Σε μια εποχή που το πολιτικό σύστημα μοιάζει με κινούμενη άμμο και είναι διάχυτη η ανησυχία ότι οι εκλογές μπορεί να οδηγήσουν σε αχαρτογράφητα νερά τη χώρα, θεσμικά ζητήματα θα αποτελέσουν κρίσιμο κρας τεστ ως προς το αν μπορούν να υπάρξουν στοιχειώδεις συναινέσεις. Η μεγάλη πρόκληση είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση την οποία ανοίγει σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του από το Μαξίμου. Έκλεισε ο κύκλος της μεταπολίτευσης και ο στόχος του είναι ένα σύγχρονο σύνταγμα που θα ανταποκρίνεται στα κελεύσματα των καιρών.

Με την υπογραφή Γεραπετρίτη

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου με διεθνή αναγνώριση, που είχε συντάξει και το σχέδιο Συνταγματικής Αναθεώρησης της ΝΔ το 2018, θα τεθεί επικεφαλής του εθνικού εγχειρήματος. Μετά την συνάντησή του με τον πρωθυπουργό άρχισε κάποιες άτυπες επαφές με άλλα κομμάτια. Στο επόμενο διάστημα θα πυκνώσουν προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

Το άρθρο 86

Μετά τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το πολύπαθο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών θα αλλάξει σημαντικά. Σήμερα την μεγαλύτερη ευθύνη έχει η Βουλή και ακολουθεί η Δικαιοσύνη. Έχουν πέσει πολλές ιδέες στο τραπέζι. Η πιο απλή και ουσιαστική είναι να μην συνεχιστεί το καθεστώς η Δικαιοσύνη με το που πέφτει σε μια δικογραφία σε όνομα υπουργού να στέλνει τον φάκελο στη Βουλή να αποφασίσει εκείνη αν πρέπει να παραπεμφθεί ή όχι. Η Δικαιοσύνη εφεξής θα πρέπει να εκφέρει δικαστική κρίση. Δεν θα εξαιρεθεί η Βουλή, αλλά θα περιοριστεί ο ρόλος της, χωρίς να καταργηθεί (υπάρχει και αυτή η πρόταση αλλά θεωρείται ακραία).

Ο Δένδιας

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας διατύπωσε την δική του πρόταση για το άρθρο 90 του Συντάγματος που αφορά στον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. «Ποιος από εμάς μπορεί, παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση; Ποιος από εμάς δεν βλέπει την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία;» αναρωτήθηκε.

Το είπε στην Σακελλαροπούλου

Ένας από τους λόγους που η Κατερίνα Σακελλαροπούλου δεν προτάθηκε για δεύτερη θητεία στην Προεδρία της Δημοκρατίας ήταν ότι ο πρωθυπουργός είχε αποφασίσει να προτείνει στην Συνταγματική Αναθεώρηση εξαετή θητεία άπαξ. Το είχε πει και στην ίδια. Ο βασικός λόγος βέβαια ήταν τα ομόφυλα ζευγάρια αλλά και η εξαετής προεδρική θητεία χωρίς δικαίωμα επανεκλογής θα είναι μέσα στις προτάσεις της ΝΔ.

4-5 μήνες

Οι εργασίες της Βουλής για την Συνταγματική Αναθεώρηση θα αρχίσουν γύρω στον Απρίλιο – Μάιο. Επειδή θα έχει μεγάλο εύρος πιθανόν να χρειαστούν 4-5 μήνες. Οπότε οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο, καθώς μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές είτε γίνουν το τελευταίο τρίμηνο του 2026 είτε την Άνοιξη του 2027, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ήρθαν κοντά

Άλλο ένα πεδίο που θα απαιτηθεί ευρεία συναίνεση είναι το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία όπως αναφέρουν κομματικές πηγές με τις οποίες συνομίλησε η στήλη. Τα δύο κόμματα μαζί συγκεντρώνουν 189 ψήφους. Χρειάζονται 200 για να εγκριθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να το συζητάει αλλά βάζει στο τραπέζι το επιχείρημα της διαρροής από το υπ. Εσωτερικών των στοιχείων των ομογενών που δήλωσαν ότι θέλουν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές του 2023, στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού. Δεν υπήρχε ακόμη η επιστολική ψήφος και η διαρροή στοίχισε την έδρα της ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου.

Συναινέσεις

Αν δεν ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το άλλο σχήμα κομμάτων που μπορεί να συναινέσουν είναι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας, οι τέσσερις βουλευτές του Στέφανου Κασσελάκη και οι τρεις ανεξάρτητοι που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες και ψηφίζουν τα νομοσχέδιο της ΝΔ. Συγκεντρώνουν 202 ψήφους.

Ο Κασσελάκης έκανε την πρόταση για την επιστολική ψήφο στην ΔΕΘ. Όσον αφορά στην δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας με υποψήφιους βουλευτές αποκλειστικά ομογενείς τα κόμματα έχουν πολλές ενστάσεις, πως θα κάνουν προεκλογικό αγώνα οι υποψήφιοι σε τρεις ηπείρους κλπ. Μπορεί όμως να υπερψηφιστεί μόνο από τη ΝΔ και να εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες εκλογές, κάτι που δεν μπορεί να ισχύσει για την επιστολική.

Στο Σύνταγμα στις 28/2

Ο σύλλογος πληγέντων Τέμπη 2023 έκλεισε την πλατεία Συντάγματος για τις 28 Φεβρουαρίου που συμπληρώνονται τρία χρόνια από την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Αρχές Φεβρουαρίου θα γίνουν οι εκλογές για το νέο ΔΣ. Προηγήθηκε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την θέση της προέδρου η οποία της ζητήθηκε μετά την απόφαση της να κάνει κόμμα. Μεταβατικός πρόεδρος είναι ο Παύλος Ασλανίδης. Οι πληροφορίες από τους περισσότερους συγγενείς συγκλίνουν ότι δεν επιθυμούν να της δώσουν νέο ρόλο. Αναμένεται να παραστεί στη συγκέντρωση του Συντάγματος. Αν ζητήσει να μιλήσει, θα της δοθεί το μικρόφωνο αλλά δεν θα έχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι σχέσεις έχουν διαρραγεί με τους περισσότερους συγγενείς. Δεν πρέπει όμως να ακυρώνεται η καθοριστική συμβολή της στην ανάδειξη της τραγωδίας.

25 Μαρτίου

Ημερομηνία με τριπλό συμβολισμό φαίνεται να επιλέγει η Μαρία Καρυστιανού για την ανακοίνωση της Διακήρυξης και του Ονόματος του κόμματος της. Από τις αρχές Ιανουαρίου κυκλοφόρησε η φήμη από Πατρινούς πολιτικούς της φίλους – το έγραψε η εφημερίδα Πελοπόννησος – ότι αυτή η ημερομηνία είναι η 25η Μαρτίου. Τρεις είναι οι λόγοι.

Η Δίκη!

Πρεμιέρα στις 23/3 στην Λάρισα θα κάνει η μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Οι κατηγορούμενοι είναι 38, οι δικηγόροι 120-150, περίπου 200 οι μάρτυρες. Αναμένεται να κρατήσει 7-8 χρόνια. Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται την Δικαιοσύνη της Λάρισας.

Ο Αρχάγγελος

25 Μαρτίου είναι η διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της εθνικής παλιγγενεσίας. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε στη Μαρία το χαρμόσυνο γεγονός ότι θα γεννήσει τον Χριστό, τον υιό του Θεού. Η Καρυστιανού έχει δηλώσει σε συνέντευξη της πως αισθάνεται ότι δίπλα της στέκεται ο Αρχάγγελος, και η κόρη της. «Στον ουρανό είναι και η κόρη μου. Πώς μπορώ να μην αγαπάω εκείνο το κομμάτι;» είπε.

Το κόμμα της Δικαιοσύνης

Την 25η Μαρτίου γιορτάζεται και η Ελληνική Επανάσταση του 1821, που συμβολίζει την «αναγέννηση» του ελληνισμού και την αποτίναξη από τους ζυγούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αρχές Απριλίου αρχίζει η Μ. Εβδομάδα οπότε είναι περιορισμένες και οι ημερομηνίες. Πολιτικοί φίλοι της Καρυστιανού έχουν προτείνει να ονομαστεί το κόμμα της, «Κόμμα της Δικαιοσύνης». Σίγουρα πάντως δεν θα ονομαστεί «Οξυγόνο» που είναι η λέξη που σημάδεψε τις τελευταίες μαρτυρικές στιγμές αρκετών θυμάτων.