Με το βλέμμα στραμμένο σε μια τρίτη 4ετία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον Προϋπολογισμό του 2026 με το ορόσημο του 2027 και τον ορίζοντα του 2030. «Η χώρα μας διαθέτει κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί» επισήμανε στην ομιλία του στη βουλή, επαναφέροντας εμμέσως το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος». Επιμένει στην στρατηγική της αυτοδυναμίας όταν η πρόκληση των συνεργασιών είναι στο τραπέζι. Το θέμα βέβαια είναι ποιος θα συνεργαστεί με ποιον που δεν θέλει ο ένας να βλέπει τον άλλον!

Από τον καναπέ

Ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για τον Τσίπρα που την ίδια ώρα παρουσίαζε το βιβλίο του στην Πάτρα. Ταυτόχρονα πέταξε και εσωκομματικά βέλη για όσους τον κατηγορούν ότι άλλαξε την φυσιογνωμία του κόμματος, το έκανε σημιτικό, υβριδικό πασοκικό κόμμα (Σαμαράς και μέχρι σ’ένα βαθμό και ο Καραμανλής). «Βλέπουμε φλερτ με μια “Ιθάκη” μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά» τόνισε. «Παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις».

Τσίπρας αδειάζει Καραμανλή

Για πρώτη φορά, ο Αλέξης Τσίπρας στοχοποίησε την πρωθυπουργία του Κώστα Καραμανλή προς τον οποίο τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια όπως κι εκείνος έχει για τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. «Πιτσιρίκο» τον αποκαλούσε στις ιδιωτικές συνομιλίες του. Στενοί συνεργάτες του Καραμανλή όπως ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος έγιναν υπουργοί του Τσίπρα και πρωτοστάτησαν στο να κρεμαστούν στα μανταλάκια για την Novartis 10 πολιτικά πρόσωπα ανάμεσα στα οποία ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. «Κάποιοι ξεχνάνε ότι η χώρα δε χρεοκόπησε το 2015» δήλωσε ο Τσίπρας στην Πάτρα. «Η χώρα χρεοκόπησε από το 2008. Και αποτελειώθηκε από το 2012 ως το 2015. Ζητούν μόνο το λόγο με τα τερατώδη ψέματα ότι εμείς ρίξαμε την Ελλάδα στα βράχια. Εμείς, όχι η κλεπτοκρατία και τα Greek statistics» τόνισε. Τον υποδέχθηκαν με αντιδεξιά συνθήματα που παρέπεμπαν στα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. «Δεν ξεχνώ τι σημαίνει δεξιά» φώναζαν.

Σπασμένο τηλέφωνο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε στη Βουλή στους αγρότες αυτά που θα ήθελαν να ακούσουν. Το σκεπτικό του Μαξίμου είναι ότι η κυβέρνηση έχει σχέδια για όλα τα θέματα που μπορεί να δώσει λύσεις αλλά δεν θα ήθελε να προκαταλάβει έναν διάλογο με τους αγρότες στα μπλόκα. Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος που είχε υπουργός με γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή. «Έχω να μοιράσω 160 εκατ. σε κτηνοτρόφους και αγρότες που τα προϊόντα τους πιάνουν χαμηλές τιμές. Θέλεις να το κάνω μόνος μου;» αναρωτήθηκε ο υπουργός. «Όχι, όχι» απάντησε ο αγροτοσυνδικαλιστής. Όχι μόνο για να έχει μια επιρροή που δεν θέλει να χάσει αλλά και γιατί οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από την κυβέρνηση τις ειδικές κατηγορίες. Χθες τα μπλόκα στήριξαν την απεργία της ΑΔΕΔΥ. Αρκετοί ήταν θετικοί στον διάλογο με τον πρωθυπουργό μετά το πλαίσιο που παρουσίαζε ο Τσιάρας το μεσημέρι της Δευτέρας. Μετά ζητούσαν να πει τα μέτρα ο πρωθυπουργός. Δεν τα είπε. Μέχρι το Σάββατο θα αποφασίσουν τι θα κάνουν.

Με ή χωρίς τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός φεύγει σήμερα για τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής. Την Παρασκευή θα επιστρέψει στην Αθήνα. Είναι ανοιχτή μια συνάντηση μαζί του αν μέχρι τότε δεν καταλήξουν οι επαφές κυβέρνησης – αγροτών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ανέλαβαν την ευθύνη να τους πείσουν να φύγουν τα μπλόκα και τους δρόμους τα Χριστούγεννα γιατί πολλές επαγγελματικές κατηγορίες ήδη πλήττονται.

Στην ΑΑΔΕ

Η ΚΟ της ΝΔ χειροκρότησε πολλές φορές τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ώρα που μιλούσε. Κάποιες φορές σηκώνονταν και όρθιοι οι βουλευτές. Θέμα συνοχής στις κρίσιμες στιγμές δεν υπάρχει. Πολλοί, όμως, έχουν παράπονα. Βρίσκονται σε δύσκολη θέση ιδιαίτερα οι βουλευτές που εκλέγονται σε αγροτοκτηνοτροφικές περιφέρειες. Αρκετοί εισηγούνταν να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Είναι η μόνη κόκκινη γραμμή στην οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός διότι την θεωρεί ως την πιο μεγάλη μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε ένα αρρωστημένο σύστημα.

Ονομαστική ψηφοφορία

«Καιρός να ανατραπεί μια διακομματική παθογένεια 40 χρόνων» δήλωσε ο Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι η ΝΔ θα καταθέσει πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας. «Για για να δούμε κ. Ανδρουλάκη πως θα τοποθετηθείτε» είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα» τόνισε επισημαίνοντας ότι οι καιροσκόποι πάντα επιζητούν τρόπους να βρεθούν κοντά στην εξουσία. Σαφώς όμως και η ονομαστική ψηφοφορία στριμώχνει και τους γαλάζιους βουλευτές που καλυπτόμενοι πίσω από την μυστική ψήφο σκέφτονταν να ψηφίσουν «όχι».

Welcome

Σήμερα ο πρωθυπουργός προσκαλεί στη μία το μεσημέρι στο Μαξίμου την ΚΟ του κόμματος του. Το συνηθίζει την επομένη της ψήφισης του προϋπολογισμού. Τα τραπέζια που ήταν να αρχίσει με ομάδες βουλευτών αναβλήθηκαν λόγω των μπλόκων. Το μήνυμα που στέλνει είναι ότι αν δεν πάει καλά το κόμμα ούτε εκείνοι θα πάνε. Όντως αυτά είναι αλληλένδετα. Η αγωνία της επανεκλογής είναι που κάνει αρκετούς βουλευτές να αγωνιούν για την επόμενη μέρα.

Δεν πήγε καλά

Η πρόταση Μητσοτάκη να φτιαχτεί μια διακομματική επιτροπή η οποία θα καταθέσει τις προτάσεις της για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα βρήκε το ΠΑΣΟΚ με ευήκοα ώτα αλλά με κακή εμπειρία. Συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη διηγήθηκε στη στήλη όταν εκδήλωσε η κυβέρνηση την πρόθεση να αποφασίσει διακομματικά τον εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ. Το ΠΑΣΟΚ ανταποκρίθηκε. Έλαβε μια σελίδα με κάποια σημεία και μετά οι υπουργοί εξαφανίστηκαν! Εκείνη η πρωτοβουλία έμεινε στον αέρα. Για να δούμε τι θα γίνει με τη νέα!

Κόμμα Καρυστιανού

Κοντά στη δημιουργία κόμματος βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού. Μιλάει για κίνημα κατά της διαφθοράς που θα στηρίξει με όποιο τρόπο μπορεί «προκειμένου αυτό να οργανωθεί σωστά και αν οργανωθεί σωστά και ανταποκριθεί στα υψηλά στάνταρ και μετατραπεί σε κόμμα, βεβαίως να υπάρχει μια λύση για όλους τους πολίτες που θέλουν κάτι υγιές πέρα από τους γνωστούς κομματικούς σχηματισμούς» όπως δήλωσε (Κόντρα).

Στην ερώτηση αν θα επικεφαλής απάντησε «δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτη, μόνο του το κίνημα θα δείξει ποιον θέλει για αρχηγό. Το ξεκαθαρίζουμε». Αν υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι θα προταθεί άλλος ή άλλη από την Καρυστιανού είναι γελασμένος. Στον πολιτικό στίβο θα δοκιμαστεί η Μάνα των Τεμπών. Προς το παρόν την εγκαταλείπουν οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη.

Όσον για τον Νίκο Καραχάλιο επιχειρεί να την αποδομήσει αποκαλύπτοντας τις σχέσεις της με την Ηγουμένη που μιλάει αραμαϊκά – χρησιμοποιεί μετάφραση google. Υπάρχει επίσης και μία αστρολόγος, απόφοιτη του Χάρβαρντ. Έρχεται νέο πολιτικό θρίλερ με νέους πρωταγωνιστές (Μαρία και Αλέξης).