Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια πρόωρων εκλογών εντός και εκτός της ΝΔ. Κάποια στελέχη εισηγούνται στο Μαξίμου κάλπες μετά το Πάσχα διότι αναθάρρησαν από την δημοσκοπική άνοδο της ΝΔ. Βέβαια δεν μιλάμε για κάποιο ράλι αλλά για 1,5-2 μονάδες. Φτάνει γύρω στο 31-32% στην αναγωγή, και 26-27% στην πρόθεση. Γαλάζιοι θεωρούν ότι ο πόλεμος γενικά ευνοεί τις κυβερνήσεις γιατί οι πολίτες επιζητούν σταθερότητα. Τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ, όμως, δεν εμπνέουν αισιοδοξία για να πλησιάσει την αυτοδυναμία. Ο Μητσοτάκης δεν θα έπαιρνε το ρίσκο των εκλογών κάνοντας μέτριες πτήσεις όταν έχει χρόνο μπροστά του να το παλέψει.

Άρσεις ασυλίας

Αντικείμενο προβληματισμού και συζητήσεων αποτελεί το ενδεχόμενο πάνω από 10 βουλευτές της ΝΔ να αναφέρονται στην 2η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Κοβέση. Υποτίθεται ότι έρχεται στη Βουλή από το καλοκαίρι, αλλά τώρα η ώρα της αλήθειας πλησιάζει. Δικαστικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι περιπτώσεις αυτών των βουλευτών, δεν είναι όπως του Τάσου Χατζηβασιλείου ή του Διονύση Σταμενίτη που αναφέρονταν τα ονόματα τους, στην πρώτη δικογραφία, απομακρύνθηκαν από την κυβέρνηση, αλλά τελικά απεδείχθη ότι δεν είχαν κάνει κάποιο ρουσφέτι. Οι 10 plus βουλευτές φέρονται να ζητούν συγκεκριμένα ρουσφέτια χρησιμοποιώντας τις τρύπες του παθογενούς συστήματος των πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων. Θα ζητηθεί η άρση ασυλίας τους. Η ΝΔ πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αρνηθεί.

Θα αντέξει;

Η αντιπολίτευση θα πιέζει την κυβέρνηση να παραιτηθεί. Η απάντηση θα είναι «τους έστειλα στη δικαιοσύνη». Θα αντέξει όμως; Αυτός είναι ο πραγματικός φόβος που μπορεί να οδηγήσει σε εκλογές. Τέτοιου είδους συζητήσεις γίνονται μεταξύ βουλευτών της ΝΔ. Αν χρειαστεί να παραιτηθεί κάποιος υπουργός, ή κάποιο κορυφαίο κομματικό στέλεχος και η ΚΟ της ΝΔ τραυματιστεί, ενδεχομένως ο Μητσοτάκης να αναγκαστεί να πάει σε πρόωρες εκλογές, όπως εκτιμούν.

Έδειξε το 2027

Ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο έδειξε και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έπαιξε το χαρτί της σταθερότητας. «Σε μία τόσο σύνθετη συγκυρία, αυτή την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας, οφείλει να τη σφυρηλατεί και η εσωτερική σταθερότητα και η ενότητα», ανέφερε. Έκανε έκκληση για εθνική ενότητα. «Είναι σημαντικό να έχουμε τη δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και τα λιγότερο σημαντικά του κομματικού μας μικρόκοσμου» τόνισε. Μπορεί ο πόλεμος που για αρκετούς θα ήταν αιτία να γίνουν εκλογές, να είναι ο λόγος που θα αποφευχθούν.

Τον ψαλίδισε

Η αβεβαιότητα για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων επιβάλουν «μια προσεκτική στάθμιση». Αυτήν την απάντηση έδωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στο ερώτημα γιατί δεν αποφασίστηκε μια μεγαλύτερη αύξηση στον κατώτατο μισθό που έφτασε τα 920€. Υπήρχαν πληροφορίες ακόμη και για 940€. Οι συνέπειες του πολέμου επηρεάζουν τα πάντα αφού η οικονομία πιέζεται παγκοσμίως. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι το 2027 ο κατώτατος να φτάσει τα 950€ και ο μέσος μισθός τα 1500€. Από την αύξηση του κατώτατου μισθού ωφελούνται 650.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει αντίκτυπο και σε σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Αβεβαιότητα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παρατεταμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή η οποία διατηρεί ένα αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον, με τις διακυμάνσεις των τιμών στα καύσιμα να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και αυτός με τη σειρά του να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, που έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε κάθε οικονομία, σε κάθε κοινωνία.

«Νομίζω ότι η αβεβαιότητα είναι, πια, η μόνη βεβαιότητα και αυτό προφανώς απαιτεί από μέρους μας μία συνεχή εγρήγορση» τόνισε.

«Έτοιμοι για όλα»

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέλυσε στο υπουργικό συμβούλιο όλα τα σενάρια όσον αφορά στην διάρκεια του πολέμου. Είναι τα πάντα ανοιχτά. Από μια πολεμική κλιμάκωση που μπορεί να φτάσει στα άκρα μέχρι μια άμεση αποσυμπίεση που συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες. Η γενική εκτίμηση είναι ότι ο Τραμπ υποτίμησε το θεοκρατικό καθεστώς που έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία και ήλπιζε να πετύχει ότι με τον Μαδούρο που τον απήγαγε και τον δικάζει. Στο Ιράν απέτυχε. Όσους και να σκοτώσει είναι σαν την λερναία Ύδρα. Έχει ρίζες βαθιές καθεστώς στην κοινωνία. Παράλληλα υποτίμησε την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ιρανών. Πέτυχαν να κρατήσουν στον δικό τους έλεγχο τα στενά του Ορμούζ. Τώρα στοχεύουν και στο κλείσιμο των στενών Μπαμπ αλ Μαντέμπ τα οποία ελέγχουν οι Χούθι τους οποίους χρηματοδοτεί το Ιράν. Αν συμβεί αυτό η παγκόσμια οικονομία τινάζεται στον αέρα.

«Πυρηνικό όπλο»

«Ο έλεγχος του παγκόσμιου εμπορίου είναι το «πυρηνικό» όπλο του Ιράν» λέει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών. Κι αυτό υποτιμήθηκε με αποτέλεσμα όλες οι πλευρές να έχουν εγκλωβιστεί σε κινήσεις που δύσκολα έχουν επιστροφή. Τρεις είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι από έναν παρατεταμένο πόλεμο που αυτή τη στιγμή φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες: ναυσιπλοΐα, εμπόριο και τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη από μοναχικούς λύκους.

«Για όλα τα ενδεχόμενα»

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα» τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο υπουργικό. Και σε ό,τι αφορά στα αστυνομικά μέτρα και στα οικονομικά. Γιατί όπως μου είπε πηγή των Βρυξελλών, εάν ο πόλεμος παραταθεί θα πρέπει να ριχτούν «μπαζούκας» στην οικονομία, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο βαριές από ότι στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Όλοι μαζί!

Ο παλιός είναι αλλιώς. Ο Κώστας Σκανδαλίδης πέτυχε στη συνάντηση που είχε με τον Χάρη Δούκα να τον πείσει ότι η αναφορά που θα γίνει στο κείμενο αρχών του συνεδρίου θα καλύψει το αίτημα του να δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ. Έτσι δεν θα καταθέσει ψήφισμα. Η ανακωχή δεν ξέρω όμως αν θα κρατήσει και τις τρεις μέρες του συνεδρίου. Μου φαίνεται δύσκολο να μην επιδιώξει η κάθε πλευρά (Ανδρουλάκης, Δούκας, Χριστοδουλάκης, Γερουλάνος) μια επίδειξη της όποιας επιρροής διαθέτει. Τι έφτιαξαν τους «στρατούς» των συνέδρων!

Θα παραβρεθούν

Μέχρι χθες το βράδυ απάντησαν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα στείλουν εκπροσώπους τα εξής κόμματα: Η ΝΔ τον γραμματέα του κόμματος Κώστα Σκρέκα, ο ΣΥΡΙΖΑ τον γραμματέα της ΚΟ Διονύση Καλαματιανό, το ΚΚΕ τον βουλευτή Γιώργο Λαμπρούλη, οι Δημοκράτες του Κασσελάκη τον γραμματέα του κόμματος Βασίλη Σίμο. Δεν απάντησαν η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά.