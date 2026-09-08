Βαρύ είναι το κλίμα την επόμενη μέρα των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήταν πολλές. Αρκετοί πίστευαν ότι επειδή η περίοδος είναι προεκλογική ο πρωθυπουργός θα δώσει ακόμη περισσότερα. Υπάρχουν μέτρα ανάσες. Τα ανέλυσε το οικονομικό επιτελείο υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Μετριάστηκαν οι αρνητικές εντυπώσεις. Κρίσιμα μέτρα όμως που ανακοινώθηκαν να ισχύσουν για μετά τις κάλπες, προκάλεσαν περισσότερο ενόχληση παρά προσμονή, μέσα στο κλίμα δυσαρέσκειας που υπάρχει.

Ζήσε Μάη μου

Πολλές ελπίδες είχαν επενδύσει στην ΔΕΘ οι μικρομεσαίοι. Απογοητεύτηκαν και άρχισαν να εξαπολύουν πυρά. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του προέδρου του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκου ο οποίος διετέλεσε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, δηλαδή εξ απορρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Δεν ανακοίνωσε τίποτα για την προκαταβολή φόρου ο πρωθυπουργός» δήλωσε στον ΟΤ. «Είπαν 5% μείωση σε ετήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα θα πληρωθούν το 2029 και το 80% θα φτάσει στο 50% το 2035. Δηλαδή, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι». Επισήμανε μάλιστα ότι η μικρομεσαία επιχείρηση που αδυνατεί να βρει ρευστότητα από τις τράπεζες, καλείται ουσιαστικά να χρηματοδοτεί το ίδιο το κράτος μέσω της προκαταβολής φόρου. Άσκησε κριτική και στις ρυθμίσεις των 24 ή 72 δόσεων που δεν είναι αρκετές και οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν ενταχθεί όπως τόνισε.

Πιέσεις

Με βάση τα exit polls των εθνικών εκλογών του 2023, όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε δεύτερη θητεία με 41%, την ψήφισαν οι συνταξιούχοι σε ποσοστό 49,7%, οι ελεύθεροι επαγγελματίες (44,7%), οι αγρότες (42,6%) και οι δημόσιοι υπάλληλοι (35;5%).Το δώρο Χριστουγέννων των 500€ (μικτά) που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός θα δοθεί στους δημόσιους υπαλλήλους μετά τις κάλπες. Εκτός και αν ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι και ο Τσίπρας ο οποίος το 2019 έδωσε το Πάσχα (ήταν πριν τις εκλογές) το δώρο των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους, μετά τα καλά νέα της ΕΛΣΤΑΤ. Είναι μια κρίσιμη κοινωνική ομάδα και δεν αποκλείεται να υπάρξει μία τέτοια εξέλιξη στις αρχές του 2027 πριν τις κάλπες, όπως ήδη συζητούν κυβερνητικά στελέχη.

Δήλωση με κινητό

Ο παλιός είναι αλλιώς και ο Σαμαράς αιφνιδίασε το επιτελείο Μητσοτάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός μόλις είδε ότι αφήνει αιχμές σε βάρος του στην συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ την Κυριακή, αποφάσισε να απαντήσει και όπως έδειξε η εικόνα δεν κατέγραψε τη δήλωση κάποια επαγγελματική κάμερα αλλά ένα κινητό. Ούτε μακιγιάζ είχε. Ούτε προσεγμένο ντύσιμο. Κατάφερε όμως με τα γρήγορα αντανακλαστικά που έδειξε, να κλέψει τις εντυπώσεις, σε μια ημέρα που θεωρείται πολιτικό βαρόμετρο για τον πρωθυπουργό, ιδιαίτερα στην προεκλογική περίοδο που διανύουμε.

Πριν τις εκλογές το κόμμα

Μαθαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα βιαστεί να ανακοινώσει το κόμμα αφού την δημοσιότητα και την παρεμβατικότητα έτσι κι αλλιώς την έχει. Παραμένει στην απόφαση να το κάνει όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Το στρατηγείο του παραμένει στην οδό Δημοκρίτου που είναι το πολιτικό του γραφείο. Του έχουν προταθεί διάφορα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας από φίλους του. Ανάμεσα σε αυτά είναι και οι επάνω όροφοι του κτιρίου που ανήκε στις εκδόσεις Λιβάνη. Γίνονται εργασίες.

Το παρασκήνιο της πρόσκλησης

Τελικά είχε πρόσκληση για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού που παραιτήθηκε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Ετοιμαζόταν να πάει αλλά το ακύρωσε όπως ο ίδιος είπε στη στήλη γιατί δεν θα ήθελε λίγη ώρα μετά τραγωδία της Τανάγρας με την πτώση του πολεμικού αεροσκάφους και τον θάνατο των δύο πιλότων να φτάνει στο Βελλίδειο και να τον επευφημούν όπως συνέβη στο πάρτι της ΟΝΝΕΔ.

Το παρασκήνιο

Έχει και το παρασκήνιο της η πρόσκληση. Αν και πολλοί θεωρούν persona non grata τον Γρηγόρη Δημητριάδη μετά τη συνέντευξη στον Θανάση Λάλα όπου είπε ότι βγήκε μπροστά για να φάει τη σφαίρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ημέρες πριν την ομιλία, ζήτησε από τους συνεργάτες του να του επιβεβαιώσουν ότι όντως πήγε η πρόσκληση στον Δημητριάδη. Στο πάρτι της ΟΝΝΕΔ που έγινε όπως κάθε χρόνο σε γνωστό μπαράκι της οδού Μητροπόλεως, την Παρασκευή βράδυ, πήγε και ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Δεν συναντήθηκαν

Ο Δημητριάδης εμφανίστηκε μισή ώρα μετά και φώναζε μαζί με τους νεολαίους το παλιό γνωστό σύνθημα «ΟΝΝΕΔ ΟΝΝΕΔ πρωτοπορία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Η τραγωδία της Τανάγρας έγινε το Σάββατο. Το πάρτι που είχε προγραμματιστεί με αυτοδιοικητικούς και κομματικούς, στο ίδιο μπαράκι, ακυρώθηκε όπως κι άλλες εκδηλώσεις.

Υποψηφιότητα

Υπέρ του κόμματος Αντώνη Σαμαρά που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, μαθαίνω ότι δραστηριοποιείται ο πρώην βουλευτής και φίλος του Κώστα Καραμανλή, Σάββας Αναστασιάδης. Θυμίζω ότι το σπίτι του είχε δεχθεί επίθεση με γκαζάκια από αντιεξουσιαστές όταν προκλήθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Στην πόλη συζητούν ότι μπορεί να είναι υποψήφιος ο ίδιος στην Β´ Θεσσαλονίκης όπου εκλεγόταν ή να κατέβει ο γιος του… η πάγια θέση του Κώστα Καραμανλή είναι ότι ποτέ δεν λέει στον έναν ή τον άλλον τι θα κάνει, έστω και αν στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί γιατί παλιό τους συνεργάτες όπως ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος που διατέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τσίπρα και χαρακτήρισε τη Novartis το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους.

Στην Παναγία την Γιάτρισσα

Στο μοναστήρι της ανατολικής Μάνης της Παναγιάς της Γιάτρισσας λειτούργησε χθες ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β´. Παραβρέθηκαν ο βουλευτής της Ν.Δ. και φίλος του Αντώνη Σαμαρά Μίλτος Χρυσομάλλης και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάγια Γρηγοράκου. Οι δύο συζήτησαν για ώρα με τον Αλεξανδρείας και εντυπωσιάστηκαν από την προσωπικότητά του. Άρχισε η προεκλογική περίοδος. Πήραν την ευλογία του και για τις εκλογές.