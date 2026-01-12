«Καλή τη πίστει» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε να κάνει δύο συναντήσεις αύριο Τρίτη, με ομάδες αγροτών έως 20 άτομα η καθεμία. Το Μαξίμου στην αρχή πρότεινε μια συνάντηση με 15 άτομα για να μπορεί να γίνει και συζήτηση ουσίας. Το πινγκ πονγκ συνεχίστηκε

και ως προς τον αριθμό που θα συμμετέχουν. Τα μπλόκα επέμειναν ότι στη μία συνάντηση έπρεπε να συμμετέχουν 25 άτομα και στην δεύτερη 10-12 για να παρουσιαστούν όλα τα προβλήματα τα οποία αλλάζουν ανάλογα με το αντικείμενο (αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς κα). Καλόν είναι όμως να τελειώνει γρήγορα αυτό το κρυφτούλι και να γίνει διάλογος σε βάθος, γιατί δυσανασχετούν όλο και περισσότεροι πολίτες.

Το παίρνει πάνω του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει μπροστά και παίρνει πάνω του το αγροτικό ζήτημα. Έχει ζητήσει σενάρια από τους υπουργούς. Δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τακτικισμούς του τύπου «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά». Επιθυμεί όμως να επαναπροσεγγίσει ένα εκλογικό ακροατήριο που ήταν προνομιακό το 2023 (σε ποσοστό 48% οι αγρότες ψήφισαν ΝΔ) και είναι τώρα απέναντι του.

Χρυσή τομή

Η κυβέρνηση εξετάζει λύσεις για προβλήματα που δεν έχουν περαιτέρω δημοσιονομικό κόστος, αλλά αφορούν παθογένειες. Οι αγρότες θα θέσουν αιτήματα οικονομικής φύσεως (αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος κλπ) και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (ΑΤΑΚ, συμφωνία Mercosur κλπ). Ο στόχος είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και στο επίκεντρο να βρεθεί το μείζον θέμα που είναι η επόμενη μέρα του πρωτογενούς τομέα. Σύμφωνα με τον διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής της Eurobank Ιάκωβο Γιαννακλή η Ολλανδία με 45 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργειών παράγει περίπου σε αξία 1700 ευρώ ανά στρέμμα, το Ισραήλ με 6 εκατ. στρέμματα, 1.290 ευρώ ανά στρέμμα και η Ελλάδα με 37 εκατ. στρέμματα περίπου 190 ευρώ ανά στρέμμα! Ο κίνδυνος επιβίωσης είναι ο μεγαλύτερος κι αυτός πρέπει επιτέλους να μπει επί τάπητος.

Προεκλογικός αγώνας

Ποικίλα σχόλια προκάλεσε η εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού στα μπλόκα της Νίκαιας μετά τη δίκη για τα χαμένα βίντεο της μοιραίας αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Συμβούλευσε τους αγρότες απέναντι «στο ανάλγητο κράτος να μείνουν ενωμένοι, η ισχύς εν τη ενώσει». Την περισσότερη ώρα απαντούσε σε ερωτήσεις για το κίνημα των πολιτών «κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής» που οργανώνεται και σύντομα «θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει τη ψήφο του ελληνικού λαού, της κοινωνίας» όπως τόνισε. Δεν έχει να πει ημερομηνία, ή όνομα ακόμη. «Όταν θα έχω κάτι ολοκληρωμένο, που σημαίνει ότι θα έχω πρόγραμμα έτοιμο και άτομα, θα βγούμε και θα μιλήσουμε γι’ αυτό», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Πολιτικές θέσεις

Σε ανάρτηση της χθες χαρακτήρισε «κατάπτυστη» την συμφωνία EE – Mercosur και θα δώσει «το τελειωτικό χτύπημα» στον αγροτικό κόσμο

θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη διατροφική ασφάλεια. Επανέλαβε την κριτική της στο νομοσχέδιο Δένδια για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Υποστήριξε ότι αλλοιώνει τον συνταγματικό πυρήνα της εθνικής άμυνας και συνιστά «επικίνδυνο σκάνδαλο». Πολιτικές θέσεις είναι αυτές. Δεν τις λέει με την ιδιότητα της της προέδρου του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών αλλά ως μελλοντική πολιτική αρχηγός. Έτσι πλέον θα κρίνεται και στο εξής.

Προς παραίτηση;

Ένα πλούσιο παρασκήνιο διαδραματίζεται στο ΔΣ του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Όπως αναφέρουν οι πηγές της στήλης της έχει ζητηθεί να παραιτηθεί όχι μόνο δημόσια (Ρούτσι, Ασλανίδης, Πλακιάς, Κωνσταντινίδης κα) από πρόεδρος. Έγιναν και θεσμικές κινήσεις στο Δ.Σ. Δεν εμφανίστηκε στις τελευταίες συνεδριάσεις. Οι πιέσεις θα κλιμακωθούν όπως πληροφορείται η στήλη. «Δεν στερείται της ιδιότητας της ως μάνας που έχασε την κόρη της στα Τέμπη και θέλει να τα βάλει με το σύστημα και τη Δικαιοσύνη, αλλά ο σύλλογος δεν είναι κόμμα» τόνισε πηγή που βρίσκεται κοντά σε χαροκαμένους γονείς. Υπήρξαν και σκέψεις να αναζητηθεί τρόπος αποπομπής της Μαρίας Καρυστιανού από την θέση της προέδρου αλλά εκτιμάται ότι είναι θέμα ημερών η παραίτηση της με δική της απόφαση.

28 Φεβρουαρίου

Μια κρίσιμη ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου που κλείνουν τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και θα συνδυαστεί με νέο κάλεσμα να βγει στους δρόμους ο κόσμος. Η Μαρία Καρυστιανού θα είναι μέχρι τότε πρόεδρος και θα μιλήσει ως μάνα ή θα κάνει πολιτικό λόγο; Επίσης θα έχει δημιουργήσει το κόμμα ή όχι; Το πιο πιθανό όχι. Αλλά χωρίς την Καρυστιανού μπροστά θα συγκεντρωθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες στις συγκεντρώσεις;

Alert για απώλειες κομμάτων

Η Μαρία Καρυστιανού με βάση δημοσκόπηση της GPO (Δεκέμβριος 2025) έδειξε ότι έχει διεισδυτικότητα και στα αριστερά και στα δεξιά. Στο υποθετικό ερώτημα ποιοι θα μπορούσαν ψηφοφόροι άλλων κομμάτων «πολύ» ή «αρκετά» να ψηφίσουν ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία.

Νίκη: 63,4 %

Πλεύση Ελευθερίας: 52,8%

Ελληνική Λύση: 36,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 26,8%

ΚΚΕ: 25%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 24,4%

ΠΑΣΟΚ: 15,7%

ΝΔ: 10%

Εάν δεν κάνει επισήμως το κόμμα, δεν παρουσιάσει πρόσωπα και πρόγραμμα και δεν δοκιμαστεί στις μυλόπετρες της πολιτικής όλα αυτά δείχνουν μια τάση τώρα αλλά μπορεί να ανατραπούν θεαματικά. Alert ιδιαίτερα στα κόμματα που απειλούνται περισσότερο έχει σημάνει.

Κίτρινη κάρτα

Η κίτρινη κάρτα που δείχνει με κάθε τρόπο η Μαρία Καρυστιανού σε εκλεγμένα στελέχη με άλλα κόμματα για να τα δεχθεί στο κίνημα – κόμμα που θα δημιουργηθεί, έφερε στο προσκήνιο και την περίπτωση του Νίκου Φαραντούρη που βιάστηκε να χαρακτηρίσει «καλοδεχούμενο» ένα κόμμα Καρυστιανού. Τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά διαψεύδονται τα σενάρια ότι θα ήταν κάτι σαν υπαρχηγός της μάνας των Τεμπών. Αρκετοί βουλευτές που βλέπουν να απειλείται η επανεκλογή τους με τα κόμματα όπου είναι τώρα, το ξανασκέφτονται αν πρέπει να λένε καλά λόγια για το κίνημα Καρυστιανού ή όχι μην δουν κι εκείνα κίτρινη κάρτα.

Όχι στους λαϊκισμούς

«Ο κόσμος πάντα μπορεί να αισθάνεται μία κούραση, να σαγηνεύεται ενδεχομένως από κάποιες σειρήνες εναλλακτικών προτάσεων» δήλωσε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο Μοσχάτο. «Λέω σε όλες και σε όλους ας είμαστε πολύ προσεκτικοί» τόνισε. «Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελθόν. Πιστεύω ότι αυτά τα διδάγματα έχουν γίνει μαθήματα για τους πολίτες». Στόχος της ΝΔ είναι η συσπείρωση και ο επαναπατρισμός σε ένα πολιτικό σκηνικό που μοιάζει με κινούμενη άμμο.

Ψηφοφόροι Σαμαρά

Στο γαλάζιο στρατόπεδο άλλοι τρίβουν τα χέρια τους γιατί θεωρούν ότι εάν τεθεί το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Καρυστιανού» οι πολίτες ακόμη και οι δυσαρεστημένοι θα ψηφίσουν πολιτική σταθερότητα. Άλλοι, όμως, ανησυχούν ότι αν ένα ενδεχόμενο κόμμα της, στερήσει ένα μικρό ποσοστό από τη ΝΔ, μπορεί να είναι πολύ κρίσιμο. Αυτό που έμαθα επίσης είναι ότι πολίτες που λένε τώρα ότι θα ψήφιζαν ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εάν δεν το κάνει τελικά, θα ψηφίσουν Καρυστιανού…

Τι γίνεται με τον Αυλωνίτη;

Ο ανεξάρτητος βουλευτής που εντάχθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει με την Μαρία Καρυστιανού για την δημιουργία ενός αντικυβερνητικού μετώπου. Υπάρχουν φήμες ότι σκέφτεται να αποχωρήσει από το κόμμα Κασσελάκη. Η πραγματικότητα είναι ότι εξέφρασε μεγάλη ενόχληση για τις διαδικτυακές επιθέσεις που δέχθηκε η Κυριακή Μάλαμα (ήταν η πρώτη που αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας). Ζήτησε να βρεθούν ποιοι τα γράφουν.

«Δρόμοι παράλληλοι»

Κατά τ´ άλλα συνεργάτες του Στέφανου Κασσελάκη απάντησαν στην στήλη ότι δεν υπάρχει θέμα με τον Αυλωνίτη για τα όσα είπε για την Καρυστιανού. Και ο πρόεδρος του Κινήματος αναφέρεται θετικά στον αγώνα της, όλοι κρίνονται από τις θέσεις που παρουσιάζουν και αυτές ακόμη δεν τις έχουμε δει, είναι κοντά σε πολλά αλλά οι δρόμοι τους είναι παράλληλοι, όπως τόνισαν. Το τελευταίο διάστημα φούντωσαν οι φήμες ότι ο Κασσελάκης θέλει εκείνος να τον πάρει η Καρυστιανού. Το διαψεύδει το περιβάλλον του. Όλα θα κριθούν για το Κίνημα στο έκτακτο συνέδριο του τέλη Φεβρουαρίου όπου θα αποφασίσουν τα μέλη του αν θα μείνει ζωντανό ή θα διαλυθεί.