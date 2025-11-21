Ο κύβος ερρίφθη. Μετά το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχέδιο δράσης της ελληνικής κυβέρνησης για το νέο σύστημα πληρωμής των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έως τις 30 Νοεμβρίου, θα μπουν στους λογαριασμούς των αγροτών 700 εκατ. ευρώ από την βασική ενίσχυση (και όχι 500-600 εκατ. όπως λεγόταν) συν 200 εκατ. για το μέτρο 23, σύμφωνα με τις πηγές του newsit.gr. Εκτός από αυτά τα 900 εκατ. ευρώ σε λίγες μέρες, τον Δεκέμβριο θα κατατεθούν επιπλέον 200-300 εκατ. ευρώ από μικρότερα προγράμματα επιδοτήσεων που καθυστέρησαν λόγω των αναταράξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του Πυλώνα 2 της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που αφορούν αναδιαρθρώσεις του αγροτικού τομέα.

Ξενύχτια!

Έρχονται ξενύχτια για να ετοιμαστούν οι λίστες των πληρωμών αλλά ο στόχος θα επιτευχθεί. Τα καλά νέα για τους αγρότες είναι ότι διαψεύστηκαν όσοι υποστήριζαν ότι η Επιτροπή θα αποφασίσει μετά από δύο μήνες, η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει για να κερδίσει χρόνο κλπ. Προηγήθηκε ένας μαραθώνιος. Η στήλη σας αποκαλύπτει σήμερα το παρασκήνιο.

Το στοίχημα

Όταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ξεκινούσε τον μαραθώνιο των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες, το πεδίο ήταν ναρκοθετημένο. Τον περασμένο Ιούνιο επιβλήθηκε στη χώρα πρόστιμο ύψους 415 εκατ. ευρώ και μια βδομάδα μετά ήρθε στη Βουλή η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τους ντροπιαστικούς διαλόγους από τις επισυνδέσεις που αποκάλυπταν το μέγεθος της λαμογιάς. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα ο Χατζηδάκης συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν. Σε ό,τι του έλεγε τον αντιμετώπιζε καχύποπτα. Ο λόγος ήταν ότι δεν πίστευε ότι θα υπήρχε ελληνική κυβέρνηση που θα είχε την πολιτική βούληση να γκρεμίσει το άρρωστο σύστημα και να το ξαναστήσει από την αρχή.

«Απολογούμαι»

«Απολογούμαι και αισθάνομαι πολύ άσχημα για ό,τι έχει γίνει» φέρεται να είπε στον Επίτροπο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι όπως τα καταφέραμε στην οικονομία έτσι θα πετύχουμε και με τις πληρωμές των επιδοτήσεων. Θα τα αλλάξουμε όλα. Δεσμεύομαι προσωπικά». Ακολούθησε το σπριντ στην Αθήνα για να παρουσιαστεί το πρώτο σχέδιο υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Πήρε την έγκριση των Βρυξελλών και άρχισε η υλοποίηση του.

Τα ξερά και τα χλωρά

Τα τρακτέρ ήταν στους δρόμους. Μεγάλη η πίεση για την κυβέρνηση. Πολλούς μήνες ήταν απλήρωτοι οι αγρότες. Κοντά στα ξερά κάηκαν και τα χλωρά. Η καλή είδηση είναι ότι τα λεφτά που θα εξοικονομηθούν από τα λαμόγια, δεν θα επιστραφούν στην ΕΕ αλλά θα μοιραστούν στους τίμιους αγρότες που είναι η μεγάλη πλειονότητα. Το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελευταία του συνέντευξη. Το πράσινο φως για τις πληρωμές στους αγρότες έδωσε μεγάλη ανάσα και στους βουλευτές της ΝΔ που προέρχονται από αγροτικές εκλογικές περιφέρειες και τα Σαββατοκύριακα ζούσαν των παθών τους τον τάραχον.

Το πρόστιμο!

Σε εκκρεμότητα παραμένει το πρόστιμο των 415 εκατομ. ευρώ που επιβλήθηκε στην Ελλάδα για τους ανεπαρκείς ελέγχους κατά τις πληρωμές των αγροτών την περίοδο 2017-2023. Έκανε ένσταση η κυβέρνηση. Υπάρχει αισιοδοξία ότι με την αλλαγή του συστήματος πληρωμών θα μειωθεί σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πληρωθεί άπαξ (όσα εκατομ. μείνουν) αλλά σε ετήσιες δόσεις που θα αφαιρούνται όμως από τα κονδύλια των επιδοτήσεων που ετησίως ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ. Θα παρακρατούνται, δηλαδή, γύρω στα 30-40 εκατ. το χρόνο.

Πικρός φραπές

Το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου», επικαλέστηκε στο υπόμνημα που απέστειλε στην Εξεταστική Επιτροπή, ο παραγωγός Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «φραπές». Μεταξύ άλλων φέρεται να είχε αυξήσει τα κεφάλια των ζώων της ευρύτερης οικογένειάς του από 4.885 το 2014 σε 54.681 έως το 2023, ενώ στις συνομιλίες του επικαλούνταν και την σχέση του με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Χαμός έγινε στην Εξεταστική από την άρνηση του να παρουσιαστεί. Η αντιπολίτευση ζήτησε την βίαιη προσαγωγή του. Η ΝΔ έστειλε την υπόθεση στον εισαγγελέα να αποφασίσει εάν θα του ασκήσει ποινική δίωξη ή όχι. Η αντιπολίτευση αποχώρησε από την Επιτροπή κλπ.

Νομικό κενό

Το νομικό κενό είναι ότι ενώ έχουν δεσμευτεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ξυλούρη (ελέγχεται για 2,5 εκατ. ευρώ παράνομες επιδοτήσεις) δεν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και τυπικά δεν είναι κατηγορούμενος για να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση. Η ΝΔ πέταξε το μπαλάκι στη Δικαιοσύνη. Οι δικηγόροι τον συμβουλεύουν να μην μιλήσει στην Εξεταστική. Οπότε και βίαιη προσαγωγή να του έκαναν εάν δεν ήθελε να μιλήσει δεν θα μιλούσε. Θα καταγράφονταν οι ερωτήσεις όμως, όπως λένε βουλευτές της αντιπολίτευσης. Η Εξεταστική όμως για να έχει αξία χρειάζονται απαντήσεις όχι σώου.

Ομάδα κρούσης

Μαρινάκης εναντίον όλων στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που έφερε για την ΕΡΤ και τα ΜΜΕ μετά από 12 χρόνια. Είχε και ομάδα κρούσης: την Σοφία Βούλτεψη και τον Δημήτρη Καιρίδη που επέδωσαν σκληρή μάχη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποδόμησε τα κόμματα της Αριστεράς, διαβάζοντας τους μία μία τις επιθέσεις που έκαναν κατά δημοσιογράφων ενώ κόπτονται για την ελευθεροτυπία. Απάντησε και στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης που διαμαρτυρήθηκε ότι η ΕΡΤ δεν βγάζει τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Μαρινάκης κατέθεσε πίνακα που δείχνει ότι ο πρόεδρος της Λύσης έχει τριπλάσιες εμφανίσεις σε σχέση με το ποσοστό που πήρε το κόμμα του στις εκλογές.

«Εδώ κάτι αλλάζει»

Στο νέο ΚΕΠΑ Πειραιά ξεναγήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η δομή μπορεί να εξυπηρετήσει 10.000 άτομα μηνιαίως στις υπερσύγχρονες και προσβάσιμες εγκαταστάσεις της. «Εδώ κάτι αλλάζει» δήλωσε ο πρωθυπουργός. Η Νίκη Κεραμέως το πιστώνεται. Τα ΚΕΠΑ αποτελούν προτεραιότητα του υπουργείου της. Η στρατηγική κινείται σε 3 άξονες: αναβάθμιση υποδομών στα ΚΕΠΑ, υπερδιπλασιασμό ιατρών και απλούστευση διαδικασιών. Τα μέτρα ήδη αποδίδουν. Τα εκκρεμή ραντεβού έχουν μειωθεί κατά 76% σε ενάμιση χρόνο. Η Κεραμέως έχει ρίξει πολύ βάρος στο να κλείσει τον κύκλο ταλαιπωρίας για τα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται αξιοπρεπή μεταχείριση.

Γαλάζιος εμφύλιος!

Αυτός κι αν είναι… εμφύλιος. Ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης επισκέφθηκε χθες τον Θύμιο Λιβάνιο, βγήκαν μαζί φωτογραφία και έβγαλε δελτίο τύπου με την είδηση ότι ο υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου της ανάπλασης του γηπέδου της Κυπαρισσίας, εντάσσοντάς το στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ικανοποιώντας αίτημα της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας. «Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό τις προσπάθειές μας για την πραγματική ενίσχυση του νομού με έργα υποδομών που ζητούν οι τοπικές κοινωνίες» δήλωσε.

Έξαλλος ο Μαντάς!

Ποιος είδε τον Περικλή Μαντά και δεν τον φοβήθηκε. Ο έτερος βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ είδε τον Χρυσομάλλη να του παίρνει την μπουκιά από το στόμα και έβγαλε μια οργισμένη ανακοίνωση. Τον χαρακτήρισε υποτιμητικά «συνάδελφο» (μέσα σε εισαγωγικά) βουλευτή, «ο οποίος ούτε είχε διεκδικήσει, ούτε είχε ζητήσει, ούτε είχε συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συνεννόηση για το συγκεκριμένο έργο αλλά έσπευσε να εμφανιστεί ως “δικαιούχος” της χρηματοδότησης». «Τα έργα δεν είναι προσωπικά τρόπαια κανενός βουλευτή» τόνισε.

Κάλπες!

Ο Χρυσομάλλης προσβλήθηκε. Άρπαξε το γάντι και απάντησε στον Μαντά: «Θα υπενθυμίσω μόνο πως ο κάθε βουλευτής σε κάθε νομό της χώρας μας, οφείλει να προβάλλει πρώτα τις ανάγκες του νομού και ύστερα τα όποια αισθήματα μειονεξίας». Τον έσφαξε με το γάντι. Καταλάβατε βέβαια ότι όλα γίνονται για τα ψηφουλάκια. Που να μπούμε και σε προεκλογική περίοδο.

Το δώρο στην Κίμπερλι

Μάθαμε και το δώρο που έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ όταν τον επισκέφθηκε στο γραφείο του.

Ένα επιχρυσωμένο χάλκινο αντίγραφο χρυσού στεφανιού από φύλλα μυρτιάς, πιθανότατα από την Μακεδονία (323-330 Π.Χ). Ενθουσιάστηκε η κυρία πρέσβης των ΗΠΑ.