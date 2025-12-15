Αρχίζει η πλέον κρίσιμη εβδομάδα για την εξέλιξη των μπλόκων. Μετά την άρνηση των αγροτών να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να τον επισκεφθεί αντιπροσωπεία τους στο Μαξίμου, σήμερα στις 5μμ, το μπρα ντε φερ γίνεται πιο σκληρό. Αν και αποτελεί παγκόσμια πρώτη μια κοινωνική ομάδα με πολλά προβλήματα που βρίσκεται στους δρόμους επί 11 μέρες, να αρνείται να δει τον πρωθυπουργό, πληροφορίες του newsit.gr και της στήλης αναφέρουν ότι οι προσπάθειες για αναζήτηση διαύλων επικοινωνίας συνεχίζονται και έως το τέλος της εβδομάδας θα φανεί εάν θα αρχίσει αποκλιμάκωση ή θα επικρατήσει όξυνση.

Θίγονται

Επαγγελματικές ενώσεις που πλήττονται από τις αγροτικές κινητοποιήσεις διαμαρτύρονται και αφήνουν αιχμές για τους αγρότες που δεν κάθονται στο τραπέζι. «Όσοι θα κλείνουν τους δρόμους και θα παρενοχλούν άλλους πολίτες, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου» προειδοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυστηρό μήνυμα αναμένεται να στείλει και στο briefing το μεσημέρι.

Κοινωνικός αυτοματισμός

Ο κοινωνικός αυτοματισμός, η μια κοινωνική ή επαγγελματική κατηγορία να στρέφεται κατά άλλης, όσο θα πλησιάζουν οι γιορτές θα πολλαπλασιάζεται. Πολλοί περιμένουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά για να πάρουν μια ανάσα. Άρχισαν όμως οι ακυρώσεις γιατί ο κόσμος φοβάται τις πολύωρες καθυστερήσεις από τους αποκλεισμούς των τρακτέρ. «Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα» επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη του ανάρτηση. «Οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία», τόνισε.

Αντιδρούν στα μπλόκα

Σε δημόσια παρέμβαση τους το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος – Σύνδεσμος Εξαγωγέων, τονίζουν ότι «οι άδειες καρέκλες δεν αποτελούν λύση, η πίεση χωρίς παρουσία, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς διάθεση συνεννόησης οδηγεί σε στασιμότητα, απώλειες και περαιτέρω απαξίωση της παραγωγικής προσπάθειας της χώρας» Αντέδρασε και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ξενοδόχοι, επιχειρήσεις εστίασης, εξαγωγείς και εισαγωγείς, κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου. Με τα τελωνεία να ανοιγοκλείνουν ήδη στη Θεσσαλονίκη βλέπουν λιγότερη αγοραστική κίνηση από τα γύρω Βαλκάνια.

Οι κινήσεις Μητσοτάκης

Απάντηση στη λίστα με τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων, ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει την Τρίτη το απόγευμα από το βήμα της βουλής, κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026. Ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης και άλλοι, καταθέτουν σενάρια στο Μαξίμου. Στο πρωινό καφέ και στις κλειστές συσκέψεις που θα ακολουθήσουν θα εξεταστούν. Αν τελικά θα γίνει συνάντηση δεν μπορεί να προγραμματιστεί πριν την Παρασκευή διότι ο πρωθυπουργός αναχωρεί για τη Σύνοδο Κορυφής την Τετάρτη το πρωί.

Κόκκινες γραμμές

Από τις συζητήσεις που κάνω με αρμόδια υπουργικά στελέχη καταλαβαίνω ότι δύο είναι οι κόκκινες γραμμές. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η κυβέρνηση να δεχθεί να σταματήσει η δαιδαλώδης διαδικασία υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και να ξαναγυρίσει ο οργανισμός στα παλιά, σε ένα σύστημα που έμπαζε από παντού. Η υπαγωγή στην Ανεξάρτητη Αρχή που έχει τη δυνατότητα αυτόματων διασταυρώσεων συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο είναι ότι το αγροτικό πετρέλαιο δεν θα είναι αφορολόγητο από την αντλία – μπορεί και αυτό να το εκμεταλλευτούν κάποιοι για να κοροϊδέψουν το κράτος – αλλά θα επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για μεγαλύτερες ποσότητες.

Φθηνότερο ρεύμα

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζονται για το ρεύμα, εδώ η ΔΕΗ έχει τον πρώτο λόγο. Οι διαβεβαιώσεις του Μαξίμου είναι ότι το ρεύμα θα είναι φθηνότερο. Ο υπολογισμός του δημοσιονομικού κόστους σε κάθε μέτρο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις τελικές αποφάσεις. Άλλα θέματα που εξετάζονται είναι αυτά που ανέφερε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στην ομιλία του στη σύνοδο των νεοεκλεγέντων τοπικών και νομαρχιακών κομματικών οργανώσεων της ΝΔ. «Ναι, υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές του βαμβακιού φέτος» δήλωσε. «Ναι, υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές του σταριού φέτος. Ναι, υπάρχει πρόβλημα με την κτηνοτροφία μας ακόμα μεγαλύτερο είτε λόγω της ευλογιάς είτε λόγω του ότι στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές – ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές – υπάρχει αυξημένο κόστος ζωοτροφών και μειωμένες τιμές γάλακτος». Επιμέρους λύσεις εξετάζονται αρκετές.

Πάνω από 100 εκατ. ευρώ

Εδώ θα γράψω μια γνώμη που μπορεί κάποιους να τους ενοχλήσει. Θα σας μεταφέρω μια συζήτηση που είχα με έναν εκ των εμπλεκομένων στο «πάρτυ» του ΟΠΕΚΕΠΕ της Κρήτης, την περίοδο που η κυβέρνηση άρχισε να απειλεί ότι θα πάρει πίσω τα κλεμμένα. Δεν ήταν μόνο οι φραπέδες και οι άλλοι τύπου Σεμερτζίδου και ΣΙΑ που έγιναν πλούσιοι από τις επιδοτήσεις και επιδείκνυαν τις Porsche στις στάνες. Μου είπε ο συνομιλητής μου ότι τα περισσότερα δεν θα μπορέσει να τα πάρει ποτέ ο Πιτσιλής διότι οι επιτήδειοι έπαιρναν άσχετους (αγρότες και άλλους) και τους έλεγαν θα κάνω μια αίτηση στο όνομα σου, κανένας δεν ψάχνει τίποτα, κι όταν κατατεθούν τα λεφτά θα τα πάρεις θα κρατήσεις εσύ ένα πολύ καλό μεροκάματο και τα υπόλοιπα θα τα δώσεις σε μένα. Μου μίλησε και για τα IBAN για όσους επιτήδειους ζητούσαν τη μεταφορά των χρημάτων σε άλλους λογαριασμούς. Εκείνοι μπορούν να εντοπιστούν. Αυτοί, όμως, που τα έπαιρναν μετρητά; Άντε να βγάλεις άκρη!

Καρχαρίες και αθερίνες

Τα 9 εκατομ. αιγοπρόβατα που αναπτύχθηκαν στα 15 εκατομ. μόνο από τους μεγάλο – καπουτσίνους; Και μικροί συμμετείχαν. Οι περισσότεροι είναι μεταξύ αυτών των αγροτών που έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους και διαμαρτύρονται. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι κυβερνήσεις δεν φέρουν το μεγαλύτερο βάρος των ευθυνών που φτάσαμε στο μη παρέκει. Το φέρουν. Από το 2026 θα μπουν μέσα τα κεφάλια. Θα μειωθούν οι ρωγμές με τα ψεύτικα ΑΦΜ, οι δηλώσεις με τα fake ζώα και βοσκοτόπια θα περιοριστούν σημαντικά. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος.

Πιέσεις σε βουλευτές

«Η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεβολεύει αρκετούς» δήλωσε ο πρωθυπουργός. Γαλάζιοι βουλευτές που εκλέγονται σε αγροτοκτηνοτροφικές εκλογικές περιφέρειες δέχονται πιέσεις να μην ψηφίσουν την ρύθμιση για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Πάνω από έξι εξέφρασαν ενστάσεις στην συνάντηση που είχαν με τον Κώστα Τσιάρα αλλά και στην ΚΟ. Αγρότες τους απειλούν ότι δεν θα τους ξαναψηφίσουν. Έχουν ανάψει τα τηλέφωνα στα πολιτικά τους γραφεία. Ο πρωθυπουργός τους το ξέκοψε. Αν δεν προχωρήσει η ρύθμιση υπάρχει κίνδυνος για νέα πρόστιμα και διακοπή επιδοτήσεων. Η ονομαστική ψηφοφορία ήδη συζητείται. Υπάρχουν σκέψεις να επιβληθεί κομματική πειθαρχία.

Προεκλογικό κλίμα!

Την στρατηγική της τρίτης θητείας προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο των νεοεκλεγέντων κομματικών οργανώσεων το σαββατοκύριακο. Ο στόχος του είναι να φέρει κοντά την κυβέρνηση με το κόμμα. Δήλωσε από μικροφώνου ότι δεν έδωσε άδεια σε κανένα υπουργό να απουσιάσει για να μιλήσουν για το κυβερνητικό έργο και να δεχθούν ερωτήσεις. «Στην τελική ευθεία για εκλογές 2027 έχουμε διπλή αποστολή – να επικοινωνούμε στους πολίτες την πολιτική μας και να πούμε τι θα κάνουμε για το 2030» δήλωσε. Τονωτικές ενέσεις επιχειρεί διότι η ΝΔ το έχει στο DNA της, γενικώς να διακατέχεται από ηττοπάθεια ακόμη κι όταν κερδίζει. Πολύ περισσότερο τώρα που δεν είναι και στα καλύτερα της.

Ο ροκ σταρ και οι σέλφι

Εκείνος ο οποίος αποθεώθηκε κατά την είσοδο του στο συνεδριακό χώρο ήταν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ο οποίος εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος του Eurogroup, επιφυλάσσοντας μεγάλη τιμή και για την Ελλάδα. Τα κομματικά στελέχη τον υποδέχθηκαν ως ροκ σταρ. Ήταν μια καλή εθνική στιγμή η εκλογή του. Δημοφιλής είναι όμως και ο Παύλος Μαρινάκης. Σάρωσε σε σέλφι που του ζητούσαν. Πολλά στελέχη τον ρωτούσαν για διάφορα θέματα της επικαιρότητας κι όταν του ζητούσαν να φωτογραφηθούν, ευχαρίστως έπαιρνε το κινητό τους για να τραβήξει εκείνος τη σέλφι.