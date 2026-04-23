Τα Οικονοκλαστικά είναι μια σχολιογραφική στήλη που ασχολείται κατά βάση με την σημασία των εξελίξεων στην Οικονομία, εντός και εκτός Ελλάδος. «Αποφεύγει» την πολιτική, αλλά ως γνωστόν και η οικονομία είναι πολιτική. Και πολλές φορές περισσότερο «πολιτική» από την πολιτική.

Γιατί τα λέμε αυτά; Γιατί παρακολουθώντας μία… μακρινή συζήτηση, που γινόταν αυτές τις ημέρες, αυτή της παρουσίασης του εκλεκτού του Τραμπ για την θέση του προέδρου της Fed (θέση από την οποία θα φύγει οσονούπω ο Πάουελ), Κέβιν Γουόρς (Kevin Warsh), στην αρμόδια Επιτροπή του Κογκρέσου, για να εγκριθεί ή να απορριφθεί η υποψηφιότητά του, διαβάσαμε και προσέξαμε τον ακόλουθο διάλογο.

Η γνωστή γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν (του Δημοκρατικού Κόμματος) τον ρώτησε αν ο ίδιος εμπλέκεται, έχει δηλαδή επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά «οχήματα» που αναφέρονται σε δραστηριότητες του επιχειρηματικού κύκλου του Τζέφρι Έπσταϊν. Το «γνωστού» Έπσταϊν με τον οποίο φωτογραφιζόταν ο Τράμπ στο περιβόητο «νησί» του.

Και τι απάντησε ο υποψήφιος για την προεδρία της Fed; Κατ’ αρχήν δεν αρνήθηκε ότι έχει επενδύσει στις χρηματοοικονομικές «δουλειές» του παιδόφιλου και πράκτορα – κατά τα δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου – της Μοσάντ, αλλά «αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα πουληθούν, εάν επιβεβαιωθώ (σ.σ. για την θέση αυτή στην Fed) και πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου…».

Με άλλα λόγια ο κ. Κέβιν Γουόρς επιβεβαιώνει όχι μόνο ότι συνδέεται για να επωφεληθεί οικονομικά με τις οικονομικές δραστηριότητες του «νεκρού» πλέον Έπσταιν, αλλά και ότι θεωρεί ότι δεν ήταν καν υποχρεωμένος ηθικά και πολιτικά να αποσυρθεί από αυτές, ειδικά καθώς έρχεται σαν υποψήφιος για την υψηλότερη θέση στην Fed, μετά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί, μέχρι σήμερα!

Αυτός ο άνθρωπος είναι ο εκλεκτός του Αμερικανού προέδρου (για τον οποίο παραμένει «ανοικτός» ο φάκελος Έπσταϊν), για την θέση του προέδρου της Fed, μία «θέση» από την οποία «παίζεται» η νομισματική πολιτική της ισχυρότερης οικονομίας του πλανήτη και η οποία σε τελευταία ανάλυση καθορίζει την «πολιτική» του δολαρίου, δηλαδή του «κόστους» του χρήματος διεθνώς!

Δεν ξέρω αν μετά από αυτό έχει νόημα να προσθέσουμε στην αναφορά αυτή από την παρουσίαση του κ. Κέβιν Γουώρς, παρατηρήσεις άλλων γερουσιαστών για την θαυμαστή, όπως την χαρακτήρισαν ικανότητά του, «να παρακάμπτει την υποχρέωσή του» για πραγματικές απαντήσεις στα ερωτήματα που του τέθηκαν…

Σε κάθε περίπτωση το «κατακάθι» αυτής της ιστορίας, είναι ότι οι «άνθρωποι» που εξαρτήθηκαν, επωφελήθηκαν, συνδέθηκαν ή και εκβιάστηκαν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από την «συμμορία» του εκβιαστή παιδόφιλου Έπσταϊν, όχι μόνο παραμένουν και κυκλοφορούν στα υψηλότερα κλιμάκια της πολιτικής που «ορίζει» τις εξελίξεις, αλλά διεκδικούν ακόμα σήμερα τις πιο σημαντικές θέσεις στην «υψηλή» πολιτική και οικονομία…