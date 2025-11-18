Όταν ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στον Economist στη Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Σεπτέμβριο, την προηγούμενη μέρα της ομιλίας Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, δεν έστειλε καμία πρόσκληση, το ανέλαβαν οι διοργανωτές και εμφανίστηκαν περίπου 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από μόνοι τους. Το ίδιο θα κάνει και στην παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο ΙΘΑΚΗ, στις 3 Δεκεμβρίου, στο θέατρο Παλλάς. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Θα γίνει καταγραφή παρουσιών και απουσιών. Θα φανεί ποιοι θα κλείσουν το μάτι στον Τσίπρα και ποιοι θα του γυρίσουν την πλάτη. Και όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά αλλά και από άλλα κόμματα.

Αναταράξεις

Εκεί που το βλέπαμε να γίνεται μόνο στα δύο κόμματα της Αριστεράς, τώρα πήρε τη σκυτάλη το ΠΑΣΟΚ. Πρώτος άνοιξε τον χορό ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δήλωσε ότι πρέπει να συζητήσουν με κόμματα του προοδευτικού χώρου (και με τον Τσίπρα) και το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο να πάρει δεσμευτική απόφαση ότι δεν θα συνεργαστεί με την ΝΔ. Χθες προστέθηκε σε αυτήν την άποψη και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά η οποία προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ (έκανε μεταγραφή). «Δεν νιώθουμε ότι μας απειλεί ο κ. Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ» δήλωσε στον ΣΚΑΙ. Σε άλλο σημείο τόνισε: «Θεωρώ και ελπίζω πως ό,τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο να συσπειρωθεί με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ ακόμα και με τον κ. Τσίπρα».

Μάχη για την 2η θέση

Η Χαριλάου Τρικούπη απαντώντας στη νύφη (τον Μαρινάκη που ζητούσε από τον Ανδρουλάκη να πάρει θέση) για να την ακούσει η πεθερά (Θρασκιά), επισήμανε ότι «οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη». «Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας» ανέφερε βάζοντας στο ίδιο ζύγι τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να κοπούν μαχαίρι οι παραφωνίες διότι και το μήνυμα της αυτονομίας θολώνουν και γιατί ο Τσίπρας δεν είναι ένας φίλος που ήρθε από τα παλιά αλλά ένας αντίπαλος με τον οποίο πιθανόν να παλέψουν για την δεύτερη θέση.

Με ποιους;

Οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν, ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός μπορεί να διεκδικήσει την δεύτερη θέση και άρα να την πάρει από το ΠΑΣΟΚ. Το τοπίο θα ξεκαθαρίσει όταν κάνει το κόμμα του ο Τσίπρας και μπει στην βάσανο της ευθείας πολιτικής αντιπαράθεσης, θα εγκαταλείψει, δηλαδή, την ασφάλεια του πληκτρολογίου του. Τότε θα κληθεί και εκείνος να πάρει θέση αν και με ποιον θέλει να συνεργαστεί.

Ανάσα

Σε μια δύσκολη περίοδο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το αυτογκόλ με τα ΕΛΤΑ και άλλες ιστορίες καθημερινής τρέλας, το ενεργειακό μπαμ των τελευταίων 10 ημερών με τις υπογραφές συμφωνιών αρκετών δις ευρώ, έδωσε μια ανάσα στην κυβέρνηση. Κορυφαίος υπουργός μου θύμισε την φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή «Έξω πάμε καλά». Μέσα είναι το μπέρδεμα. Οι βουλευτές της ΝΔ μετά από καιρό έχουν κάποια καλά νέα να μεταφέρουν στους ψηφοφόρους τους, έστω κι αν δεν αφορούν άμεσα την τσέπη τους. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η ΝΔ και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τσιμπήσουν στις επόμενες δημοσκοπήσεις και θεωρούν ότι η βελόνα ξεκολλάει.

Ψυχολογικό όριο

Ένας ακόμη κρίσιμος σταθμός είναι ο προϋπολογισμός του 2026, με τα μηνύματα που θα στείλει, τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα δώσει χριστουγεννιάτικο μποναμά. Σε αυτήν την φάση συζητείται σοβαρά, το έκτακτο οικονομικό βοήθημα να πάει στους κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε δεινή θέση διότι στα αιγοπρόβατα εντοπίστηκαν οι καραμπινάτες παρανομίες στις επιδοτήσεις και κοντά στα ξερά κάηκαν και τα χλωρά, οι τίμιοι κτηνοτρόφοι, με αποτέλεσμα να εξεγείρονται τώρα. Ο στόχος του Μαξίμου είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να μπορέσει η ΝΔ να φτάσει στην εκτίμηση ψήφου στο 31-32% και αυτό να μην είναι παροδικό. Οτιδήποτε πάνω από 30% θεωρείται ικανοποιητικό με την έννοια ότι ξεπερνάει το ψυχολογικό όριο που είναι «το 3 μπροστά» όπως μου είπε χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή.

Μασάζ

Μαθαίνω ότι τακτικά εμφανίζεται στη βουλή ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Θανάσης Νέζης. Ξέρει το κόμμα όσο κανείς άλλος. Εχει προσωπικές σχέσεις με τους περισσότερους βουλευτές και τα κομματικά στελέχη. Τους συναντάει έναν – έναν. Υπάρχει δυσαρέσκεια στην ΚΟ και προσπαθεί να την διαχειριστεί σε συνεργασία με τον Μιχάλη Μπεκίρη και τον Στέλιο Κουτνατζή. Σύντομα θα αρχίσουν να προγραμματίζονται και τα τραπέζια του Κυριάκου Μητσοτάκη με ομάδες βουλευτών για να υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων.

Η 2η δικογραφία

Διάφορα σενάρια ακούγονται ως προς τι μπορεί να περιέχει η 2η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (που στην ουσία είναι συνέχεια της 1ης). Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι θα ερχόταν στη βουλή τον Σεπτέμβριο, μετά τον Οκτώβριο, μετά αρχές Νοεμβρίου κλπ. Είναι 18 Νοεμβρίου και ακόμη μόνο σενάρια κυκλοφορούν. Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι όταν ήρθε στην Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι έκανε σαφές ότι η δικογραφία δεν θα αφήσει να γίνει σήριαλ. Έκτοτε η πληροφόρηση είναι ανύπαρκτη ή δίνεται με το σταγονόμετρο. Τώρα πόσοι υπουργοί πρώην, νυν, επόμενοι συμπεριλαμβάνονται κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια. Ούτε για τον αριθμό των βουλευτών που ζήτησαν ρουσφέτια και τι είδους ήταν.

Προανακριτική υπό όρους

Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα θα ζητήσει προανακριτική για υπουργό (αν υπάρχει στη λίστα) μόνον εάν υπάρχουν επιλήψιμες διασυνδέσεις. Δηλαδή, όχι απλά να ζητάει να πληρωθεί ένας αγρότης τις επιδοτήσεις που δικαιούται και έχουν καθυστερήσει, αλλά να απαιτεί να του βγάλουν κάτι, δηλαδή, να δοθεί μια παράνομη επιδότηση. Να επιχειρήσουν να τον στείλουν στην Προανακριτική μόνο για το θεαθήναι, μάλλον δεν θα το κάνουν αφού και πάλι η ΝΔ θα την απορρίψει, όπως, έκανε και στις περιπτώσεις Βορίδη και Αυγενάκη.

«Σπασικλάκι»

Η δραστηριότητα που έχει επιδείξει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, αν και είναι «ενοχλητική» για τους μάρτυρες, έχει συγκεντρώσει θετικά σχόλια και από βουλευτές άλλων κομμάτων. Έρχεται στις συνεδριάσεις διαβασμένη για τον βίο και την πολιτεία των μαρτύρων, κάνει καίριες ερωτήσεις, βγάζει ειδήσεις, λένε. «Νοιώθω όπως όταν έδινα εξετάσεις για το πτυχίο της Νομικής» λέει σε συναδέλφους της. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε «σπασικλάκι» της Εξεταστικής.