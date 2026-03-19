Την Τέταρτη το βράδυ το μπρεντ έφτασε στα 112 $ το βαρέλι. Όλη την ημέρα κυμαινόταν γύρω στα 108 δολάρια. Αργά το βράδυ άγγιξε τα 112 δολάρια και συνεχίζει να κυμαίνεται σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει ανησυχία ότι είναι θέμα ελάχιστων 24ωρων να φτάσει ακόμη και τα 117-118$ εάν τα στενά του Ορμούζ κλείσουν. Αυτήν την ώρα μιλάνε μόνο οι πύραυλοι και τα drones, η διπλωματία είναι η μεγάλη απούσα. Βαθιά ύφεση απειλεί όλον τον πλανήτη. Πέρασαν 19 μέρες από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν και δεν υπάρχει καμία χαραμάδα ελπίδας ότι ο εφιάλτης θα τελειώσει.

Κανένα μάθημα!

Και όμως παρά τις μεγάλες πιέσεις που δέχονται τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, η ΕΕ πάλι είναι διχασμένη. Οι χώρες του νότου κυρίως – ανάμεσα τους και η Ελλάδα – θεωρούν αναγκαία τα μέτρα. Οι γνωστές χώρες του Βορρά αντιστέκονται θεωρώντας ότι είναι νωρίς ακόμη. Είναι κατά της ρήτρας διαφυγής (δημοσιονομική χαλάρωση) που είναι απαραίτητη προϋπόθεση αφού οι εθνικές οικονομίες υπολείπονται. Δεν έγινε μάθημα η οδυνηρή εμπειρία της κρίσης της Ουκρανίας που στοίχισε δισεκ. ευρώ επειδή τα μέτρα άρχισαν να λαμβάνονται όταν η κατάσταση ξέφυγε. Οι αποφάσεις της ΕΕ θέλουν ομοφωνία. Η Σύνοδος Κορυφής που ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες το πιο πιθανό είναι να κλωτσήσει παρακάτω το τενεκεδάκι. Να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει μέτρα για παν ενδεχόμενο.

Στρουθοκαμηλισμός!

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και η ΕΕ στρουθοκαμηλίζει. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνέντευξη του στον Νίκο Ευαγγελάτο, στο Livenews στο Mega, δήλωσε ότι η διάρκεια ενός ενδεχόμενου κλεισίματος των στενών του Ορμούζ θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα. Επισήμανε μάλιστα ότι ακόμη και αν η κρίση λήξει σχετικά σύντομα, «μπορεί να απαιτηθούν έως και δύο μήνες για να επανέλθει η ομαλότητα». Τόσο βαριά είναι η σκιά του πολέμου.

Πριν και μετά το Πάσχα

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Αν και τα δεδομένα αλλάζουν από μέρα σε μέρα, εξετάζει σενάρια για μέτρα στήριξης πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα και εφόσον η κρίση κλιμακώνεται θα υπάρξει και δεύτερο πακέτο μετά το Πάσχα. Η κρίση της Ουκρανίας στοίχισε γύρω στα 10 δισεκ. ευρώ. Αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό χωρίς ευρωπαϊκή βοήθεια. Πριν το Πάσχα είναι στο τραπέζι η επιδότηση στην αντλία καυσίμων για να μειωθούν τα έξοδα μεταφοράς που αυξάνουν τις τιμές όλης της αλυσίδας των προϊόντων μέχρι να φτάσουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ και το fuel pass που προορίζεται να τους πολίτες. Αυτά τα δύο μέτρα στοιχίζουν μαζί γύρω στα 350 – 400 εκατομ.

Μισό δισ.

Εάν ο πόλεμος θα συνεχιστεί και μετά το Πάσχα, η ΕΕ πιθανόν να αποφασίσει ρήτρα διαφυγής. Τότε θα εξεταστεί η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης η οποία το χρόνο αποφέρει στα κρατικά ταμεία 4 δις και άλλα 2 δισεκ. ο ΦΠΑ. Η μείωση θα αφορά συγκεκριμένη διάρκεια (π.χ. τρίμηνο). Με το βασικό σενάριο το κόστος του μέτρου δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το μισό δισεκ. ευρώ. Μέχρι αρχές Απριλίου μαθαίνω ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Άλλωστε υπάρχει η «κάβα» των 800 εκατ. ευρώ που προορίζεται για την ΔΕΘ αν και το Μαξίμου δεν θα ήθελε να το αγγίξει.

Στο μεταξύ μας;

Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε της ψυχής του τον τάραχο για να ξαναγυρίσει στον Αλέξη Τσίπρα! Διότι όπως φαίνεται, θα πάει στο κόμμα που θα κάνει κάποια στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός. Η παραδοχή είναι του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου. «Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η πολιτική βούληση να γίνουν ουσιαστικά βήματα συμπόρευσης από άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου» δήλωσε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. «Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί στο συνέδριό του, κάνει ένα ιστορικό λάθος» τόνισε. «Γι’ αυτό οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.»

«Τι είχες Γιάννη»

Άφησε αιχμές για τη Νέα Αριστερά ότι «μιλάει για “Λαϊκό Μέτωπο”, αλλά δεν ξεκαθάρισε εάν θα συμβάλει σε έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο». Άρα δεν την προσθέτει ακόμη. Πιο εύκολα φαίνεται να είναι τα πράγματα για «κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη, κ.α.». Μόνο που όλα αυτά τα πρόσωπα (Κοτζιάς, Κόκκαλης, Κατσέλη) στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν – ενταγμένοι ή ανένταχτοι. Που καταλήγουμε; Στο γνωστό «τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα». Αν και με αρκετές μονάδες λιγότερο το νέο κόμμα Τσίπρα όποτε γίνει.

«Μπάστα»

Ο Παύλος Πολάκης διαφωνεί με τον Φάμελλο και τον Ζαχαριάδη να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα και καλεί τον Τσίπρα να έρθει στον ΣΥΡΙΖΑ. Πρότεινε να σταλεί επιστολή με προγραμματικό περιεχόμενο και χρονικό ολιγόμηνο ορίζοντα για να φτιαχτεί η εκλογική συμμαχία!». Θα απευθύνεται «από το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, το Μερα25 και το ΑΝΤΑΡΣΥΑ» τόνισε. «Φτάνει πια, πλησιάζουμε σε σημείο χωρίς επιστροφή» είπε. Η πλειοψηφία που θέλει να πάει στον Τσίπρα – εκείνος δεν ξέρω ποιους θα θέλει να πάρει- αναζητούν τρόπο να περάσει και η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Έχει το κτίριο της Κουμουνδούρου, την κρατική επιχορήγηση (7 εκατ.€ το χρόνο), την Αυγή και το ραδιόφωνο. Μήπως να το ξανασκεφτεί ο πρώην πρωθυπουργός και να προσχωρήσει εκείνος στον ΣΥΡΙΖΑ που διέλυσε; Πολύ μας μπερδεύουν οι σύντροφοι.

Ανδρουλάκης vs Δούκας

Με τον Παύλο Γερουλάνο να έχει κατεβάσει τους τόνους λόγω συνεδρίου, την Άννα Διαμαντοπούλου να αναφωνεί «ειρήνη υμίν» και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη να λέει στον Δούκα «άσε με απέξω», μόνο ο δήμαρχος Αθηναίων έμεινε στην γκρίζα ζώνη του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ουσία διέγραψε τη νύφη (Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο) για να τ´ ακούσει η πεθερά (Δούκας). Όχι ότι αγαπούσε τη νύφη που αυθαδίαζε συχνά. Αλλά σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα του είναι ο Δούκας.

Νίκος vs Χάρης

Ο δήμαρχος επιμένει ότι θέλει να περάσει ψήφισμα στο συνέδριο με την δέσμευση του ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άφησε αιχμές (MEGA) ότι ο Δούκας «προσπαθεί προφανέστατα να βρει κάτι για να έχει μια ατζέντα στο Συνέδριο». «Κρούει όμως συνεχώς ανοιχτές θύρες, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι θέλει Πολιτική Αλλαγή κι ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσει με τη ΝΔ. Βάζει ένα ζήτημα που έχει λήξει και θα αποδειχθεί στο Συνέδριο» τόνισε. Σύμφωνα με πηγές της στήλης η σχετική αναφορά θα γίνεται στην Κείμενο Αρχών, δηλαδή στην Διακήρυξη του συνεδρίου που θα ψηφιστεί διά βοής.

Κείμενο αρχών, όχι ψήφισμα

Αν ο Δούκας επιμείνει μέχρι τέλους δύο μπορούν να συμβούν. Ή να απορρίψει το ψήφισμα η Οργανωτική Επιτροπή ή να το δεχθεί, να μπει σε ψηφοφορία και να μην περάσει για να εκτεθεί ο δήμαρχος. Μάλιστα υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην περάσει αφού θα χρειαστεί ο Δούκας τους μισούς συνέδρους συν έναν. Υπήρχε περίπτωση να τους έχει μόνο σε συμμαχία με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη που αρνήθηκε. Ξέρετε τι καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που κάνω; Δεν αποκλείεται ο Δούκας να εκφράσει ικανοποίηση για την Διακήρυξη και να μην κατεβάσει ψήφισμα. Κατά τα άλλα γιατί σκοτώνονται για το τι θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί στο συνέδριο; Είδαμε πανηγυρικά να μην εφαρμόζονται αρχές και καταστατικά αλλά λεπτομέρειες θα μου πείτε… Σωστά!