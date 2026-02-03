Στρατηγική ολικής επαναφοράς ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από ένα μεγάλο διάστημα που είχε τα πάνω του και τα κάτω του. Όλες οι πρωτοβουλίες του τον τελευταίο καιρό δίνουν το στίγμα, το που και πώς θα ήθελε να πάει τη χώρα, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027 όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, χωρίς να αποκλείεται και το 4ο τρίμηνο του 2026, αν και αυτό το σενάριο συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες.

Μάχη των μαχών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει την μάχη των μαχών για την τρίτη θητεία πάνω του και φαίνεται αποφασισμένος να παίξει τα ρέστα του. Ενεργειακές συμφωνίες, η εκλογή Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup που ήταν εκτός από προσωπική του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και εθνική επιτυχία, η διαχείριση των μπλόκων των αγροτών, η επιστολική ψήφος, η συνταγματική αναθεώρηση είναι μερικά από τα θέματα αιχμής με τα οποία θέλει να αξιολογηθεί από τους πολίτες. Το θέμα είναι ότι στο ζύγι μπαίνουν και όλα τα επεισόδια στα οποία η κυβέρνηση έδειξε τον κακό της εαυτό. Και είναι πολλά. «Τέλος στα αυτογκόλ» είναι το μήνυμα που στέλνει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και του κόμματος.

Αυτοδυναμία ή …Ανδρουλάκης;

«Διεκδικώ την αυτοδυναμία και αυτό θα εξακολουθώ να λέω μέχρι τέλους» δήλωσε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά, στον ΣΚΑΙ. Άλλαξε και η στρατηγική «Μητσοτάκης ή χάος» διότι είχε έντονο το στοιχείο της αλαζονείας και έδινε αφορμή και στους πολιτικούς αντιπάλους του να του επιτίθενται. Για πρώτη φορά έδωσε ονοματεπώνυμο στο δίλημμα αν φύγει ο Μητσοτάκης ποιος; «Όχι, εγώ δεν συγκρίνομαι με το χάος» δήλωσε. «Συγκρίνομαι με τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Το δίλημμα είναι “Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος”».

Σκληρό ροκ στο κέντρο

Πεποίθηση του πρωθυπουργού είναι ότι οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο. Από τα δεξιά της η ΝΔ δεν έχει πολλά περιθώρια εκλογικού οφέλους. Υπάρχει πληθώρα κομμάτων και αναμένεται και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού που κουνάει τη σημαία του εθνικοσοσιαλισμού χρησιμοποιώντας ακραία φρασεολογία με φορτισμένες έννοιες που έχουν εγκαταλειφθεί («εθνική προδοσία», «ντροπιαστική τεμενάδα» στον Ερντογάν κλπ). Στην προσέλκυση ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ με στόχο την αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ ποντάρει η ΝΔ και εκεί θα εστιάσει την στρατηγική της πλέον.

Το κέντρο

Το κέντρο παραμένει προνομιακό πεδίο του Μητσοτάκη ακόμη και τώρα που έχει μειωθεί η διείσδυση του. Το ίδιο συμβαίνει και με το ΠΑΣΟΚ. Υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας καταγράφει και ο χώρος του πολιτικού κέντρου, αλλά πιο δύσκολα εκφράζεται με αντισυστημική ψήφο γιατί τελικά οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι στην πλειονότητα τους επιλέγουν την σταθερότητα, ή κατά το κοινώς λεγόμενο, θέλουν να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει θεσμικό κόμμα και αν υπάρξει μια συναίνεση με τη ΝΔ σε κάποια θέματα – και στην Συνταγματική Αναθεώρηση με αυτό θα είναι. Η αχίλλειος πτέρνα του ΠΑΣΟΚ είναι η εσωκομματική φαγωμάρα του που δεν μπορεί να ελέγξει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όλα αυτά τα έχει βάλει κάτω το επιτελείο του Μαξίμου και σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις μήπως και αρχίσει να ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις ξεπερνώντας σταθερά το 30% που είναι το ψυχολογικό όριο.

Χαμηλά ο πήχης

Οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων δεν αφήνουν και πολλές ελπίδες ότι θα επιτευχθούν ευρύτερες συναινέσεις για μια Συνταγματική Αναθεώρηση αξιώσεων. Την συζήτηση άνοιξε την Δευτέρα ο πρωθυπουργός αλλά κανένα κόμμα δεν δείχνει πρόθυμο να καθίσει στο τραπέζι με καλή διάθεση να αναζητηθούν συναινέσεις. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι δεν δίνει λευκή επιταγή στη ΝΔ και δεν θα συμβάλει στην παρούσα φάση, στην πλειοψηφία των 180, η επόμενη βουλή θα αποφασίσει, αυτό είναι το μότο του.

Τα άρθρα 86 και 16

Προσωπικά περιμένω να δω τι δικαιολογίες θα βρουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μην ψηφίσουν την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Έτσι όπως εξελίχθηκαν οι περισσότερες προανακριτικές έρχονταν σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα. «Θα αναμετρηθούν με την ιστορία» δήλωσε για τα κόμματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος στο χθεσινό briefing έδειξε ότι μπορεί να μιλάει με τις ώρες για θέματα που ενδιαφέρουν και τον ίδιο πολύ. Άλλωστε θα συμμετέχει και στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος της ΝΔ που θα συγκεντρώσει τις προτάσεις των βουλευτών και θα επεξεργαστεί τις τελικές που θα μπουν στον κοινοβουλευτικό διάλογο.

Ζήσε Μάη μου!

Ειλικρινά αν δεν συμφωνήσουν ούτε στην αλλαγή αυτού του αμαρτωλού άρθρου 85, θα αποδειχθούν για μια φορά ακόμη αρχηγοί και κόμματα κατώτεροι των περιστάσεων. Για να μην αναφερθώ και στην άλλη φαρσοκωμωδία που παίζεται με το άρθρο 16 για τα ΑΕΙ που ζήτησε πρώτος την αλλαγή του ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει υπέρ στην επόμενη βουλή που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι κυβέρνηση και τι πλειοψηφίες θα βγάλει. Αν χαθεί και αυτή η ευκαιρία της Συνταγματικής Αναθεώρησης σημαίνει ότι θα μπορεί να ανοίξει ξανά από το 2035 και μετά! Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι.

Σαν πας στην Καλαμάτα

Με πολλά κέφια εμφανίστηκε Κώστας Καραμανλής στην Καλαμάτα για να ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης και να γίνει κατά κάποιο τρόπο «συντοπίτης» με τον φίλο του Αντώνη Σαμαρά που εννοείται ότι έδωσε το παρών όπως και ο έτερος Καλαματιανός Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας. Την Κυριακή το βράδυ γύρω στα 100 παλιά στελέχη της εποχής Καραμανλή και Σαμαρά που ήρθαν και από άλλες περιοχές, τους προσκάλεσαν στην «χωριάτικη ταβέρνα Βατουριώνα». Η καλύτερη του Καραμανλή. Αστειευόταν με όλους και θυμόταν παλιές ιστορίες. Ήταν εκεί οι Βλάχος, Ζαγορίτης, Καλογερόπουλος, Ζωντανός, Δράκος, Σαμπαζιώτης κα.

Ντιμπέιτ

Το κλίμα ήταν διαφορετικό την Δευτέρα. Μεσημέρι μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός στην εκδήλωση ανακήρυξης του σε επίτιμο δημότη της Καλαμάτας και την ίδια ώρα γραφόταν η συνέντευξη του νυν πρωθυπουργού στον «ΣΚΑΙ». Σε αυτό το άτυπο ντιμπέιτ αντάλλαξαν αιχμές. Ο Καραμανλής αφού χαρακτήρισε τον Σαμαρά «γνήσιο πατριώτη, ασυμβίβαστο αγωνιστή» αναφέρθηκε στις νέες προκλήσεις της Τουρκίας και τόνισε ότι δεν πρέπει να στέλνουμε «επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα». «Εμείς δεν επενδύσαμε ποτέ στη στασιμότητα ως δόγμα εξωτερικής πολιτικής» δήλωσε ο Μητσοτάκης, κάνοντας έμμεση αναφορά στην «πολιτική της αδράνειας» για την οποία είχαν επικριθεί Μολυβιάτης και Καραμανλής. Επίσης αναφέρθηκε και σε διερευνητικές επαφές που έγιναν στο παρελθόν αλλά χάθηκαν ευκαιρίες.

Οι «έμπειροι»

Ο Καραμανλής κλείνοντας την ομιλία του άφησε και άλλες αιχμές για τον Μητσοτάκη ότι διέγραψε όχι μόνο τον Σαμαρά από το κόμμα αλλά και τον ίδιο κι ας παραμένει στη ΝΔ. «Ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά» τόνισε. Βέβαια η επίκληση της εμπειρίας ήταν κάπως ατυχής διότι ο Μητσοτάκης ήδη έχει εξίμισι χρόνια πρωθυπουργός και αρκετά χρόνια ήταν και υπουργός. Από την άλλη δεν είναι και γέροντες να πεις, ο Καραμανλής και ο Σαμαράς που δεν αποκλείεται να κάνει και κόμμα.

Ισορροπία

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εκπροσώπησε την κυβέρνηση στον εορτασμό της Υπαπαντής στην Καλαμάτα. Ήταν στην πρώτη σειρά, με τον Σαμαρά και τον σαμαρικό Μίλτο Χρυσομάλλη. Στον χαιρετισμό του στην τελετή του δήμου αναφέρθηκε στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Είπε ότι τον τίμησαν. Ο Καραμανλής ως ευρωβουλευτή, βουλευτή και υπουργό στις κυβερνήσεις του και ο Σαμαράς ως υπουργό. Μετά εκτενώς αναφέρθηκε στα έργα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην Καλαμάτα και την Μεσσηνία. «Θα σε παρακολουθώ να παίρνω μαθήματα ισορροπίας» του είπε χαμογελώντας ο Χρυσομάλλης. Οι δύο τους έχουν πολύ καλές σχέσεις.