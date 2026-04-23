Μπετόν αρμέ αποδείχτηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ στις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών που αναφέρονται στις δύο τελευταίες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαψεύστηκαν οι φήμες για τις 30 – 40 διαφοροποιήσεις. Το «αντάρτικο» που όντως είχε φουντώσει τα τελευταία 24ωρα, στη λογική ότι δεν μπορεί να έρχονται δικογραφίες χωρίς να είναι δεμένες όπως των περισσοτέρων από τους 13, και να γίνονται αποδεκτές οι άρσεις ασυλίας. Τελικά κατέβασαν τα όπλα. Δεν χάρισαν στην αντιπολίτευση και στον Νίκο Ανδρουλάκη την νίκη που περίμεναν, όπως σχολίαζαν βουλευτές της ΝΔ στους διαδρόμους της βουλής.

Εξπέρ!

Οι εξπέρ του γαλάζιου μασάζ ήταν ο γενικός γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο εξ απορρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, Θανάσης Νέζης, ο πρόεδρος της βουλής Νικήτας Κακλαμάνης κα. Άναψαν τα τηλέφωνα, τα τετ α τετ συνεχίζονταν μέχρι και το παρά πέντε της ψηφοφορίας. Από τους 156 βουλευτές της ΝΔ, τελικά απείχαν μόνο τρεις, ο Στέλιος Πέτσας που το είχε δηλώσει, ο Μίλτος Χρυσομάλλης (είχε μια κηδεία αλλά δεν ψήφισε με επιστολική ψήφο) και ο Νότης Μηταράκης που είναι μεταξύ των «13».

Εκπλήξεις!

Ψήφισαν υπέρ ο Μάκης Βορίδης που ήταν πολύ προβληματισμένος, ο Μακάριος Λαζαρίδης που κάποιοι συνάδελφοί του στοιχημάτιζαν ότι μετά την παραίτηση του από την κυβέρνηση θα ήθελε να στείλει μήνυμα, ακόμη και ο Γιώργος Βλάχος που κρατάει πάντα σκληρή γραμμή. Υπέρ ψήφισε και ο Νίκος Δένδιας ο οποίος έχει αποφύγει να πάρει θέση για τις δικογραφίες και τους χειρισμούς και πολλοί περίμεναν διαφοροποίηση με κάποιο τρόπο.

Στις 30 Απριλίου

Αυτόν τον κάβο τον πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η «συνταγή» της επιτυχίας ήταν να πειστούν οι 13 να ζητήσουν την άρση ασυλίας τους και να δοθεί η διαβεβαίωση ότι όλοι θα μπορούν να ξαναείναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, ανεξάρτητα από το αν είναι (που θα είναι) ανοιχτές οι δικαστικές υποθέσεις τους, ακόμη κι αυτές που θα οδηγήσουν τις δικογραφίες στο αρχείο.

Κάτω από το χαλί

Οι άρσεις ασυλίας και η πειθαρχία που έδειξε η ΚΟ, ήταν μια ένδειξη συσπείρωσης στα δύσκολα. Όμως τα προβλήματα παραμένουν και είναι πιεστικά. Έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ Nο 3 και ότι άλλο προκύψει. Η ΝΔ πέφτει από τον έναν λάκκο (που έσκαψε η ίδια) στον άλλον. Σε μια εβδομάδα, στις 30 Απριλίου συνεδριάζει η ΚΟ μετά από πιέσεις πολλών βουλευτών. Είναι μια κομματική συνάθροιση κεκλεισμένων των θυρών (υποτίθεται). Βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν στον πρωθυπουργό τις σκέψεις αλλά και την δυσαρέσκεια τους.

Μπρα ντε φερ

Μπορεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης να υποδέχθηκε με χαμόγελα την ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι η οποία ήταν επίσης ζεστή στον χαιρετισμό που αντάλλαξαν, αλλά η κάθε πλευρά έστειλε στην άλλη τα μηνύματα της. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας κάλυψε τους εντεταλμένους εισαγγελείς στην Ελλάδα και ζήτησε την ανανέωση της θητείας τους. Την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης άφηνε αιχμές ότι η επικεφαλής εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου παίζει πολιτικά παιχνίδια. Όσον αφορά στον υπουργό Δικαιοσύνης εμμέσως πλην σαφώς για ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων παρέπεμψε την κ. Κοβέσι στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα «εδώ και 117 χρόνια», όπως της είπε, υπονοώντας ότι είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών η επιλογή τους, εκείνη μπορεί να εκφράσει άποψη.

Διαρροές

Στο μισάωρο της συνάντησης τους στην οποία παραβρέθηκε και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπουγάς, συζητήθηκαν οι επιλεκτικές διαρροές για τις οποίες η κυρία Κοβέσι και πάλι κάλυψε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι τρεις οι πηγές των διαρροών όμως, οι δικηγόροι (που εδώ δεν υπάρχουν), οι εισαγγελείς και οι πρακτικογράφοι. Στην ουσία των δικογραφιών δεν μπήκαν διότι όπως εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης στην Ιωάννα Μάνδρου, στο Φόρουμ των Δελφών, αυτό θα ήταν ποινικό αδίκημα.

Πυρά Άδωνι!

Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι την ίδια ώρα ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν λάβρος για τις δικογραφίες που κατά τη γνώμη του δεν είχαν ποινική τεκμηρίωση και χαρακτήρισε την κ. Παπανδρέου ή άσχετη που δεν είναι ή ότι το κάνει από σκοπιμότητα. Το έγραψα χθες. Το επαναλαμβάνω και σήμερα, εάν ο πρωθυπουργός ήθελε να τον εμποδίσει θα μπορούσε. Δεν το έκανε κι αυτό λέει πολλά. Για «κατάχρηση εξουσίας» κατηγόρησε την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου και ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και ανώτατος δικαστικός, Χαράλαμπος Αθανασίου που είναι μεταξύ των «13» και υπάρχουν πολλές πιθανότητες η δικογραφία του να μπει στο αρχείο όπως εκτιμούν έμπειροι νομικοί.

Ομαδικές αποστολές

Φλωρίδης και Κοβέσι ήταν απολύτως σύμφωνοι σε ένα: ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και οι δικογραφίες πρέπει να αποστέλλονται ομαδικά. Η κυβέρνηση υποστηρίζει (χωρίς να ειπωθεί αυτό στην Ευρωπαία Εισαγγελέα) ότι κρατείται σε ομηρία όπως και οι βουλευτές που εμπλέκονται. Η Κοβέσι ζήτησε προσωπικό και ο υπουργός Δικαιοσύνης την ενημέρωσε ότι ο Άρειος Πάγος έκανε προκήρυξη για τις τρεις θέσεις και ο ίδιος φέρνει διάταξη για την δικαστική επίσπευση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Η σημερινή συνέντευξη τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως θα δείξει τις πραγματικές σκέψεις και ενδεχομένως προθέσεις της για τις δικογραφίες που ήρθαν και τις άλλες που είναι κάθ´ οδόν.

Δύο στα δύο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να επιβραβεύσει τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά ο οποίος ανεξάρτητα αν δέχεται πολλές βολές από την κυβέρνηση, την γραμμή του κόμματος του ξέρει να την περνάει μια χαρά. Δεν θέλει να τον χάσει από τα τηλεπαράθυρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, οπότε πιθανόν είναι να τον προτείνει για γραμματέα του κόμματος στην ΚΕ της Κυριακής και όταν έρθουν οι εκλογές να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας σε εκλόγιμη θέση. Μόνον οι υποψήφιοι στο Επικρατείας δεν έχουν δεσμεύσεις από τον εκλογικό νόμο και ο Τσουκαλάς μπορεί να έχει όσες προεκλογικές εμφανίσεις θέλει. Ο νυν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος πιθανόν είναι να πάει για εκπρόσωπος Τύπου αφού θα κατέβει υποψήφιος στις εκλογές. Ως επικεφαλής στο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ ακούγεται έντονα ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στρατηγική αλλαγής ατζέντας

Προεκλογικά μέτρα χωρίς προεκλογικό άρωμα αλλά με στόχο την αλλαγή ατζέντας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη, σχεδόν ταυτόχρονα με την επίσημη ανακοίνωση του υπερπλεονάσματος από την EUROSTAT και την ΕΛΣΤΑΤ. Διένειμε σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και επιδόματα κόστους 500 εκατ. ευρώ στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση επιστρέφει στην κοινωνία το πλεόνασμα που εξασφαλίζει από την οικονομική πολιτική που ακολουθεί. Ναι, υπάρχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές, μεγεθύνεται κάθε αυτογκόλ, ταυτόχρονα, όμως, η κυβέρνηση έχει πετύχει πολλά, που υποβαθμίζονται ή δεν αναφέρονται καθόλου, όπως τονίστηκε σε σύσκεψη στο Μαξίμου.

Από Οκτώβρη

Σε αυτήν την φυγή προς τα εμπρός θέλει να επενδύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προβάλλοντας το δίλημμα «τι κάνω εγώ και τι προτείνουν οι άλλοι». Για παράδειγμα η πρόταση Φάμελλου να δοθούν και τα 3 δισεκ. ευρώ του υπερπλεονάσματος για την 13η σύνταξη και πολλά άλλα, παραπέμπει σε λεφτόδεντρα και δείχνει άγνοια των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων. Αν τώρα κάποιοι συνδέουν τα μέτρα με πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο, θα χάσουν το στοίχημα. Ο πόλεμος συνεχίζεται και ήδη είμαστε στα τέλη Απρίλη. Και να ήθελε ο Μητσοτάκης που δεν το θέλει δεν προλαβαίνει. Από Οκτώβριο

και βλέπουμε.