να διαφυλάξει.

Το χάος

Το «τεχνικό πρόβλημα» στο αεροδρόμιο της Αθήνας, εγκλώβισε κι εμένα για τέσσερις ώρες σε αεροδρόμιο του εξωτερικού. Οι πληροφορίες ήταν αντικρουόμενες από τα αεροδρόμια (αφίξεις, αναχωρήσεις), τις ελληνικές διεθνείς εφαρμογές, με το σταγονόμετρο έρχονταν και από την εταιρεία πτήσης. Διάβαζα τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και των κομμάτων, μιλούσα με κυβερνητικούς παράγοντες. Άλλο μπέρδεμα εδώ. Εάν δεν δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση γιατί συνέβη αυτό, οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης για πεπαλαιωμένο λογισμικό σύστημα, οι εικασίες για συντονισμένη κυβερνοεπίθεση που δέχθηκαν και άλλα αεροδρόμια στο πρόσφατο παρελθόν και οι θεωρίες συνωμοσίας θα βρίσκουν ακροατήρια που θα τις υιοθετούν. Ό,τι κι αν συνέβη – ακόμη κι αν ας πούμε βρίσκονταν από πίσω Ρώσοι χάκερς- οι πολίτες θα πρέπει να το γνωρίζουν.

3% – 5%

Μια αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή από το 3% στο 5% θα άλλαζε το πολιτικό σκηνικό. Υπέρ τάσσονται ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και όσοι βουλευτές της ΝΔ, θα κινδυνέψουν να μην εκλεγούν διότι στις εκλογικές περιφέρειες τους μπορεί να «κλέψουν» έδρες μικρά κόμματα (β’ κατανομή) και να εκλέξουν δικούς τους βουλευτές με πολύ λιγότερες ψήφους. Η Βουλή μπορεί και στις επόμενες εκλογές να φτάσει τα 9 κόμματα λόγω του πολυκερματισμού του πολιτικού συστήματος. Κι αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο η αυτοδυναμία μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός, αλλά και μια κυβέρνηση που μπορεί να χρειαστεί και τρία κόμματα για να κυβερνήσει. Αν όμως το όριο αυξηθεί στο 5%, τα πράγματα αλλάζουν.

5-6 κόμματα στη βουλή

Το 5% θα μπορούσαν να ξεπεράσουν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καρυστιανού, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, πιθανόν και η Πλεύση Ελευθερίας εάν δεν λεηλατηθεί από Τσίπρα και Καρυστιανού. Εκτός θα έμεναν ίσως ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα Σαμαρά, η Φωνή της Λογικής, η Νέα Αριστερά, το ΜΕΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας, η Νίκη κλπ. Μια αναδιάταξη των ψήφων θα οδηγούσε σε πάνω από 15 έδρες επιπλέον στο πρώτο κόμμα και σε αρκετές (7 – 8) στο δεύτερο διότι τα μικρά κόμματα με το παρόν εκλογικό σύστημα αφαιρούν έδρες κυρίως από τα δύο πρώτα.

Όχι Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Δεν πτοούνται όμως οι γαλάζιοι βουλευτές και τα στελέχη που θέλουν να κατέβουν για τη Βουλή και θα εντείνουν τις πιέσεις όπως τονίζουν στη στήλη.

Αν η ΝΔ έβρισκε έστω έναν σύμμαχο (ΠΑΣΟΚ) ίσως επικρατούσαν και δεύτερες σκέψεις. Το ΠΑΣΟΚ αρνείται γιατί θέλει να παίζει το χαρτί της θεσμικότητας.

Μπρος γκρεμός

Ένας επιπλέον κίνδυνος για τη ΝΔ είναι να της φύγουν βουλευτές για μικρότερα κόμματα με την ελπίδα να εκλεγούν με αυτά. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα είναι ο εκλογικός νόμος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν, πάντως, αποφασίσει να τον αλλάξει, θα πρέπει να το κάνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και όχι κοντά στις κάλπες.