Οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει η ΕΕ προκειμένου οι κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τις βαριές συνέπειες από τον πόλεμο, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής, στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη (19/3). Θα φανεί εάν οι ηγέτες των «27» θα κλείσουν το μάτι σε μια δημοσιονομική χαλάρωση ή θα κλωτσήσουν το τενεκεδάκι παρακάτω. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με την ιδιότητα του του προέδρου του Eurogroup, καθώς δύο φορές τον χρόνο γίνεται ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και τον Πρόεδρο του Eurogroup. Αυτή είναι η πρώτη του Πιερρακάκη.

Δύο Έλληνες!

«Είναι η πρώτη φορά που θα είμαστε δύο Έλληνες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είμαι υπερήφανος» δήλωσε ο πρωθυπουργός στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα. «Η κατεύθυνση που έχω δώσει στον Υπουργό Οικονομικών και με το “καπέλο” του Προέδρου του Eurogroup είναι ότι στο κακό σενάριο – τονίζω, εύχομαι να μην χρειαστεί – δεν θα χρειαστεί μόνο εθνική, αλλά και ευρωπαϊκή αντίδραση» τόνισε. «Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό το απευκταίο σενάριο και η Ευρώπη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Εδώ πλαφόν, εκεί πλαφόν…

Καλό το πλαφόν στο κέρδος, το οποίο δεν στοίχισε τίποτα στα δημόσια ταμεία, αλλά με τις τιμές που αυξάνονται, εξανεμίζονται τα όποια οφέλη. Αντιδρούν και οι πρατηριούχοι.

Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορεί να πάει μακριά η βαλίτσα με το πλαφόν. Η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι θα πάει σε μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα μόνον εφόσον συνεχιστεί η κρίση και το πετρέλαιο κινείται σε πάνω από 100$ το βαρέλι τουλάχιστον για ένα μήνα. Η ανεπίσημη είναι ότι δεν θα αντέξει η κοινωνία, στο 10ήμερο πρέπει να ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα (fuel pass, επιδότηση ενέργειας κλπ.)

Το κακό σενάριο

«Αν χρειαστεί, θέλω να γνωρίζουν όλες και όλοι ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία με εθνικούς πόρους» δεσμεύτηκε ο Μητσοτάκης. «Έχοντας μια μεγάλη εμπειρία δεν ρίχνουμε ποτέ όλα τα όπλα από την αρχή». Η κυβέρνηση ξορκίζει το αρνητικό σενάριο, ο πόλεμος να κρατήσει μήνες και να χρειάζονται συνεχώς μέτρα.

Χθες το βαρέλι έφτασε τα 103 $, ξεπέρασε το όριο συναγερμού που είναι τα 100$. Εφόσον η ανηφόρα θα συνεχιστεί η λήψη μέτρων είναι αναπόφευκτη όπως τονίζουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές. Αυτήν την στιγμή υπάρχουν 800 εκατομ. επιπλέον στα κρατικά ταμεία και ο στόχος είναι να δοθούν με το προεκλογικό καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ο πόλεμος χάλασε τα σχέδια. Θα χρειαστεί η κυβέρνηση να βάλει το χέρι στη τσέπη.

Ακυρώσεις όχι ακόμη…

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε και δέχθηκε πολλές ερωτήσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Περπάτησε στο κέντρο και μιλούσε με τον κόσμο, ήθελε να μάθει τις συνέπειες του πολέμου. «Πώς τα πάτε;», «Έχετε ακυρώσεις;» τους ρωτούσε. «Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος;» ήταν το ερώτημα των πολιτών που κυριαρχούσε. Ο τουρισμός είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος της κυβέρνησης που πόνταρε σε ένα καλό Καλοκαίρι για να ενισχυθεί κι άλλο το καλάθι της ΔΕΘ. Η απάντηση που έπαιρνε υπουργός Οικονομικών ήταν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακυρώσεις, ούτε για το Πάσχα ούτε για το Καλοκαίρι. Την τελευταία εβδομάδα όμως δεν είναι πολλά τα τηλεφωνήματα για νέες κρατήσεις. Ο κόσμος δείχνει μια διστακτικότητα. Είναι σε φάση αναμονής.

Τα άκουσε ο Κουτσούμπας!

Οι Κρητικοί έμαθα ότι μιλούσαν με αγανάκτηση για τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα που είπε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι εκτοξεύτηκαν drones εκτός από την Κύπρο και προς την Σούδα! Τον διέψευσαν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι στον πόλεμο. Τα drones έφυγαν από τον Λίβανο, ήταν της Χεζμπολάχ και στόχος ήταν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου. «Δεν πρέπει να λέγονται τόσο σοβαρά πράγματα και μάλιστα από πολιτικούς αρχηγούς, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί» έλεγαν επαγγελματίες στον Πιερρακάκη. Κάποιοι πάντως εμφανίστηκαν αισιόδοξοι. «Να δείτε που φέτος θα πάμε καλύτερα με τον τουρισμό γιατί τουριστικές αγορές που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη θα νεκρώσουν».

Ζάλη!

Στους πολέμους πάντα υπάρχουν και κάποιοι που γίνονται πλουσιότεροι. Η μεγάλη επικινδυνότητα λόγω της απειλών για ναρκοθετήσεις του στενού του Ορμούζ και των επιθέσεων των ιρανικών δυνάμεων σε πλοία, κάθε μέρα οδηγούν νέες αυξήσεις στα ασφάλιστρα των πλοίων αλλά και τα ενοίκια των τάνκερ από τις πετρελαϊκές εταιρίες. Δεν υπάρχουν πλέον τρίμηνα ή εξάμηνα συμβόλαια. Στο τραπέζι είναι τα εβδομαδιαία, με τριπλάσιες τιμές, όπως αναφέρουν στη στήλη κυπριακές πηγές. Φτάνουν και τις 450.000 $ (από 150.000$). Αυτό γίνεται ντόμινο, θα φτάσει στο ράφι.

Ευκαιρία

Παρά τα όσα γίνονται στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, το γεγονός ότι περίπου 150.000 μέλη προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν για συνέδρους, την Κυριακή, δείχνει ότι η βάση είναι πιο μπροστά από τα πρόσωπα. Ανεξάρτητα με τους «στρατούς» που θα καταγραφούν – πόσους σύνεδρους εξέλεξε ο Ανδρουλάκης ή ο Δούκας – και οι οποίοι μεταξύ άλλων θα υπηρετούν και προσωπικές στρατηγικές, τα μηνύματα ήταν ηχηρά. Η ψηφοφορία για την εκλογή συνέδρων έγινε κάτω από την βαριά σκιά της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Τα απλά μέλη, όμως, έδειξαν ότι στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ αν και υπάρχει μια δυσαρέσκεια με τα τεκταινόμενα.

Μπετόν και αέρας!

Παράλληλα, μήνυμα εστάλη και στα άλλα κόμματα, τα υπάρχοντα και τα υποψήφια ότι οι ψηφοφόροι δεν θα φύγουν εύκολα από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό αφορά τα αριστερά του κινήματος (βασικά Τσίπρα) αλλά και τη ΝΔ με την οποία σχεδόν μοιράζονται τον κεντρώο χώρο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ακροατήριο που στο μεγαλύτερο μέρος του είναι μπετόν. Την ίδια εικόνα δείχνουν και αρκετοί δυνητικοί ψηφοφόροι του Τσίπρα. Αντίθετα της Μαρίας Καρυστιανού αν και προηγείται, σε μεγάλο βαθμό οι δυνητικοί ψηφοφόροι είναι αέρας. Πηγαίνουν και έρχονται.

Από τη μπάλα στο παγωτό!

Παρών στην ιστορική στιγμή της ομάδας της Καλαμάτας «Μαύρη Θύελλα», που μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της με τον Ολυμπιακό Β’, της απονεμήθηκε το τρόπαιο που ήταν το εισιτήριο επιστροφής στη Stoiximan Super League, έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν χαρούμενος. Μετά τη

μπάλα πήγε με τον στενό φίλο του, βουλευτή της ΝΔ, Μίλτο Χρυσομάλλη, στην παραλία της Καλαμάτας για παγωτό. Μάλλον, όμως, δεν το απόλαυσε διότι τον πλησίαζαν πολλοί συμπολίτες του. «Πότε θα κάνεις το κόμμα» ή το κλασικό «Αντώνη ό,τι αποφασίσεις εσύ, κι εμείς μαζί σου». Ο πρώην πρωθυπουργός ως συνήθως απέφευγε να απαντήσει.